¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¡Ö¸º±ö¶µ¼¼¡×¤Ë¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³ー¥ÈÈüÇÊ¸Ð¤¬¶¨ÎÏ～¿©°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤¸º±ö¡É¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿～¡Ú¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È¡Û

¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Éú¸«Íµ®¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ°÷À©¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³ー¥ÈÈüÇÊ¸Ð¡×¡Ê¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¹âÅç»ÔÎ©ËÜ¾±¾®³Ø¹»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿©°é½ÐÁ°¹ÖºÂ¡Ö¸º±ö¶µ¼¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹âÅç»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¿©°é·×²è¡Ö¤¿¤«¤·¤Þ ¸µµ¤ ¿©¥×¥é¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Î¸º±ö°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¸º±ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤ä½Å¾É²½Í½ËÉ¡¢ÌîºÚÀÝ¼è¤ÎÉ¬Í×À¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤Îµ»¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤À¤·¤ÎÎÏ¡×¤È¸º±ö¤Î¹©É×
ÎÁÍýÄ¹¤ÎÂ¼¾¾¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¤ÎÁê¸¶¤é¤¬Ë¬Ìä
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ß¤½½Á
ÅöÆü¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³ー¥ÈÈüÇÊ¸Ð¤ÎÆüËÜÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎÁÍýÄ¹¡¦Â¼¾¾¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£·ò¹¯¿ä¿Ê°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢5¡¦6Ç¯À¸¤È¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ß¤½½Á¡×¤ÎÄ´Íý¼Â½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ªÀáºï¤ê¤ä½Ð½Á¤Î¼è¤êÊý¡¢ÌîºÚ¤ÎÀÚ¤êÊý¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¡¢¡Ö½Ð½Á¤À¤±¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ£¤¬Çö¤¯¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤¹Ä´ÍýË¡¤ä¡¢¸º±ö¤Î¹©É×¤Ë¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³Æ»ÜÀß¤òµòÅÀ¤ËÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³ー¥ÈÈüÇÊ¸Ð¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡È¿©¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤äÎÁÍý¿Í¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë³èÆ°¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³ー¥ÈÈüÇÊ¸Ð ¥Ù¥Í¥Á¥¢¥ó¥â¥À¥ó¥ê¥¾ー¥È¡×³µÍ×
»ÜÀßÌ¾ ¡§¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³ー¥ÈÈüÇÊ¸Ð ¥Ù¥Í¥Á¥¢¥ó¥â¥À¥ó¥ê¥¾ー¥È
½êºßÃÏ ¡§¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô°ÂÆÞÀîÄ®²¼¾®Àî1113
ÁíµÒ¼¼¿ô¡§167¼¼
ÉÕÂÓ»ÜÀß¡§¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÆüËÜÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ðー¡¢¥Ü
ー¥ë¥ëー¥à¡¢¥¹¥Ñ¡ÊÆâÉ÷Ï¤¡¢Ãº»ÀÀôÉ÷Ï¤¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥µ¥í¥ó¡¢¥¤¥ó¥É
¥¢¥×ー¥ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥à¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥óÅù
URL ¡§https://www.rtg.jp/hotels/sac/biwako/
³«¶ÈÆü ¡§2024Ç¯10·î29Æü
¢¨²ñ°÷À©¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤¿¤á¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷¸¢¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³ー¥ÈÈüÇÊ¸Ð Á´·Ê
¥¤¥ó¥É¥¢¥×ー¥ë
¥É¥Ã¥°¥é¥ó
°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ëµÒ¼¼
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÅìºù 2-18-31
ÀßÎ© ¡¡¡§1973Ç¯4·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ Éú¸« Íµ®
»ñËÜ¶â ¡§195²¯90É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë