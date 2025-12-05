¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTO THE HERBS¡×¤Î¿·¶ÈÂÖ¡ª¼«²ÈÀ½À¸¥Ñ¥¹¥¿¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ØTO THE HERBS¡¡CAFE¡õPASTA¡Ù12·î5ÆüÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎÃÏ²¼³¹¡Ö¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥·ー¥º¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·óCEO¡§ÞÉÌî¹¬»Ò¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTO THE HERBS¡Ê¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ïー¥Ö¥º¡Ë¡×¤Î¿·¶ÈÂÖ¡ØTO THE HERBS¡¡CAFE¡õPASTA¡Ù¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎÃÏ²¼³¹¡Ö¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTO THE HERBS¡× ¤Ï¡Ö¥Ïー¥Ö¡¦¥Áー¥º¡¦¥ï¥¤¥ó¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È1995Ç¯¤Ë¥Ô¥¶&¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤ÏËèÆü¤ªÅ¹¤Çºî¤ëÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ØTO THE HERBS¡¡CAFE¡õPASTA¡Ù¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎÃÏ²¼³¹¡Ö¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºå¡×¤Ï JRÂçºå±Ø¤ä³ÆÀþÇßÅÄ±Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
°ì¤«¤éÅ¹Æâ¤ÇÀ½ÌÍ¤·¡¢½ÏÀ®¤·¤Æºî¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿
¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥Ç¥å¥é¥à¥»¥â¥ê¥Ê100¡ó¤Î¾®ÇþÊ´¤È²Æì¸©»º¡Ö°À¹ñ¡Ê¤¢¤°¤Ë¡Ë¤Î±ö¡×¤Ç°ì¤«¤éÅ¹Æâ¤ÇÀ½ÌÍ¤·¡¢½ÏÀ®¡£¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¾®ÇþÊ´ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¡×¤È¡Ö¥¿¥ê¥¢¥Æ¥Ã¥ì¡×¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢ÃßÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿»°½Å¸©»º¡Öèß¸Å¾Æ¡Ê¤Ð¤ó¤³¤ä¤¡Ë¡×¤ÎÅÚÆé¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¡¹¤ÎÅÚÆé¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¤Þ¤ÞÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿
DOPÇ§Äê¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡×¤ò¥ï¥´¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄó¶¡
¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÆÃÄêÃÏ°è¤ÇÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤ò¼é¤Ã¤Æºî¤é¤ì¡¢¸·¤·¤¤µ¬Äê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿DOPÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿24¤«·î½ÏÀ®¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Áー¥º¤Î¿¼¤ß¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÚÆéÄó¶¡¡Ö¤È¤í¤±¤ë7¼ï¥Áー¥º¤Î¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¥Áー¥º¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡×¤ò¥ï¥´¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Çºï¤ê»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥ó¥±ー¥¤ä¥Ñ¥Õ¥§¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î°ñ¾ë¸©»º¥·¥ë¥¯¥¹¥¤ー¥È¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤â¡ª
¥¹¥¤ー¥Ä¤ÏÃíÊ¸¤òÄº¤¤¤Æ¤«¤é¾Æ¤¾å¤²¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ëー¥Ä¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ñ¥Õ¥§¡¢µ¨Àá¤ÎÁÇºà¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥ë¥È¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£°ñ¾ë¸©¤ÎÊÆÀîÇÀ±à¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ö¥·¥ë¥¯¥¹¥¤ー¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¥Ö¥ê¥å¥ì¥¿¥ë¥È¡×¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿ー¥É¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î£³¼ï¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ä»Å»ö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ç´Ö¤Î¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ä»Å»öµ¢¤ê¤Î¥Ç¥£¥Êー¤Ë¡¢ ¡ØTO THE HERBS¡¡CAFE¡õPASTA¡Ù¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§TO THE HERBS¡¡CAFE¡õPASTA
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～22¡§00¡ÊL.O. 21:00¡Ë¡¡
ÀÊ¿ô¡§56ÀÊ
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1ÃúÌÜÂçºå±ØÁ°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÃÏ²¼³¹5¹æ
TO THE HERBS¡¡CAFE¡õPASTA¡¡¥á¥Ë¥åー¡¡°ìÎã
ANTIPAST¡¡Á°ºÚ
º¸¡§ËÜÆü¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡¥Ïー¥Õ¡¡1,280±ß / 2,480±ß
Ãæ±û¡§À¸¥Ï¥à¤È¥ë¥Ã¥³¥é¤Î¥µ¥é¥À¡¡¥Ïー¥Õ¡¡770±ß / 990±ß
±¦¡§¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥Ö¥éー¥¿¥Áー¥º¤Èµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ìー¥¼¡¡2,080±ß
FRESH¡¡PASTA¡¡¼«²ÈÀ½À¸¥Ñ¥¹¥¿
¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥Ç¥å¥é¥à¥»¥â¥ê¥Ê100¡ó¤Î¾®ÇþÊ´¤È²Æì¸©»º¡Ö°À¹ñ¡Ê¤¢¤°¤Ë¡Ë¤Î±ö¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ªÅ¹¤Ç¼êºî¤ê¡£
10»þ´Ö°Ê¾å½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤Î¿©´¶¤È¾®ÇþËÜÍè¤Î¹á¤ê¤È»ÝÌ£¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾åÃÊº¸¡§¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡ÛÅÏ¤ê³ª¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¡¡*2026Ç¯3·î½é½Ü¤Þ¤Ç¡¡1,750±ß
Ãæ±û¡§¥Ùー¥³¥ó¤ÈÍÈ¤²²Ø»Ò¤Î¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¡1,320±ß
±¦¡§7¼ïÌîºÚ¤ÈÈÁÎ©¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¡¡1,680±ß
²¼ÃÊº¸¡§³¤Ï·¤ÈÈÁÎ©¤Î¥ì¥â¥ó¥¯¥êー¥à¡¡1,680±ß
Ãæ±û¡§¥¯¥ì¥½¥ó¥¯¥êー¥à¤È¼ã·Ü¤Î¥¿¥ê¥¢¥Æ¥Ã¥ì¡¡1,680±ß
±¦¡§ÍÈ¤²²Ø»Ò¤È¥ßー¥È¥½ー¥¹¡¡1,260±ß
PASTA¡¡ÅÚÆé¥Ñ¥¹¥¿
»°½Å¸©»º¡Öèß¸Å¾Æ¡Ê¤Ð¤ó¤³¤ä¤¡Ë¡×¤ÎÅÚÆé¤ò»È¤¤¡¢¤°¤Ä¤°¤Ä¤ÈÇ®¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¡§¤È¤í¤±¤ë7¼ï¥Áー¥º¤Î¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¡¡1,580±ß
¡¡¡¡24¥ö·î½ÏÀ®¤Î¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¤ò¤½¤Î¾ì¤Çºï¤Ã¤Æ¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Ãæ±û¡§ÌÀÂÀ»Ò¤Î¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¡¡1,480±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
±¦¡§¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¡1,380±ß
RISOTTO/LASAGNE¡¡¥ê¥¾¥Ã¥È/¥é¥¶¥Ë¥¢
Ãæ±û¡§¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¥Áー¥º¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡¡1,380±ß
¡¡24¥ö·î½ÏÀ®¤Î¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¤ò¤½¤Î¾ì¤Çºï¤Ã¤Æ¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê²èÁüº¸¡Ë
±¦¡§¥é¥¶¥Ë¥¢¡¡¥Ïー¥Õ¡¡980±ß / 1,380±ß
DESSERT¡¡¥Ç¥¶ー¥È
¾åÃÊº¸¡§¥È¥ê¥×¥ë¥Ù¥êー¥Ñ¥ó¥±ー¥¡¡880±ß
Ãæ±û¡§¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥ó¥±ー¥¡¡960±ß
±¦¡§¥Ñ¥ó¥±ー¥¥Ö¥ê¥å¥ì¡¡880±ß
ÃæÃÊº¸¡§çõ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¥Ñ¥Õ¥§¡¡¥Ïー¥Õ¡¡680±ß / 980±ß
Ãæ±û¡§¥Á¥ç¥³¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡¡¥Ïー¥Õ¡¡680±ß / 980±ß
±¦¡§¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡Û¥·¥ë¥¯¥¹¥¤ー¥È¾Æ¤°ò¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó ¥Ö¥ê¥å¥ì¥¿¥ë¥È¡¡*2026Ç¯1·î½é½Ü¤Þ¤Ç¡¡880±ß
¡¡¡¡ÊÆÀîÇÀ±à¤Î°ñ¾ë¸©»º¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ö¥·¥ë¥¯¥¹¥¤ー¥È¡×¤ò»ÈÍÑ
²¼ÃÊº¸¡§ËõÃã¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¡¡680±ß
±¦¡§¼«²ÈÀ½¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¡880±ß