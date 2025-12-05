¡Ú·§ËÜ¸©¸æÁ¥Ä®¡ß¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡Û¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡×¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
·§ËÜ¸©¸æÁ¥Ä®¡ÊÄ®Ä¹¡§Æ£ÌÚ Àµ¹¬ °Ê²¼¡¢¸æÁ¥Ä®¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©µÜºê»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³´ô ¿¿ºî¡¡°Ê²¼¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡Ë¤È¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶ÛÌ©¤ÊÁê¸ßÏ¢·È¤È¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸æÁ¥Ä®¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡×¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔÊñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ³ÆÂåÉ½¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Õ¸æÁ¥Ä®Ä¹¡¡Æ£ÌÚ Àµ¹¬
¤³¤ÎÅÙ¡¢¶å½£¡¦²Æì¤ÎÍã¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢ÍÍ¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸æÁ¥Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¶õ¤ÎÊØ¤òÃ´¤¦¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢ÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¹ÈÏ¤Ê¾ðÊó¡¦ÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢ÍÍ¤Î¸æÎÏÅº¤¨¤òÆÀ¤Æ¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤äÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¡¢ºÒ³²»þ¤Î¹Ò¶õÍ¢Á÷»Ù±ç¡¢°Ü½»Äê½»¤ÎÂ¥¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¶¨Äê¤ò¡¢¸æÁ¥Ä®¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È³èÀ²½¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³´ô ¿¿ºî
¤³¤ÎÅÙ¡¢¸æÁ¥Ä®ÍÍ¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¤«¤é¤â30Ê¬¤Û¤É¤È¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤¤¸æÁ¥Ä®¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇÆù¿©¶²Îµ¤ÎÂ¸ºß¤¬½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾Î¡Ö¥ß¥Õ¥Í¥ê¥å¥¦¡×¤Î»õ²½ÀÐ¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¿ô¤Î¶²Îµ²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¶²Îµ¤Î¶¿¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶²Îµ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤òµ¡¤Ë¡¢¶õ¹Á¤«¤é¤Î¸òÄÌ¤ÎÊØ¤â³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸æÁ¥Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÃÏ°è¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤ËÅØ¤á¡¢¸æÁ¥Ä®¤È¶¦¤ËÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ç¤ÎÏ¢·È»ö¹à
¸æÁ¥Ä®¤È¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ÎÆâÍÆ¤òÃæ¿´¤ËÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë ´Ñ¸÷¿¶¶½¡¦ÆÃ»ºÉÊÈÎÏ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£²¡Ë ºÒ³²»þ¤Î¹Ò¶õÍ¢Á÷¶¨ÎÏÅù¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£³¡Ë »º¶È¿¶¶½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£´¡Ë °Ü½»Äê½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£µ¡Ë ÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
2026Ç¯ÅÙÍ½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¢£ ÆÃÊÌµ¡¡Ø Go¡ªforward ¤¯¤Þ¤â¤È¹æ ¡Ù¤Î½¢¹Ò/Æ£ÌÚÄ®Ä¹¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼Â»Ü
2026Ç¯4·îÃæ½Ü¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¡¢·§ËÜ¾ë¤ÎÉüµì»Ù±ç¤È¡¢¸æÁ¥Ä®¤¬»²²è¤¹¤ë¡Ö·§ËÜÏ¢·ÈÃæ¿õÅÔ»Ô·÷¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌµ¡¡Ø Go¡ªforward ¤¯¤Þ¤â¤È¹æ ¡Ù¤ò½¢¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯12·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～2027Ç¯1·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Æ£ÌÚÄ®Ä¹¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤´Åë¾è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸æÁ¥Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø Go¡ªforward ¤¯¤Þ¤â¤È¹æ ¡Ù¤Î¾ÜºÙ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000435.000011231.html
¢£ µ¡Æâ»ï¡Ö¥½¥é¥¿¥Í¡×2026Ç¯12·î-2027Ç¯1·î¹æ¤Ç¸æÁ¥Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®
µ¡Æâ»ï¡Ö¥½¥é¥¿¥Í¡×2026Ç¯12·î-2027Ç¯1·î¹æ¡ÊÅëºÜ´ü´Ö¡§2026Ç¯12·î1Æü～2027Ç¯1·î31Æü¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¸æÁ¥Ä®¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊóÅù¡¢¸æÁ¥Ä®¤Î¡Öº£¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÀß¥Úー¥¸¤òÀß¤±¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£