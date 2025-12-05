¡ÚÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡ÛÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¿®¶Ä¡¦¿©¡¦Ê¸²½¤ò½ä¤ëÆÃÊÌÎó¼Ö¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×1·î10Æü(ÅÚ)±¿¹Ô·èÄê
¡¡ÉÙ»Î»³¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Å´Æ»¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡¢°Ê²¼¡ÖÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È360Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÉÙ»Î»³¤Ø¸æ¿À¼ò¤òÊôÇ¼¤¹¤ë»³Íü¤Î¼òÂ¢¡¦ºû°ì¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©Âç·î»Ô¡¢°Ê²¼¡Öºû°ì¼òÂ¤¡×¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÎó¼Ö¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×¤ò2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë±¿¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ç⾧Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿ºû°ì¼òÂ¤¤ÈÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅÅ´¤¬¡¢Âç·î»Ô～ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î¸ÅÆ»¤Ç¤¢¤ë¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿ÉÙ»Î¿®¶Ä¤ÎÆ»¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌÎó¼Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ëº¬ÉÕ¤¯¿®¶Ä¤ä¼òÂ¤¤ê¡¢¿©¡¢Îò»Ë¤Ê¤É¤ÎÉÙ»Î»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÅÁÅý¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îó¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤È¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤Äºû°ì¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î³äË£¡Öºû°ì¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆÃÊÌÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºû°ì¼òÂ¤¤ÈÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅÅ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤´°ÆÆâ¤Ë¤è¤êÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤äÅ´Æ»¡¢¼òÂ¢¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÎó¼Ö¤Î½ªÅÀ¤Ç¤¢¤ëÉÙ»Î»³±ØÅþÃå¸å¡¢1900Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÉÙ»ÎÅÐ»³Æ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤â¤¢¤ëËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤´µ§Åø¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÀ¶¤á¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç·î±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÆâ¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÆüËÜ¼ò¤È¿©»öÂÎ¸³¤È¤È¤â¤ËÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÎò»Ë¤ä¿®¶Ä¤Ë¿¨¤ì¡¢ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ç¤´µ§Åø¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊÉÙ»Î»³´Ñ¸÷¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·½Õ¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÎ¹¤Ø¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌÎó¼Ö¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥³µ¡¡Í×
¡Ê£±¡ËÆü¡¡»þ
¡¡2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ê£²¡Ë¹Ô¡¡Äø
¡¡Âç·î±Ø¡Ê11¡§12È¯¡Ë¢ÍÅì·Ë±Ø¡Ê¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¡Ë¢ÍÉÙ»Î»³±Ø¡Ê12¡§26Ãå¡Ë¢ÍËÌ¸ýËÜµÜÉÙ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¡Ê13¡§30º¢²ò»¶Í½Äê¡Ë
¡¡¢¨ÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦½¸¹ç¾ì½êÅù¤Ï¡¢¤´Í½Ìó³ÎÄê¸å¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ÅöÆü¤ÎºÅ¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢»þ¹ï¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¡Ê£³¡ËÊç½¸¿Í¿ô
¡¡ÀèÃå15ÁÈ30Ì¾¡¡¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2Ì¾1ÁÈ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ê£±¡ËÆÃÊÌ¤Ê¼ÖÆâ¤Çºû°ì¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌÂÎ¸³
ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ø¸æ¿À¼ò¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ëºû°ì¼òÂ¤¤Î¤ª¼ò¤ò¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î³äË£¡Öºû°ì¡×¤ÎÎÁÍý¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÆÃÊÌÎó¼Ö¤Ï¡ÖÉÙ»ÎÅÐ»³ÅÅ¼Ö¡×¤Ç±¿¹Ô
JR¶å½£¤Î¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±in¶å½£¡×¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¿å¸Í²¬±Ô¼£»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖÉÙ»ÎÅÐ»³ÅÅ¼Ö¡×¤ÇÉÙ»Î»³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ëºû°ì¼òÂ¤¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅÅ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤´°ÆÆâ
ÆüËÜ¼ò¤äÎÁÍý¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤äÅ´Æ»¡¦¼òÂ¢¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¹¤Î¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÉÙ»Î»³¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡ËËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ç¤Î»²ÇÒ¡¢¤´µ§Åø
À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤Ç¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤Î¹½À®»ñ»º¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤´µ§Åø¤Èºû°ì¼òÂ¤¤ÎÊô¸¥¼ò¤òÇÒ¼õ¤·¡¢¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËÀ¶¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
£³¡¥¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¡Ê1¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ë
¡¡22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
～ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î～
¡¦ºû°ì¼òÂ¤¡¡ÆüËÜ¼ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³äË£ºû°ì¡¡ÆÃÊÌÎÁÍý
¡¦ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¡¡¤´µ§Åø¡¡¡¡¡¦ËÜÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¶è´Ö¤Ë¤«¤«¤ë±¿ÄÂÅù
¢¨¤´¼«ÂðÅù¤«¤é½¸¹ç¾ì½ê¤Þ¤Ç¡¢µÚ¤Ó¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤Î±¿ÄÂÅù¤ÏÊÌÅÓ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¥¿½¹þÊýË¡
2025Ç¯12·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë～1·î£µÆü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖÉÙ»ÎµÞ¤Î¤ê¤â¤ÎÉ´²ßÅ¹¡×¤Ë¤Æ
Í½ÌóÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fujikyu.theshop.jp
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß¤Î¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2Ì¾1ÁÈ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦£´Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎºÝ¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ë²Ã¤¨´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ(¡ó)¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡―±¿¹ÔÆü¤Î2½µ´ÖÁ°¤«¤é¡§50¡ó
¡¡―±¿¹ÔÆü¤Î3ÆüÁ°～ÅöÆü¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡§100¡ó
¡¦¤ªµ¢¤ê¤Î±¿¹Ô»þ¹ïÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¡¡ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¸ø¼°HP¡§https://www.fujikyu-railway.jp
»³Íü¤Î¼òÂ¢¡Öºû°ì¼òÂ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÎîÊö¡¦ÉÙ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹½äÎé¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÄÉÊ¬¤ÎÃÏ¡¢»³Íü¸©Âç·î»Ô¡£¤³¤ÎÃÏ¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤Æ360Í¾Ç¯¡£ºû°ì¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1661Ç¯¡Ê´²Ê¸¸µÇ¯¡Ë¤Ë²ÖÅÄ²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ë²ÖÅÄ²°¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢½éÂåÂ¢¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·Ìîµ×¤¬¡¢1919Ç¯¤Ë¸½ºß¤Îºû°ì¼òÂ¤¤Ø¤È²þ¾Î¡¦Åý¹ç¤·¡¢°ÊÍè¡¢ÉÙ»Î¿®¶Ä¤È¤È¤â¤Ë¼ò¤ò¾ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öºû°ì¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öºû¡×¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÎîÊö¡¦ÉÙ»Î»³¤Î¡Ö°ì¡×¤Î»ú¤ò½Å¤Í¡¢¡ÈºÇ¹â¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤½¤ÎÌ¾¤Ë½É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÏ¶È»þ¤è¤ê¡¢ÉÙ»Î¡¦¸æºä»³ÃÏ¤Î¿¼ÁØÃÏ²¼¿å¤È»³Íü¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤òÍÑ¤¤¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¾ú¤·Â³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¼òÂ¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»Î¡¦¸æºä»³ÃÏ¤ÎÍÛ¸÷¤È¿å»«¤±¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÏ¤Ë¼«¼ÒÈª¤òÂó¤¡¢¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤¤â70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò»Ý¤¤¼ò¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ºû°ì¼òÂ¤¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡¼ò¡ÖÃ¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÃ¶¡×¤È¤ÏÉÙ»Î¤ÎÄº¤è¤ê¸½¤ì¤ëÆü¤Î½Ð¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¸¤òÉ½¤¹¡£
¡¡¡ÖÃ¶¡×¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ê¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎºÇ¹âÊö¤òÄÉµá¤¹¤ë¾úÂ¤ÍýÇ°¡£¤³¤Î¿ÀÀ»¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤ËÍ¯¤½Ð¤ë¡ÖÉÙ»Î¸æºäÀ¶Î®¿å¡×¤È¡¢Ã°Ç°¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼òÊÆ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤½¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¡¢¿¼¤¯Ã¼Àµ¤Ç¡¢Íªµ×¤Î¼ñ¤òÅ»¤¦¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¹ÚÊì¤ÈÆý»À¶Ý¤òÍÑ¤¤¤¿Äã²¹Ä¹´üÈ¯¹Ú¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¤¬Èë¤á¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê»ÝÌ£¤ò¸Â³¦¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¿©¤Ë¤âË¤«¤ÊÍ¾±¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÉÙ»ÎÀ¶Î®Å·¼ò¡ÖÃ¶¡×¡¢¤½¤Î°ìÅ©¤ÏÀ¶ÑØ¤ÇÁñ¸·¡£ÉÙ»Î¤ÎÄº¤«¤é¤Î¸÷¤ËÁê±þ¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤ÎºÇ¹âÊö¡£
ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÉÙ»Î»³¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦»³Íü¤ÎÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢1926Ç¯¡ÊÂçÀµ15Ç¯¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÉÙ»ÎµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁ°¿È¡¦ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£1929Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ4Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÂç·î～ÉÙ»ÎµÈÅÄ¡Ê¸½¡¦ÉÙ»Î»³¡Ë´Ö23.6km¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÉÙ»ÎµÈÅÄ～²Ï¸ý¸Ð´Ö3.0km¤Î±ä¿¡£»³Íü¸©ÅìÉô¤ÈÉÙ»Î¸Þ¸Ð¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¿Í¤äÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1960Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÌ¾¤ò¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ø²þ¾Î¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÉÙ»Î»³¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈÃÏ°è¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³ØÍ¢Á÷¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¤ÏÅ´Æ»»ö¶È¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¡ÖÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¡×¤ÎÌ¾¤ò·Ç¤²¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¿·½É¤È²Ï¸ý¸Ð¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤¬ÉÙ»Î»³¥¨¥ê¥¢¤Î¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤·¤Æ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»Î»³¥Ó¥åーÆÃµÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤´°ÆÆâ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼ÖÆâ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¡È¾è¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î¹¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¡É¤òÁÏ½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ä±èÀþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êË¤«¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼þÍ·´ë²è¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÙ»Î»³¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ¹¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÀÐ°æ¡¡¸¬°ì
ÀßÎ©¡§2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë5·î25Æü
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®Á¥ÄÅ3641ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Å´Æ»»ö¶È¡¢º÷Æ»»ö¶ÈÅù
¸ø¼°£È£Ð¡§ https://www.fujikyu-railway.jp