¡ÚÅìËÌ¡¦´ØÅìÃÏÊý¸ÂÄê¡ÛSNS¤òÀÊ´¬¤·¤¿²Í¶õ¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬ºÆ¸½¡ª¡ª¡ÖSUSURU TV.´Æ½¤¡¡Ç»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ Ç»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó¡×12·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëKITCHEN¡×¤è¤ê¡¢¥éー¥á¥óYouTuber¡ÖSUSURU TV.¡×¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡ÖSUSURU TV.´Æ½¤¡¡Ç»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ Ç»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó¡×610±ß¡ÊÀÇ¹þ658±ß¡Ë¤ò2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÅìËÌ¡¦´ØÅìÃÏÊý¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó7,400Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤È¡ÖSUSURU TV.¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡ªÞÕ¿È¤Î°ìÇÕ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡ÖSUSURU TV.¡×¤Ï¡¢¡ÈËèÆü¥éー¥á¥ó·ò¹¯À¸³è¡É¤È¤·¤Æ3,500Æü°Ê¾å¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ëÆ°²è¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¤·Â³¤±¤ë¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô189Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥éー¥á¥óYouTuber¤Ç¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤È¡ÖSUSURU TV.¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À²Í¶õ¤Î¥éー¥á¥ó¡ÖÇ»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Á¥ë¥É¥éー¥á¥ó¡ÖSUSURU´Æ½¤ Ç»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¥¹ー¥×¤ÏÆÚ¹ü¤ÎÇ»¸ü´¶¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¥¹ー¥×¤Ë»Å¾å¤²¡¢ÌÍ¤Ï¥ï¥·¥ï¥·¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¹ー¥×¤ËÍí¤à¤è¤¦¤ËÆÃÊÌ¤ÊÌÍ¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñºà¤âÆÚ¹ü¤Î¤³¤Ã¤Æ¤ê¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇØ»é¤òÅº¤¨¡¢»ÝÌ£¤Î¶¯¤¤ÆÚ¥Á¥ãー¥·¥åー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·ÆÚÌµÁÐ¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥éー¥á¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SUSURU¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÇ»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ¤µ¤ó¤ÎÇ»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥É¥í¥É¥í¤ÎÇ»¸ü¥¹ー¥×¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ï¥·¥ï¥·¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¶ËÂÀÌÍ¤¬¿©¤Ù±þ¤¨¤ò¼çÄ¥¡£
¹¶¤á¤Ë¹¶¤á¤¿µæ¶Ë¤ÎÇ»¸ü¥éー¥á¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´öÅÙ¤â»î¿©¤ÈÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢Å¹¼ç¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÇ§¤á¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¡ÈÇ»¸ü¤Î¶ËÃ×¡É¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛSUSURU TV.´Æ½¤¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ Ç»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó
¡Ú²Á³Ê¡Û610±ß¡ÊÀÇ¹þ658±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢»³·Á¸©¡¢Ê¡Åç¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡Ê°ìÉô¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡ÛYouTuber¡ÖSUSURU TV.¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£Ç´ÅÙ¤¬¤¢¤êÌÍ¤Ë¤è¤¯¤«¤é¤àÇ»¸ü¤Ê¥¹ー¥×¤È¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤Á¤Â¤ìÌÍ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
