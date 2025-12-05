¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¿·Æþ¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025¡×Ä´ºº·ë²Ì¸ø³«
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¥ »ÎÍì¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼JMAM[¥¸¥§¥¤¥Þ¥à]¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¶µ°é¡¦¸¦½¤¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®»Ù±ç»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤È¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î°éÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷·×2,674Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¿·Æþ¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï2016Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤Ç10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¿·Æþ¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ï¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä´üÂÔ¤òÆþ¼ÒÇ¯¼¡¤ä·ÐÇ¯Èæ³Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î·ë²Ì¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤Âå´Ö¡ÊZÀ¤Âå¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¡Ë¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤Î°ã¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤ò°éÀ®¤¹¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¼Â´¶¤ä¡Ö°éÀ®¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏºÇ¿·Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¼ã¼ê¤¬°é¤Ä´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í»¡¤ÈÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¿·Æþ¼Ò°÷°éÀ®¤È¿¦¾ì»Ù±ç¤Ë¤¼¤Ò¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü70%¤¬¡Ö¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¡£Ä´ºº³«»Ï°ÊÍèºÇ¹â¤Ë¡ª
²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢°Õ¼±¸þ¾å¤È¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¡Ö¹×¸¥ÎÎ°è¡×¤ò¸«½Ð¤¹»Ù±ç¤¬É¬Í×¡ã¿Þ1～4¡ä
¡ü»ØÆ³¼Ô¤Î67¡ó¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¿·¿Í¥¬¥Á¥ã¡×¡ª
¸½¾ì¤Ç¸òºø¤¹¤ëÁÛ¤¤¤È¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¤Î¡Ö°éÀ®ÈèÏ«¡×
°éÀ®Ã´Åö¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¶¯²½¤Ë¤è¤ë¡¢ÁÈ¿¥À®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤ë¡ã¿Þ5～7¡ä
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î»à³Ñ¡ªºßÂð¶ÐÌ³¼Ô¤Î²ÝÂê1°Ì¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤äIT¥¹¥¥ë¤Î·çÇ¡¡×
´ðÁÃÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹IT¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ»Ù±ç¤¬µÞÌ³¡ã¿Þ8～10¡ä
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î°éÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷
Í¸ú²óÅú¡§2,674Ì¾¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷1,085Ì¾¡¢¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷1,589Ì¾¡Ë
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯6·î
¡ü70%¤¬¡Ö¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¡£Ä´ºº³«»Ï°ÊÍèºÇ¹â¤Ë¡ª
²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢°Õ¼±¸þ¾å¤È¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¡Ö¹×¸¥ÎÎ°è¡×¤ò¸«½Ð¤¹»Ù±ç¤¬É¬Í×
¡¡¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¡Ö½¢¼Ò»Ö¸þ¡Ê¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤°Õ¸þ¡Ë¡×¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡Ö¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï¡¢Ä´ºº³«»Ï°ÊÍèºÇ¤â¹â¤¤70.9¡ó¡Ê20Ç¯Èæ¡§¡Ü21¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡ã¿Þ1¡ä¡£½¢¼Ò»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¡Ê73.8¡ó¡Ë¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ã¿Þ2¡ä¡¢»Å»ö¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ®²Ì¡¦À¸»ºÀ¤è¤ê¤â¡Ö²¿»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¤«¡¦²¿Ç¯¶ÐÂ³¤·¤¿¤«¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òË¾¤àÀ¼¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ã¿Þ3¡ä¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«Î§Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ç¤Ï89.2¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬Ç¯¡¹Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï65.3%¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ã¿Þ4¡ä¡£
¡¡°ÂÄê¤·¤¿¸ÛÍÑ¤ÎÃæ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤Ï¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑ¡×¤Î»Ù»ý¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ê¥¢°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¹â¤¤½¢¼Ò»Ö¸þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ò¹â¤á¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç´ë¶È¤¬¸Ä¿Í¤Î¡È¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡É¤È¡È¹×¸¥¤Ç¤¤ëÎÎ°è¡É¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»ØÆ³°éÀ®¤¬É¬Í×¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ1¡Û
¡Ú¿Þ2¡Û
¡Ú¿Þ3¡Û
¡Ú¿Þ4¡Û
¡ü»ØÆ³¼Ô¤Î67¡ó¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¿·¿Í¥¬¥Á¥ã¡×¡ª¸½¾ì¤Ç¸òºø¤¹¤ëÁÛ¤¤¤È¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¤Î¡Ö°éÀ®ÈèÏ«¡×
¡¡°éÀ®Ã´Åö¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¶¯²½¤Ë¤è¤ë¡¢ÁÈ¿¥À®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡´õË¾¤¹¤ëÉô½ð¤ä¶ÐÌ³ÃÏ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇÛÂ°¥¬¥Á¥ã¡×¤ò´¶¤¸¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï48.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡ã¿Þ5¡ä¡£°ìÊý¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤ËÅö¤¿¤ê³°¤ì¤¬¤¢¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿·¿Í¥¬¥Á¥ã¡×¤ò´¶¤¸¤¿¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ï67.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡ã¿Þ6¡ä¡£¿ÍºàÉÔÂ¤«¤ÄÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑ¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«ºÎÍÑ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï°éÀ®¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¿Í»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¤¿¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¼Â´¶¤Ï59.7¡ó¤È¡¢2018Ç¯¤ò¥Ôー¥¯¤Ë²¼¹ß·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¡Ö°éÀ®ÈèÏ«¡×¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ã¿Þ7¡ä¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¿·¿Í°éÀ®¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ø¤Î»ØÆ³¡¦°éÀ®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ£µ¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿Þ6¡Û
¡Ú¿Þ7¡Û
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î»à³Ñ¡ªºßÂð¶ÐÌ³¼Ô¤Î²ÝÂê1°Ì¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤äIT¥¹¥¥ë¤Î·çÇ¡¡×
¡¡´ðÁÃÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹IT¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ»Ù±ç¤¬µÞÌ³
¡¡¿·Æþ¼Ò°÷¤Î57.7%¤¬¡Ö´¶¾ð¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î»ØÆ³¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤ÎÊý¤¬¸úÎ¨¤è¤¯³Ø¤Ù¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢AI¤Ø¤Î½ç±þ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤¬»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¡¦ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆâÄê»þ～ÇÛÂ°Á°¡×¤È¡ÖÇÛÂ°1～3¥õ·î¸å¡×¡ÖÇÛÂ°6～12¥õ·î¸å¡×¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»þ´ü¤Ç¤â¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤äIT¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬¾å°Ì5°Ì°ÊÆâ¤Ëµó¤²¤é¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÄ´ºº¤è¤êÂç¤¤¯½ç°Ì¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÆþ¼Ò£±Ç¯ÌÜ¤Î¼ç¤Ê¶ÐÌ³Àè¤¬¡ÖºßÂð¡×¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤ÎÂè1°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤Âå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤ÊIT¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ»Ù±ç¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿Þ8¡Û
¡Ú¿Þ9¡Û
¡Ú¿Þ10¡Û
¢£Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§¸½¾ì¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö°éÀ®ÈèÏ«¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¡¡Ö½¢¼Ò»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤¿2024¡¦2025Ç¯¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ä³Ø¤Ó¤Î°ÕÍß¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¡¢¼ã¼êÁØ¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ØÆ³¼ÔÂ¦¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤ä¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë»Ä¶È¤ò¤¢¤Þ¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö°éÀ®ÈèÏ«¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤¬Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¡¢¿Í¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ù±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤È¡Ö»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¡×¤¬¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¹¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÐÇ¯Èæ³Ó¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢8¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤ÇÄó¸À¤È¹Í»¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡ÊZÀ¤Âå¡Ë¤Î°éÀ®¤È¿¦¾ì»Ù±ç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー
¥éー¥Ë¥ó¥°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¡¡ËÜÉôÄ¹¡¡ºØÌÚ µ±Ç·
±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ò·Ð¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¡ÖÁÈ¿¥³«È¯¡×¤ä¡Ö¿Íºà³«È¯¡×¤Î»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¿·¿Í¡¦¼ã¼ê¤ä´ÉÍý¿¦¤Î°éÀ®¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï°Õ¼±Ä´ºº¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Ã´Åö¡£¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã´ë¶È¤Ï±ä¤Ù2,500¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
