SB C&S¡¢Smartsheet ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖAPJ Demand Generation Champion¡×¤ò¼õ¾Þ

SB C&S³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖSB C&S¡×¡Ë¤Ï¡¢Smartsheet Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¡¢CEO¡§Rajeev Singh¡¢°Ê²¼¡ÖSmartsheet¡×¡Ë¼çºÅ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖAPJ Demand Generation Champion¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAPJ Demand Generation Champion¡×¤Ï¡¢Smartsheet¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢APJÃÏ°è¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Ø¤Î¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£SB C&S¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤¬À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÄó°Æ¡¦ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Ï¢·ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÄÌ¤·¤ÆÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÈÂç¤ÈÄó°Æµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ë¤è¤ë¥êー¥É³ÍÆÀ¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â SB C&S ¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¶¯²½¤ÈÈÎÇä»Ù±ç³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢SmartsheetÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ì¿»Æ©¤ÈÆ³Æþ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
Smartsheet Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Smartsheet ¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Î 85%¤ò´Þ¤à¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¶ÈÌ³´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Smartsheet¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¼¡¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÇÈ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://jp.smartsheet.com/
