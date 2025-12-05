CHUGAI INNOVATION DAY 2025 ³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡ÊDAY1¡Ë
¡¡Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§±üÅÄ ½¤¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÈ¯¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖCHUGAI INNOVATION DAY 2025¡×¤ò11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö´Ý¥Ó¥ë¥Ûー¥ë¡õ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äDX¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¡¢³ØÀ¸¤ò»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤·¡¢²ñ¾ìµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢£²Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù3,674Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
【開催概要】
■　イベント名：CHUGAI INNOVATION DAY 2025
■　日時：Day 1：2025年11月27日（木）10:30～18:45
Day 2：2025年11月28日（金）10:30～18:45
■　開催形式：ハイブリッド開催（事前申込・参加無料）
■　会場：灘ビルホール＆カンファレンススクエア
■　主催：中外製薬株式会社
¡¡11·î27Æü¤ÎDAY1¡Ú¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ìÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÃµ¤ê¡¢Ãæ³°À½Ìô¤ÎÄ©Àï¤ä¼ÂÁ©»öÎã¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤Î»Ø¿Ë¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÏÌô¤äÀ½Ìô¡¦°éÌô¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÆâ¤Ç¤Î³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò³°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸½¾õ¤È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢DAY1¤Î³ÆSession¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÃÅ¼Ô¤Î²òÀâ¡¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ãæ³°À½Ìô¤ª¤è¤Ó¹Ö±é¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î·×²è¡¢ÀïÎ¬¡¢¶ÈÀÓ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³ÎÄê¤Ê»öÊÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¸«ÄÌ¤·¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¡Ê³«È¯ÉÊ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÀëÅÁ¡¦¹¹ð¤ä°å³ØÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
11 ·î 27 Æü DAY1 ¡Ú¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¡Û¡ÚSession 1¡Û¡¡Ãæ³°À½Ìô¤ÈÃµ¤ë¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¸°¡×
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§Ãæ³°À½Ìô¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë ±üÅÄ ½¤
¡¡ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Îµ°À×¤ÈÌ¤ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢1925Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤¯¤¹¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤òÁÏÀ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥å¼Ò¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ê¹ß7¤Ä¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Çä¾å¡¦Íø±×¤È¤â¤ËÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¡Öµ»½Ñ¥É¥ê¥Ö¥óÁÏÌô¡×¤È¡ÖQuality Centric¡×¤ÎÆó¼´¤ÇÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«¤ÎÁÏÌô¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¿¿¤Î¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ëー¥º¤ËÂÐÖµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿°åÌôÉÊ¤Ë¤è¤ë¡¢ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤àÊý¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë³×¿·¤ò¾Ò²ð¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡Ö´µ¼Ô¤µ¤óÃæ¿´¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶È³¦¤äÊ¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë°åÎÅ¤È·ò¹¯¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥éー¡Ê±¦¤«¤é¡Ë¡§
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡¡ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë ±üÅÄ ½¤
¡¦Deloitte Tohmatsu Venture Support Senior
¡¡Advisor ÅÚÀî ¸µ»á
¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Âç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ½Ú¶µ¼ø
¡¡°²ß· ÈþÃÒ»Ò»á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹
¡¡Æî¾ì ÃÒ»Ò»á
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Êº¸Ã¼¡Ë¡§Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿®ÍêÀÊÝ¾Ú¡¢À½Ìôµ»½Ñ¡¢À¸»ºµ»½ÑÅý³ç ÂçÆâ ¹á
¡ÚSession 2¡Û¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡¢Ãæ³°À½Ìô¤Î¸½¾ìÎÏ¤È¤Ï¡©
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§Ãæ³°À½Ìô¤ÎÁÏÌô¡¦À½Ìô/À¸»º¡¦°éÌô¤Î¸½¾ì¤«¤é
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò »²Í¿ ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥ºËÜÉôÄ¹ À¾ ÏÂÉ§
¡¡°åÌôÉÊ¤ÏÈ¯Çä¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¸úÀ¤È°ÂÁ´À¤ÎÎ¾ÌÌ¤è¤êÅ¬Àµ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³«È¯¼£¸³¤Î·ë²Ì¤È¼ÂÎ×¾²¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥®¥ã¥Ã¥×¡ÊÎã¡§ ¹âÎð¼Ô¡¢ÆýÍÄ»ù¤Ø¤ÎÅêÍ¿¡¢¹çÊ»¾É¼£ÎÅÃæ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡Ë¤òËþ¤¿¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ËÀµ¤·¤¯¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÌôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤ÎÌô¤Î¹¹¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹³èÆ°¤ò¡Ö°éÌô¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤ËÈ¼¤¤¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Î¼£ÎÅ¤Ëµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤óËè¤Ë¼£ÎÅ¥Ëー¥º¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¢¡Ö¤½¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÎã¤â´Þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³°À½Ìô¤Î°éÌô¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ãæ³°À½Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ±§ÅÔµÜ¹©¾ìÄ¹ »³ÅÄ ½¨À®
¡¡ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢À½Ìô/À¸»º¤Î¸½¾ìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤Î¹©¶È²½¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÄê¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Ë¹½Â¤¤¬Ê£»¨²½¤·¤¿¼¡À¤Âå¹³ÂÎ°åÌôÉÊ¤äÃæÊ¬»Ò°åÌôÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¿·µ¬µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¹©¶È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ìÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÊ¬»Ò¤Ç¤â¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ââ»ý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤Çµ»½Ñ³«È¯¤ä¸½¾ì¤ÎKAIZEN¡Ê²þÁ±¡Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤è¤êDX¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡õ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¡¢±§ÅÔµÜ¹©¾ì ¿·Ãí¼ÍºÞÅï¡ÊUTA¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ ¸¦µæ¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥µー¥Á¡¢Î×¾²³«È¯¡¢
¡¡CVF¡ÊÆÃÌ¿¡ËÅý³ç ¥È¥é¥ó¥¹¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥µー¥ÁËÜÉôÄ¹¡¡ÈÓÁÒ ¿Î
¡¡Ãæ³°À½Ìô¤ÎÁÏÌô¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¥É¥ê¥Ö¥óÁÏÌô¡×¤È¡ÖQuality Centric¡×¤ÎÆó¼´¤ÇÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼À´µÎÎ°è¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î³«È¯¤È¤½¤ì¤é¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄãÊ¬»Ò¡¦¹³ÂÎ¡Ê¹âÊ¬»Ò¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÊ¬»Ò¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢½¾Íè¤Ç¤Ï¼£ÎÅÉ¸Åª¤È¤·¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ê¬»Ò¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÌôÃÊ³¬¤Ç¤Ï³èÀ¡¦ÁªÂòÀ¡¦°ÂÁ´À¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ËºÇ¹âÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤óÃæ¿´¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÃæ³°¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×Ä©Àï¤ÈºÇ¶á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥éー¡Ê±¦¤«¤é¡Ë¡§
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò »²Í¿
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥ºËÜÉôÄ¹ À¾ ÏÂÉ§
¡¦Ãæ³°À½Ìô¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡±§ÅÔµÜ¹©¾ìÄ¹ »³ÅÄ ½¨À®
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷
¡¡¸¦µæ¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥µー¥Á¡¢
¡¡Î×¾²³«È¯¡¢CVF¡ÊÆÃÌ¿¡ËÅý³ç
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥µー¥ÁËÜÉôÄ¹ ÈÓÁÒ ¿Î
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Êº¸Ã¼¡Ë¡§Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡±Ä¶È¡¢°åÌô°ÂÁ´À¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º¡¢PHC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢³¤³°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÆÃÌ¿¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åý³ç Æü¹â ¿Æó
¡ÚSession 3¡Û¡¡¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¡¢Ãæ³°À½Ìô¤Î¡ÖÌ¤ÍèÁü¡×
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§Ì£¤ÎÁÇ¥°¥ëー¥×¤ÎCDMO»ö¶È¡¦ÇÝÃÏ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¡¦Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ð¥¤¥ª¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¸¦µæ½ê ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë&¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¸¦µæ½êÄ¹
¡¡±ü½» ÎµºÈ»á
¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢CDMO¡¦ÇÝÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¡¢¥×¥í¥»¥¹³«È¯¡¢Ìô»öÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢À½Ìô´ë¶È¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë´µ¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤ÎWell-being¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤ÎÁÇ¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏBtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡É¤Î°ì·ÁÂÖ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§
¼¡À¤Âå¤Î¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤µ»½Ñ³«È¯¤Ø¤ÎÄ©Àï ～Ãæ³°À½Ìô¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»öÎã¤Î¾Ò²ð～
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò À½Ìôµ»½ÑËÜÉô À½Ìô¸¦µæÉô ¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥×¥í¥»¥¹Ã´Åö¡ËÅý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ãー ÅÏî´ ÍÎ²ð
¡¡³×¿·Åª¤Ê¼¡À¤Âå¹³ÂÎ¤ò°åÌôÉÊ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤µ»½Ñ¤Î³×¿·¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¸¶ºàÎÁ¤ÎÂ¿¤¯¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ä¤«¤é¤Î¶¡µë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¤È¤Î´Ø·¸¤òÃ±¤Ê¤ëÇäÇã´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤¿ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢À½Â¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³°À½Ìô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¤¥ªÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¤È¤Îµ»½Ñ¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§Ãæ³°À½ÌôCVC¤Î¼ÂÎã¤È³Ø¤Ó-³¤³°ÁÏÌô¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½ºßÃÏ-
¡¦Chugai Venture Fund, LLC Associate°ÂÆ£ µÁÏÂ»á
¡¡Ãæ³°À½Ìô¤ÎCVC¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¤Ç¤¢¤ëChugai Venture Fund¡ÊCVF¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤è¤êÊÆ¹ñ¥Ü¥¹¥È¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê6·ï¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌò³ä¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ³µÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊÆ¹ñBoston-Cambridge¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÐíâ×¤·¡¢¤½¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤±¤ëCVC¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¼¨º¶¤äÃÎ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§¼«¼Òµ»½Ñ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¸¦µæËÜÉô ÁÏÌô´ë²è¿ä¿ÊÉô Open Innovation Senior Expert Scientist ¾¾ÅÄ ¾÷
¡¡Ãæ³°À½Ìô¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç·¿Ìô¤ò³°ÉôÏ¢·È¤Ë¤è¤êÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï¹ñÆâ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È¤ÎÁÏÌô¶¦Æ±¸¦µæ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½Ñ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ³°¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ä´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤Ë¤è¤êÁÏÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀïÎ¬Åª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢Åê»ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿½é´üÃÊ³¬µ»½Ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î¼Á¤È»ýÂ³À¤ò¹â¤á¤ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥éー¡Ê±¦¤«¤é¡Ë¡§
¡¦Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ð¥¤¥ª¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¸¦µæ½ê
¡¡¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë&¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¡ ¸¦µæ½êÄ¹ ±ü½» ÎµºÈ»á
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò À½Ìôµ»½ÑËÜÉô À½Ìô¸¦µæÉô
¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥×¥í¥»¥¹Ã´Åö¡ËÅý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ãー
¡¡ÅÏî´ ÍÎ²ð
¡¦Chugai Venture Fund, LLC Associate
¡¡°ÂÆ£ µÁÏÂ»á
¡¦Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¸¦µæËÜÉô ÁÏÌô´ë²è¿ä¿ÊÉô
¡¡Open Innovation Senior Expert Scientist
¡¡¾¾ÅÄ ¾÷
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Êº¸Ã¼¡Ë¡§Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò »ö¶È³«È¯ÉôÄ¹ ÀõÌî Í³Èþ»Ò
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
Ãæ³°À½Ìô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡×
