°¦¸¤¤È²á¤´¤¹Åß¤Î²£ÉÍ¡£²£ÉÍºÇÂçµé¤Î¥É¥Ã¥°¥Õ¥§¥¹¡ÖLONDON DOG FESTIVAL ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü¡¦7Æü¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþDOGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¾¾ÈøÍ¸¿Î¡Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë"Åß¤Î²£ÉÍ"¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤à¥É¥Ã¥°¥Õ¥§¥¹¡¢¡ÖLONDON DOG FESTIVAL ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¥×¥é¥¶¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¸¤ÍÑ¥°¥Ã¥º¤ä¤ª¤ä¤Ä¡¢ÍÎÉþ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É»¨²ß¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Âç½¸¹ç¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤µ¨Àá¤Î¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Ç¤Î»£±Æ¤ä¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÌµÎÁ¤ï¤ó¤³ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦³«ÊüÅª¤Ê¥×¥é¥¶¹¾ì¤Ç¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§LONDON DOG FESTIVAL ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～16:00
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¥×¥é¥¶¹¾ì
½»½ê¡§¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¼çºÅ¡§London Dog Festival ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡ÊÅìµþDOGS¡Ë
▶︎¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸(https://tokyo-dogs.com/london-dog-festival/2025/11/09/london-dog-festival-%e3%83%91%e3%82%b7%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b3%e6%a8%aa%e6%b5%9c/)
▶︎¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥ÈSNS(https://www.instagram.com/london_dog_festival/)
¢£ ¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤º¤é¤ê¡ªÅß¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È
Â¾¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢ÃíÌÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡£20Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸·Áª¤ª¤ä¤Ä
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õー¥É
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼óÎØ¡¦¥êー¥É¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥°¥Ã¥º
¡¦Åß¤òºÌ¤ë¥É¥Ã¥°¥¦¥§¥¢
¡¦°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Î¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¥¢¥í¥Þ¥°¥Ã¥º
¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢2Æü´ÖÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ±Ç¤¨¤ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹
¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¸¤¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦📸 °¦¸¤¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆÃÀ½¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
Ëè²óÂç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢º£²ó¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´¼«¿È¤ÎµÇ°ÍÑ»£±Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤·¤Ä¤±¤ä¸¤¥è¥¬ÂÎ¸³²ñ¡õÂçÃêÁª²ñ
Ëè²ó¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÌµÎÁ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃêÁª²ñ¤Ï¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç´ò¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢Ä¶¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡¦¤ï¤ó¤ï¤óÂçÃêÁª²ñ
¡¦¸¤¤Î¤·¤Ä¤±¶µ¼¼ÂÎ¸³²ñ
¡¦¸¤¥è¥¬ÂÎ¸³ ¢¨12·î7Æü¤Î¤ß
°¦¸¤¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÂÎ¸³¤ò2Æü´Ö¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¾ì¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹È´·²
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¥×¥é¥¶¹¾ì
½»½ê¡§¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬JR¡¦»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡ÖºùÌÚÄ®±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó15Ê¬
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡Û
Q. ¸¤¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢³Æ¼«¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Q. ¸¤¤ÎÆþ¾ì¤ÏÀ©¸Â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§ÍÍ°Â¿´¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q. ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤¬±«¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¾®±«¤Î¾ì¹ç¤Ï·è¹ÔÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Êó¤äÅ·¸õ¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÃæ»ß¤ä¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤òÁá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¶áÎÙ¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Q. ¸¤¤Î¥µ¥¤¥º¤äÉÊ¼ï¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. Âç¤¤µ¤Ë¤è¤ëÀ©¸ÂÅù¤ÏÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¦»ô¤¤¼çÍÍ¤¬Íè¾ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ê³¤·¤ä¤¹¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢Â¾¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. Í½ËÉÀÜ¼ï¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¶¸¸¤ÉÂÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ª¤è¤Óº®¹ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¡Ê1Ç¯°ÊÆâ¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÎÄó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¥Þ¥Êー´ÉÍý¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
LONDON DOG FESTIVAL¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤Ç¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÙÀÜ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿©ÉÊ¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÊµÇ¢¤Ê¤É¤Î±ÒÀ¸ÌÌ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´ÂÐ±þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼µÆâÍÆ¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥êー¥É¤ÏÉ¬¤ºÃåÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ÇÓÝõÊª¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬½èÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦»²²Ãµ¬Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://tokyo-dogs.com/london-dog-festival/%e3%80%90london-dog-festival-%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%a6%8f%e7%b4%84%e3%80%91/)
¢£ ¡ÚNew!¡Û½ÐÅ¹¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Úー¥¹¤âÀßÃÖ
½ÐÅ¹¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤ä´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¦ÃÌ¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇä²ñ¼Ò¡¿¥°¥Ã¥ºÀ½Â¤²ñ¼Ò
¡¦Æ°ÊªÉÂ±¡¡¿À½Ìô²ñ¼Ò
¡¦¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¡¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¿»Ü¹©¶È¼Ô
¶È³¦´Ø·¸¼ÔÆ±»Î¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó2026Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ÐÅ¹¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¡¦´ë¶ÈÍÍ¤â¤´¾·ÂÔ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤´¶½Ì£¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://tokyo-dogs.com/london-dog-festival/contact/)