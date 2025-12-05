¥¿¥¤¥à¥ì¥¹²»³ÚIP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡×½ÂÃ«¥â¥Ç¥£10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡ª¡ØDATE WARS ¡ß SHIBUYA MODI 10th ANNIVERSARY¡Ù¤ò12·î19Æü¤è¤ê³«ºÅ
¥¿¥¤¥à¥ì¥¹²»³ÚIP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡ÊDATE WARS¡Ë¡×¤¬¡¢12·î18Æü(ÌÚ)¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÚDATE WARS 00Ç¯Âå»þ¶õÎ¹³ÚÃÄ¡ÖHERO¡×¡Û¤ò¤â¤Ã¤Æ70Ç¯Âå～00Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤¬Â·¤¦¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¡Êhttps://www.0101.co.jp/721/¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDATE WARS ¡ß SHIBUYA MODI 10th ANNIVERSARY¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¤Î´ÛÆâ³°¤Ë¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢2³¬ Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¡ØDATE WARS POP UP STORE¡Ù¤ÎÅ¸³«¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¢Æ°´ë²è¡Ø¿ä¤·Ç¯ÂåÅêÉ¼¥Ð¥È¥ë¡Ù¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¤ò¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢½¸±Ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢Æþ¸ý¥Õ¥¡¥¶ー¥É¡¢Å¹Æ¬6ÌÌ¥µ¥¤¥Íー¥¸¡¢ÌÀ¼£ÄÌ¤êÂ¦2³¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ê¤É¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·Ç½Ð¡£½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£ ¡ØDATE WARS POP UP STORE¡Ù
12·î18Æü(ÌÚ)ÇÛ¿®¤Î¡ÚDATE WARS 00Ç¯Âå»þ¶õÎ¹³ÚÃÄ¡ÖHERO¡×¡Û¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢70Ç¯Âå～00Ç¯Âå¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤¬Â·¤¦¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡ØDATE WARS POP UP STORE¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÆÇ¯Âå¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡×¤Î²»³Ú¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡´Ö¡§12·î19Æü(¶â)～12·î30Æü(²Ð)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
¾ì¡¡¡¡½ê¡§½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ 2³¬ Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿ー
¢¨12·î30Æü(²Ð)¤Ï16:00¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£ ¡Ø¿ä¤·Ç¯ÂåÅêÉ¼¥Ð¥È¥ë¡Ù
´ü´ÖÃæ¡¢½ÂÃ«¥â¥Ç¥£´ÛÆâ¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡×¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¿Íµ¤ÅêÉ¼´ë²è¡Ø¿ä¤·Ç¯ÂåÅêÉ¼¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î1É¼¤ÇNo.1¥Áー¥à¤¬·è¤Þ¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¢Æ°´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡ã´ÛÆâÅêÉ¼¡ä
´ÛÆâ³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿³ÆÇ¯Âå¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¿ä¤·¤ÎÇ¯Âå¤ËÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¾õ¶·¤Ï¡¢2³¬ Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡ØDATE WARS POP UP STORE¡ÙÁ°¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÆÃÅµ
ÅêÉ¼¸å¡¢ËÜPOP UP STOREÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤«¤éQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿ÆÃÅµ¼õ¼è²èÌÌ¤ò¥ì¥¸¤Ç¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï/¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É²ñ°÷ÍÍ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´2¼ï/¥é¥ó¥À¥à¡Ë1Ëç¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ãSNSÅêÉ¼¡ä
¸½ÃÏ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ì¤ÐÅêÉ¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SNS¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤â¸½ÃÏ¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¿ï»þÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SNSÅêÉ¼¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Î¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥°¥Ã¥º¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡ÊDATE WARS¡Ë¡×¤È¤Ï
¸¶ºî¡¦Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¡¢¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¾®Àâ²È¡¦µÓËÜ²È¤Î¡ÖÉ´À¥ Í´°ìÏº¡×¤¬Ì³¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ¡²è²È¤Î¡ÖÌÄ»Ò ¥Ï¥Ê¥Ï¥ë¡×¤¬¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Î¡Ö¤ß¤Î¡×¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹²»³ÚIP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡ÖÍÓµÜ ÈÞÆá¡×¡Ö²Ö°æ Èþ½Õ¡×¡Ö±ÊÀ¥ ¥¢¥ó¥Ê¡×¤é14Ì¾¤ÎÀ¼Í¥¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4¤Ä¤ÎÇ¯Âå¡Ê'70Ç¯Âå¡¿'80Ç¯Âå¡¿'90Ç¯Âå¡¿'00Ç¯Âå¡Ë¤Î¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ß¥«¥Ðー³Ú¶Ê¡ß¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÀèÁÄ¤Îºá¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡¢Ä¨Ìò¹ç·×159²¯4017Ëü3140Ç¯¤Î¼ü¿ÍÃ£¤¬¼«Í³¤òÄÏ¤ß¼è¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ðー³Ú¶Ê¤Ï³ÆÇ¯Âå¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éÁª¶Ê¤µ¤ì¡¢µ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î»þÂå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Ë¾º²Ú¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://datewars-prisoner.jp
¢£¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡ÊDATE WARS¡Ë¡×¥¹¥Èー¥êー
ーÄ¨Ìò¹ç·×
159²¯4017Ëü3140Ç¯¤Î°Ì´ー
¤³¤ì¤ÏÀèÁÄ¤Îºá¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼ü¿ÍÃ£¤¬¼«Í³¤òÄÏ¤ß¼è¤ëÊª¸ì¡£
AI¤ÎÃÎÇ½¤¬¿Í´Ö¤òÄ¶±Û¤·¤¿»þ¤è¤êÍÚ¤«Ì¤Íè¡£
À¤³¦¤ÏEinstürzende Neubauten¡Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥Æ¥å¥ë¥Ä¥§¥ó¥Ç¡¦¥Î¥¤¥Ð¥¦¥Æ¥ó¡§ÇË²õ¤ÈÃá½ø¤ÈÊø²õ¤È¿·¤·¤·úÂ¤Êª¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬Åý°ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»à·ºÀ©ÅÙ¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿¼Ô¤Ï²¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¨Ìò¤ò²Ê¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤¬»à¤ó¤À¸å¤â»ÒÂ¹¤¬¤½¤Î·º´ü¤òÁ´¤¦¤¹¤ë°Ù¡¢¡È¥À¥à¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Æ¹ö¡Ê±Êµ×¤Ë¼ö¤ï¤ì¤·¼ÔÃ£¡Ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤¬½Å²Ð´ï¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤âÌ¾¶Ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶Ê¤Û¤É¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø²ÄÇ½À¤ÎÈ¢Äí¡Ê¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤ÊÌ¾¶Ê¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ø²ÄÇ½À¤ÎÈ¢Äí¡Ê¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¡Ë¡Ù¤Ï²áµî¤ËÌá¤ê¡¢Ì¾¶Ê¤ò»È¤¤²þÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥Æ¥å¥ë¥Ä¥§¥ó¥Ç¡¦¥Î¥¤¥Ð¥¦¥Æ¥ó¤¬À¤³¦¤òÅý°ì¤·¤Ê¤¤À¤³¦Àþ¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë°Ù¤Ë¥À¥à¥É¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ü¿ÍÃ£¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¹ñ²ÈÊ¸²½ÊÝ¾ã¶ÉÆÃ¼ì¼ý½¸ÉôÂâ¡Ø»þ¶õÎ¹³ÚÃÄ¡ÊThe Timeless Travelers¡Ë¡Ù¤¬¡Ø²ÄÇ½À¤ÎÈ¢Äí¡Ê¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¡Ë¡Ù¤òÊá¤é¤¨¡¢Ì¾¶ÊÃ£¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¡£
ÅÓÊý¤âÌµ¤¤Ä¨Ìò¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¼ü¿ÍÃ£¤Ï²ó¼ý¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò»È¤¤¡¢²¸¼Ï¥Ð¥È¥ë¡ÊAmnesty Battle¡Ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¨Ìò¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼«Í³¤òÄÏ¤à°Ù¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡ÊDATE WARS¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¸¶ºî¡¦Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¡¡§É´À¥ Í´°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¡§ÌÄ»Ò ¥Ï¥Ê¥Ï¥ë
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡¡¡¡¡¡§¤ß¤Î
»²²ÃÀ¼Í¥°ìÍ÷¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§´¥ ²ÆÇ«¡¢¶×µÜ ÊâÌ´¡¢¶áÆ£ ÎèÆà¡¢À¥¸Í Åí»Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉðÅÄ ¿÷Êâ¡¢µÌ ¤á¤¤¡¢ÅÄÃæ °ÉÎ¤¡¢ÅÄÃæ µ®»Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±ÊÀ¥ ¥¢¥ó¥Ê¡¢²ÆÌÜ ¤³¤³¤Ê¡¢²Ö°æ Èþ½Õ¡¢½ÕÀî ²êÀ¸¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿å´õ ô¥¡¢ÍÓµÜ ÈÞÆá
¡Ö¥Çー¥È¥¦¥©ー¥º¡ÊDATE WARS¡Ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¯¥¹¥È¥¥¥¨¥ó¥¿ー
¡¦UUUM³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA
¡¦ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¤Ï¤Þ¤Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯2³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLuaaZ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÅè ·òÆó
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ52－2 ÀÄ»³¥ªー¥Ð¥ë¥Ó¥ë12³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Intellectual Property¡ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëIP¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://twinplanet.co.jp
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¯¥¹¥È¥¥¥¨¥ó¥¿ー
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼Í¥
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¸µÂå¡¹ÌÚÄ®52-5 ¥³¥í¥à¥Ó¥¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥Ó¥ë5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¯¥¹¥È¥¥¥¨¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤è¤êºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâÊÂ¤Ó¤Ë³¤³°¤Ø¸þ¤±¡¢²»³Ú¡¢±ÇÁü¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://incs-toenter.jp
¡¦UUUM³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Çß·Ê ¶©Ç·
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー 28³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§UUUM¤Ï¡ÖÁÛ¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¥»¥«¥¤¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎMCN¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¤Ó¤È¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¡×¤ò¥³¥É¥â¥´¥³¥í¤Î¤¢¤ëÈ¯ÁÛ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
15,000°Ê¾å¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://www.uuum.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://uuum.jp/
¡¦¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA
ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§Â¼Ãæ Íª²ð
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー24³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDMM GAMES¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä»ö¶È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾
¡¦ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅç µÁÀÆ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«²Ã²ìÄ®1-1-1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DNP¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ËÇÝ¤Ã¤¿¡ÖP&I¡×¡Ê°õºþ¤È¾ðÊó¡§Printing & Information¡Ë¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êË¡¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦³¨ËÜ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¤Î³Æ¼ïIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡§Intellectual Property¡Ë¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë&¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥Àー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://www.dnp.co.jp/
¡¦¤Ï¤Þ¤Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯2³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ýー¥·¥ã¥Ã¥¯¼Â
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5ÃúÌÜ1ÈÖ10－1201¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢³Ú¶ÊÀ©ºîµÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È¡¡
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLuaaZ¡Ê¥ë¥¢ー¥º¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡»³ ÏÂÊã
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ52－2 ÀÄ»³¥ªー¥Ð¥ë¥Ó¥ë12³¬¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ZÀ¤Âå¤È¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤ò¤â¤È¤Ë¡¢YouTube¤äTikTok¾å¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://luaaz.co.jp