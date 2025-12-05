¡Ú12/5¤è¤ê¡Û¡Ö¡ÚÊÆ´ØÀÇ¤ÎÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿ÊýÉ¬¸«¡ª¡ÛÊ¡Åç¸©Áá¤¤¼Ô¾¡¤ÁÊä½õ¶â¥»¥ß¥Êー¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æÂÙÂå)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢
½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÆ°²è¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(½õÀ®¶â¤Ê¤¦ÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¤¹)
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/index.php?action_entrytable_entrylist=true
¡ûÊä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
Áá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤ÎÊä½õ¶â¤¬Ê¡Åç¸©¤Ç¸øÊç³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡¦Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¶ÛµÞÂÐºö·¿¡£
¾¦ÉÊ³«È¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¢ÀßÈ÷Æ³Æþ¡¢Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·ÐÈñ¤¬ ºÇÂç100Ëü±ß¡ÊÊä½õÎ¨2/3¡Ë »Ù±ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜ»ö¶È¤Ï¡¢
¡¦¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡¦ºÎÂò¡á¸òÉÕ·èÄê¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê»ö¶È³«»Ï¤¬Áá¤¤
¡¦¼«¼£ÂÎÂ¦¤¬ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤â
¤È¡¢¡ÈÁÀ¤¤ÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡É ¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¤âÄ¹¤á¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¬¤Á¡£
½õÀ®¶â¤Ê¤¦¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ï ·ÇºÜÊä½õ¶â¤Î96¡ó¤Ï¼«¼£ÂÎ°Æ·ï¡£
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÊä½õ¶â¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ËºÎÂò³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Êä½õ¶â¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢
¢£ ±Ä¶È½ê¤´¤È
¢£ Ã´Åö¼Ô¤´¤È
¤Ë ¡È½õÀ®¶â¤Ê¤¦ÍÎÁ²ñ°÷¤ÎÊ£¿ôID¡É ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡º÷·ï¿ôÌµÀ©¸Â¡¢À¸À®AI³èÍÑ¿ÇÃÇ¡¢Ç¯2²ó¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¾ðÊóÉðÁõ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×
¡ÖÂ¾¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊä½õ¶â¤Ï¤¢¤ë¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¤´ÁêÃÌ¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¡»¥»¥ß¥Êー¿½¹þÊýË¡
(1)°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥»¥ß¥Êー°ìÍ÷¤ËÆþ¤ê¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¥Úー¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/index.php?action_entrytable_entrylist=true
(2)½õÀ®¶â¤Ê¤¦¤Î¥í¥°¥¤¥óID¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(3)É¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤ÏËÜÊä½õ¶â¤ÎÁêÃÌ¡¦¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡û¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
¡ù¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¢
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ê¥Ó¥Ã¥È ½õÀ®¶â¤Ê¤¦»öÌ³¶É
TEL¡§0120-937-781 FAX¡§03-5215-5702
±Ä¶È»þ´Ö¡§(·î～¶â 10:00～19:00)
e-mail¡§info@joseikin-now.com