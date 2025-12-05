1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿Áí¹çÆÀÅÀ¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤ëÄº¾å·èÀï¡ª¡Ø¥×¥é¥¤¥ºÁí³Û1²¯±ßÁêÅö¡ª¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤¬2026Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê
17LIVE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥Û¥ó¥Õ¥¤¡¢URL¡§https://jp.17.live/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÇ¯´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥×¥é¥¤¥ºÁí³Û1²¯±ßÁêÅö¡ª¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢2026Ç¯¡Ê2025Ç¯12·î27Æü～2026Ç¯12·î25Æü¡Ë¤Ë¡Ö17LIVE¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ¤ÎÊý¤ØÆÀÅÀ¤ò²Ã»»¤·¡¢Ç¯´Ö¤ÎÁí¹çÆÀÅÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ½¾´¡¢¾Þ¶â¤ä¥×¥é¥¤¥º¤Î¼øÍ¿¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë
Ç¯´ÖÁí¹ç1°Ì¡ÊÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë10,000,000±ß¤Î¾Þ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·ー¥º¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¾Þ¶â¤ò2,000,000±ß¤ËÇÜÁý¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö17LIVE¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥º¤ò¤è¤ê¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊý¤Ç¤âÆþ¾Þ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡ÖÇÛ¿®¥¢¥ïー¥É¡×¥«¥Æ¥´¥êー¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¹ç·×¤Î¾Þ¶â¤ä¥×¥é¥¤¥º¤ÎÁí³Û¤Ï1²¯±ßÁêÅö¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö17LIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î´ë²è¡¦¼Â»ÜÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Ðー¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤ä¤³¤ì¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¡¹¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¼¡¤Ê¤ë¡É¥¹¥Æー¥¸¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú17LIVE ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤â³«ºÅ¤¬·èÄê
¡¦2026Ç¯¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂÐ¾Ý¡£¥é¥¤¥Ðー¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¥×¥é¥¤¥º¤â¤´ÍÑ°Õ
¡¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¼õ¾Þ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡¡-1Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÁíÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ëÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê
¡¡-3¥ö·îÃ±°Ì¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ë¥·ー¥º¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê
¡¡-ÆÀÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¿ô¤ä¥®¥Õ¥È¿ô¤ò¶¥¤¦ÇÛ¿®¥¢¥ïー¥É¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ðー¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¡¡¡»²²Ã¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥·ー¥º¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥×¥é¥¤¥º¤ò¤è¤ê¹ë²Ú¤Ë¡£Ã»´üÅª¤Ê»²²Ã¤äÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¤âÌ´¤òÄÏ¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬³ÈÂç
¾Þ¶â¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö17LIVE¡×¤Î¥×¥í¥é¥¤¥Ðー·ÀÌó¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µÇ°¥È¥í¥Õ¥£ー¤äµÇ°½â¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨2¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ub-UPrmjRiI ]
¡Ø¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥°¥é¥ó¥×¥ê 2026¡Ù¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯12·î25Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê°ìÉô½ü³°¤¢¤ê¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÀÅÀ¤òÀßÄê¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥é¥¤¥Ðー¤ËÉÕÍ¿¡£¤½¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤Ó¥·ー¥º¥ó¡ÊÂè1～Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë¤´¤È¤ËÀßÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÉ½¾´¡¢¤ª¤è¤Ó¾ÞÉÊ¤Î¼øÍ¿¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£¥×¥é¥¤¥º°ìÎã¡§
¡¦Áí¹çÉôÌç1°Ì¡ÊÇ¯´ÖÁí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë
¾Þ¶â¡§10,000,000±ß
Éû¾Þ¡§µÇ°¥È¥í¥Õ¥£ー¡¢µÇ°½â¡¢¡Ö17LIVE¡×¥×¥í¥é¥¤¥Ðー·ÀÌóÅù
¡¦Áí¹çÉôÌç1°Ì～3°Ì¡ÊÇ¯´ÖÁí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤ª¤è¤Ó¥·ー¥º¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò´ü´ÖÆâ¤Ç2²ó³ÍÆÀ¤·¤¿Êý
Éû¾Þ¡§ ¡Ö17LIVE¡×¥×¥í¥é¥¤¥Ðー·ÀÌó
¡¦»ÍÈ¾´üÁí¹ç1°Ì¡Ê¥·ー¥º¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë
¾Þ¶â¡§2,000,000±ß
Éû¾Þ¡§¡Ö17LIVE¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ½Ð±é¸¢Åù
¢£»²²ÃÊýË¡¡§
³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÅÀ¿ô¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀ¤·¤¿ÆÃÅµ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö¥·ー¥º¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀ¤·¤¿ÆÀÅÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦½ç°Ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥êÆâ¤è¤êÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö17LIVE¡×»ëÄ°ÊýË¡
°Ê²¼¤è¤êÌµÎÁ¤Î¡Ö17LIVE¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨4¡Ë
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR
¢¨1 °ìÉô¡¢ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥×¥í¥é¥¤¥Ðー·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓÅö¼Ò¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨3¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤äÂÐ¾Ý¤Ï»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨4 ¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Ï°ìÉôÍÎÁ¤Î¥á¥Ë¥åー¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç5,000Ëü°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡Ê2023Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ¤Î¤â¤È¡¢¼·¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ðー¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤È¥ê¥¹¥Êー¡Ê»ëÄ°¼Ô¡Ë¤¬¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö17LIVE¡× ¸ø¼°HP¡§ https://jp.17.live/¡¡
X¡§¡¡https://x.com/17livejp
Facebook¡§ https://www.facebook.com/17LIVEJP/¡¡
Instagram¡§ https://www.instagram.com/17livejp/
YouTube¡§ https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw