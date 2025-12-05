EUROSUIT¡§DECATHLON ¡¢CNES¡¢SPARTAN SPACE¡¢MEDES ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿½é¤Î±§ÃèÁ¥ÆâÍÑ±§ÃèÉþ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×
¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥«¥È¥í¥ó¡ÊDECATHLON¡Ë ¤¬¡¢CNES¡¢
SPARTAN SPACE¡¢MEDES ¤È¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë±§ÃèÉþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¤½£±§Ãè
Èô¹Ô»Î¸þ¤±¤Î¼¡À¤ÂåËÉ¸î¡¦²÷Å¬ÁõÈ÷¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2026 Ç¯¤Ëµ°Æ»¾å¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥×¥í
¥È¥¿¥¤¥×¤Î»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡¢²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡ÊESA¡Ë¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î ¥½¥Õ¥£ー¡¦¥¢¥Ç¥Î¡ÊSophie Adenot¡Ë¤Ï¡¢
¥¨¥·¥í¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ¥Æâ³èÆ°
¡ÊIVA¡ËÍÑ±§ÃèÉþ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥× ¡Ö¥æー¥í¥¹ー¥Ä¡ÊEUROSUIT¡Ë¡× ¤Î»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¡ÊÂÇ¤Á¾å¤²¤ÈÃåÎ¦¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤È¿Í´Ö¹©³ØÅªÆÃÀ¤ò¸þ¾å
¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥æー¥í¥¹ー¥Ä¤Ï¡¢2 Ê¬°ÊÆâ¤Ë´°Á´¤Ë¼«Î§Åª¤ËÁõÃå¤Þ¤¿¤ÏÃ¦Ãå¤Ç¤
¤ë¥¹ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±§Ãè»º¶È¤Ë²è´üÅª¤Ê³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Â¸³¤Ï¡¢±§Ãè»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿ÍÑ¾å¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢
¶ÛµÞ»þ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ ISS Á¥Æâ¤Ç
¥½¥Õ¥£ー¡¦¥¢¥Ç¥Î¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¥Æ¥¹¥È¥·ー¥±¥ó¥¹¡ÊÃå°á¡¢¾®ÊªÁàºî¡¢ÅëºÜ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÁàºî¡¢Ã¦°á¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Èù¾®½ÅÎÏ´Ä¶²¼¤Ç¤Î¥¹ー¥Ä¤Î¿Í´Ö¹©³ØÅªÆÃÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î²è´üÅª¤Ê²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡ü¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¿Í´Ö¹©³Ø¡§ ³Ê»Ò¹½Â¤¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÂÎ·¿¤Ë
¡¡´°àú¤ËÅ¬¹ç¡£
¡üÆ°ºî¤Î¼«Í³ÅÙ¡§ ¸ª¡¦Éª¡¦É¨Éô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ù¥íー¥º¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤âºÇÂç¸Â¤Î
¡¡²ÄÆ°À¤ò³ÎÊÝ¡£
¡üÌ©ÊÄÀ¡¦ÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡§ ¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥×¥é―ÉÕ¤µ¤Ì©¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¡ÍÆ°×¤Ê³«ÊÄ¤ò¼Â¸½¡£
¡üÀ£Ë¡Å¬±þÀ¡§ Èù¾®½ÅÎÏ²¼¤Ç±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÂÎ¤Î¼«Á³¤Ê¿Ä¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éþ¤ÎÄ¹¤µ¤òÄ´À°²ÄÇ½¡£
»º¶È¡¦¸¦µæ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿ÍÂÎ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄÉµá
¥æー¥í¥¹ー¥Ä¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Ï¢·È¤ÎÀ®²Ì¡§
¡üCNES¡§ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅý³ç¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¡¦µ¬À©¾å¤Î¥Þ¥¤¥ë
¡¡¥¹¥Èー¥ó¤Î½å¼é¤ò³ÎÊÝ¡£
¡üSPARTAN SPACE¡§ ¶Ë¸Â´Ä¶¤Ç¤Î¿Í´Ö³èÆ°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢±§Ãè
¡¡¥Ï¥Ó¥¿¥Ã¥È¤ä±§ÃèÉþ¤Î³«È¯·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¼çÍ×ÀÁÉé¼Ô¡£µ»½Ñ¹½À®´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÀ¸Ì¿°Ý»ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î
¡¡³«È¯¤òÃ´Åö¡£
¡üMEDES¡§ ±§Ãè°å³Ø¡¦À¸Íý³Ø¸¦µæ½ê¡£±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÀ¸Íý³ØÅª¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë
¡¡Á¥Æâ¥Ð¥¤¥ª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡£
¡üDECATHLON¡§ Àè¿Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç¤òÄÌ¤¸¡¢¥æー¥í¥¹ー¥Ä¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥¨¥ë¥´¥Î¥ß
¡¡¥¯¥¹Àß·×¤òÃ´Åö¡£¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Îµ»½Ñ¤ò¿ÍÎà±§ÃèÈô¹Ô¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â´Ä¶¤Ë±þÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼Â¾Ú¡£
¡Ö¥æー¥í¥¹ー¥Ä¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤ëÅö¼Ò¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂÎ¸½
¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§Ãè¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÀß·×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¿·¤¿¤Ê
±þÍÑ¤òÃµµá¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ç¥«¥È¥í¥óÀè¿Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥±
¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¤½£¤¬Í¿Í±§ÃèÈô¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Î§À¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ë±è¤¤¡¢CNES ¤Ï±§ÃèÁ¥ÆâÍÑ¥¹ー¥Ä¤Î³«È¯¤Ë
ÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñー¥È¥Êー³Æ¼Ò¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×»þ¤Ë¤³¤Î
¼ï¤Î¥¹ー¥Ä¤ò¶¡µë¤¹¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢CNES Ãµºº¡¦Í¿Í±§ÃèÈô¹ÔÉôÌçÉûÉôÄ¹¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2023 Ç¯Ëö¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë±§ÃèÉþ¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉ¬Í×¤Êµ»Ç½
¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¥Áー¥àÊÔÀ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¼ÂÁõÃÊ³¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2026Ç¯¤«¤é 2027Ç¯
¤Ë¤«¤±¤Æ¥½¥Õ¥£ー¡¦¥¢¥Ç¥Î¥Ã¥È¤ò¾è¤»¤¿Èô¹Ô»î¸³¤Ë¤è¤ë¿Í´Ö¹©³Ø¤Î¸¡¾Ú¤ä¡¢µ»½ÑÅªÂ¦ÌÌ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÃÏ
¾å»î¸³¤ò´Þ¤à»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢SPARTAN SPACE ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥Æ¥£¥Üー¡¦¥×ー¥¸¥§¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥í¥¹ー¥Ä¡¢±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤òÃ£À®
¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤¬Àß·×¤·¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬½é¤á¤Æ¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥½¥Õー¡¦¥¢¥Ç¥Î¤Ë¤è¤ë»î¸³¤Ç¤Ï¡¢Èù¾®½ÅÎÏ´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÀß·×¤È¿Í´Ö¹©³ØÅªÆÃÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢µ¤Ì©¥·ー¥ë¡¢ÂÑ²ÐÀ¡¢¸ÆµÛ²ÄÇ½¤ÊÂçµ¤À©¸æ¡¢ÆâÂ¢ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤·¤¿¥æー¥í¥¹ー¥Ä¤Î´°Á´±¿ÍÑÈÇ³«È¯¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÑ¸ì½¸
¡üESA¡Ê²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡Ë¡§²ÃÌÁ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·²¤½£¤Î±§Ãè·×²è¤òÄ´À°¡¦³«È¯¤¹¤ëµ¡´Ø¡£
¡üISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¡§ ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦Äãµ°Æ»¼Â¸³»ÜÀß¡£
¡üIVA¡ÊÁ¥Æâ³èÆ°¡Ë¡§ÆÃÄê¤ÎÊÝ¸îÉþ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë±§ÃèÁ¥Æâ¤Ç¤Îºî¶È¡£
¡üCNES¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©±§Ãè¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±§Ãèµ¡´Ø¡£¹ñÆâ¤Î±§Ãè³èÆ°¤òÅý³ç¤·¡¢²¤½£
¡¡¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üSPARTAN SPACE¡§Í¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡¢À¸Ì¿°Ý»ýµ»½Ñ¡¢Ãµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡
¡¡¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£
¡ü MEDES¡Ê±§Ãè°å³Ø¡¦À¸Íý³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¡§±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò
¡¡³«È¯¤¹¤ë±§Ãè°å³Ø¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¡£
¡ÚDECATHLON ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ç¥«¥È¥í¥ó¡ÊDECATHLON¡Ë¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¦¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÂÐ ±þ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
1976 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ°¤«¤·¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢³×¿·Åª¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È¹â¤¤ÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢ÅÐ»³¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢Ìó 80 ¼ïÎà¤ÎÉý¹¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î³èÍÑ¤äÄ¹¤¯»È¤¨¤ëÀß·×¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë ¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCNES ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
CNES¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©±§Ãè¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢²¤½£¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤Ê¾ì¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±§ÃèÀ¯ºö¤ò ºöÄê¡¦¼Â»Ü¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤Î±§Ãèµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£1961Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ CNES ¤Ï¡¢±§Ãèµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢¹ñÆâ¸¦µæ¤ÎÄ´À°¡¢»º¶È³¦¤ª¤è¤Ó²Ê³Ø³¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÃÏµå´ÑÂ¬¡¢ÄÌ¿®¡¢Ãµºº¡¢Í¿Í±§ÃèÈô¹Ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ CNES ¤Ï¤Þ¤¿¡¢²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡ÊESA¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂåÉ½µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢²¤½£¤Î±§ÃèÊ¬Ìî¤Ë ¤ª¤±¤ë¼«Î§À¤È³×¿·À¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSPARTAN SPACE ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SPARTAN SPACE ¤Ï¡¢±§Ãè¤«¤é¿¼³¤¤Ë»ê¤ë¶Ë¸Â´Ä¶¸þ¤±µï½»¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«Âó¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢·îÌÌ¡¦¿åÃæ¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î²á¹ó¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²Ä Ç½¤Ê¿ÍÎà¤Î³èÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢ËÄÄ¥¼°µï½»»ÜÀß¡¢À¸Ì¿°Ý»ýµ»½Ñ¡¢²Ã°µ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CNES¡¢ESA¡¢DLR ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×µ¡´Ø¤ä²¤½£Á´°è¤Î»º¶È¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢±§Ãè¤È³¤ÍÎ¤Î¥¤ ¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¡£
Ãµºº¡¦¸¦µæ¡¦¾Íè¤ÎÃÏµå³°µï½»¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¿Ù¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚMEDES ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
MEDES¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹±§Ãè°å³Ø¡¦À¸Íý³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±§Ãèµ¡´Ø¡ÊCNES¡Ë¤È¥È¥¥ー¥ëー¥º Âç³ØÉÂ±¡¡Ê¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¡Ë¤Ë¤è¤ê 1989Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢Î×¾²¸¦µæ ¡ÊÆÈ¼«¤Î¸¦µæ»ÜÀß¡Ö±§Ãè¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤òÍ¤¹¤ë¡Ë¡¢±§Ãè¤È·ò¹¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MEDES ¤Ï¡¢Í¿Í±§ÃèÈô¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾èÁÈ°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¢ ±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ 35Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢Î×¾²¸¦µæ¤ª¤è¤Ó·ò¹¯ ±þÍÑÊ¬Ìî¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¸Ç¤ÊÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£