¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼¡×¥·¥§¥¢ÊÌÁñ¤È¤·¤ÆÊ¬¾ù³«»Ï
¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþËÜ¼Ò/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¥°¥ëー¥×CEO/²ÃÆ£¹¨ÌÀ¡¢°Ê²¼KPG¡Ë ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥ãー¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ê¬¾ù¤È±¿±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¡ÖGLAMDAY STYLE ¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦·Ú°æÂô¤Î¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼(¥ä¥Þ¥Î¥Õ¥â¥È)¡×¤ò¥·¥§¥¢ÊÌÁñ¤È¤·¤ÆÊ¬¾ù³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥·¥§¥¢ÊÌÁñ »³¥ÎÏ¼ FIR TREE¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°
¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼¡×¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇÌó1»þ´Ö¡¢·Ú°æÂô±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó2Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤ËÐÊ¤à5Åï¤ÎÅ¡Âð¤Ç¤¹¡£Æâ2Åï¤Ï¥·¥§¥¢ÊÌÁñ¤È¤·¤ÆÊ¬¾ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Åï¤òÊ£¿ôÌ¾¤Ç¶¦Í»ýÊ¬¤È¤·¤Æ½êÍ¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º»ñ»º¤Ç¤¹¡£1Ç¯´Ö¤Ç14Æü´Ö¤´ÂÚºß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÊÌÁñ¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢±¿±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦KPG¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ë¤Ï·Ú°æÂô¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤ÎÊÌÁñ¤äÍèÇ¯Ç®³¤¤Ë´°À®Í½Äê¤ÎÊÌÁñ¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î»ÜÀß¤òÁê¸ßÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£»³¥ÎÏ¼¡ÖBIRCH¡×¤Ç¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¼èºàµ»ö¤¬¹¹ð·ÇºÜÃæ¡ª
¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¥ô¥£¥é¡ÖBIRCH¡×¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ØGOETHE¡Ê¥²ー¥Æ¡Ë¡ÙÊÔ½¸ÉôÍÍ¤Ë½ÉÇñÂÎ¸³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª¤è¤ÓÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ï¡¢GOETHE WEB¤Î·ÇºÜ¥Úー¥¸¤Ë¤â°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ãGLAMDAY STYLE>
¸½ÃÏÆâÍ÷¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://glamday.jp/ownership/goethe/
¢¥¥ô¥£¥é¥¿¥¤¥×¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ »³¥ÎÏ¼ BIRCH¤Î¥ªー¥×¥ó¥ê¥Ó¥ó¥°
¢£ ¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼¡×
¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼¡×¤Ï¡¢·Ú°æÂô±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó2Ê¬¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÎ©ÃÏ¡¢Ãæ»³Æ»¤È¿·ÅÏ¸ÍÄÌ¤ê¤Î³Ñ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢»³¤ÈÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´×ÀÅ¤ÊÃÏ¤ËÐÊ¤àÅ¡Âð¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤ÎÎÐ¤äÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¼ñ¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Û¤Ê¤ëÅï¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢³ÆÅï¡¢2¤Ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤È£²¤Ä¤Î¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥¦¥Ê¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤òÍ¤·¡¢ÀìÍÑ¤ÎÃæÄí¤ä½ñºØ¤Ê¤É¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ç¤ÎBBQ¤òÌû¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡¢·Ú°æÂô¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ëÌð¥öºê¸ø±à¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥ー¾ì¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¼þÊÕ´Ä¶¤Ç¡¢·Ú°æÂô¤Ç¤ÎË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¥»³¥ÎÏ¼ ³°´Ñ
¢¥»³¥ÎÏ¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¢£ ¡ÖGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼¡× »ÜÀß³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§ GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼
½»¡¡¡¡½ê¡§Ä¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®Âç»ú·Ú°æÂô»úÌð¥öºê»³1016-135
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§1879.84Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÌó570ÄÚ¡Ë
¸ø¼° HP¡§https://glamday.jp/ownership/yamanofumoto-share.html
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥½¥Õ¥¡ー¡¢²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à±ßÂî¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥Æ¥é¥¹ÉÕ¤¤Î¤ªÉô²°¤ÇÉ÷¤ò´¶¤¸²á¤´¤¹¥·¥§¥¢ÊÌÁñ¡ÖFIR TREE¡×¡¡
¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é³°¤Þ¤ÇÉ÷¤¬ÄÌ¤ê¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Ç¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È»þ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¤È¥Æ¥é¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³°µ¤Íá¤òÌû¤·¤á¤ë¥·¥§¥¢ÊÌÁñ¡ÖMAPLE¡×
¢£¡ÖGLAMDAY STYLE¡×¥·¥êー¥º¤Î¥·¥§¥¢ÊÌÁñ
¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤´ÂÚºß¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢²º¤ä¤«¤Ê»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¤´ÂÚºß¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥ªー¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤´ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢¥Ð¥È¥éー¤¬¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡¢BBQ¤Ê¤É¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä´Ñ¸÷¾ðÊó¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïÍ½Ìó¤Î¤´¼êÇÛ¤ò¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¦¥¹¥ー¥Ô¥ó¥°¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÏÀìÂ°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å°Äì´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[·Ú°æÂô]Àõ´Ö»³¤òË¾¤à¹âÂæ¤Ë·ú¤Ä¥·¥§¥¢ÊÌÁñ GLAMDAY STYLE TEITAKU ¶õ¥ÎÄí(¥½¥é¥Î¥Ë¥ï)
[·Ú°æÂô]°¦¸¤¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥·¥§¥¢ÊÌÁñ GLAMDAY STYLE TEITAKU ¿å¥ÎÀ±-ALTAIR-(¥ß¥º¥Î¥Û¥·-¥¢¥ë¥¿¥¤¥ë-)
[·Ú°æÂô]Ìð¥öºêÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤ËÐÊ¤à¥·¥§¥¢ÊÌÁñ GLAMDAY STYLE TEITAKU ¿å¥ÎÀ±-VEGA-(¥ß¥º¥Î¥Û¥·-¥Ù¥¬-)
[·Ú°æÂô]·Ú°æÂô±Ø¤«¤éÌó2Ê¬¤È¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¥·¥§¥¢ÊÌÁñ GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE »³¥ÎÏ¼(¥ä¥Þ¥Î¥Õ¥â¥È)
[·Ú°æÂô]2026Ç¯²Æ³«¶ÈÍ½Äê¡¡¹Âç¤Ê¥Æ¥é¥¹¤«¤éÀõ´Ö»³¤òË¾¤á¤ë¥·¥§¥¢ÊÌÁñGLAMDAY STYLE TEITAKU Àõ´Ö¥Î»í(¥¢¥µ¥Þ¥Î¥¦¥¿)
[Ç®³¤]2026Ç¯½Õ³«¶ÈÍ½Äê¡¡ÁêÌÏÆç¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë²¹Àô¡¦¥×ー¥ëÉÕ¤¥·¥§¥¢ÊÌÁñGLAMDAY STYLE TEITAKU 海¥ÎÇÈ²»(¥¦¥ß¥Î¥Ê¥ß¥ª¥È)
¢£ KPG ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë·Ú°æÂô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ÖGLAMDAY STYLE TEITAKU¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢·Ú°æÂô¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¾ー¥È¡Ö¤Õ¤Õ ·Ú°æÂô ÍÛ¸÷¤ÎÉ÷¡×¤È¡Ö¤Õ¤Õ µì·Ú°æÂô ÀÅÍÜ¤Î¿¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖTWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿®½£¤Î¿©ºà¤Çºî¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖJose Luis(¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹)·Ú°æÂô¡×¤ä¡Ö¤Ä¤ë¤È¤ó¤¿¤ó UDON NOODLE Brasserie ·Ú°æÂô¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿·Ú°æÂô¥é¥¤¥Õ¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ ¥ªー¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤À¤±¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢·Ú°æÂô¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤äº£¸å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÍ¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥Èー¥×¥ì¥¸¥ãー¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥ãー¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¦¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¾ー¥È¡¦¸ø¶¦¥ê¥¾ー¥È¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢·úÃÛ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¸÷¡¢²»¡¢¹á¤ê¡¢¿©¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¶È¤òÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤Ç³«È¯¡£ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥ー¥à¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤È¼ý±×¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÆÉôÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¾ï¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢ºÇ¹â¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.kpg.gr.jp/