ÅÅÎÏÀ½ÉÊ¤ËÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï～À½ÉÊ¤È¾ðÊó¤ò·Ò¤°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê～
¡¡£Ó£×£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡CEO¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¾®ËôÅ¯É×¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÅÅÎÏ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤ÎµÏ¿´ÉÍý¡¢À½ÉÊ¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¼±ÊÌ¾ðÊó¤òÉÕÍ¿¤·¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÀ½ÉÊ¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ½é¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤ÏÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤ËËÌÎ¦ÅÅÎÏÁ÷ÇÛÅÅ³ô¼°²ñ¼Ò ²Ã²ìÊÑÅÅ½ê¸þ¤±¤ÎÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆÇ¼Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑÆÉ¤ß¼è¤ê¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸åÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤ÎÀ½ÉÊ·²¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¸½ºß¡¢ÅÅÎÏ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÂçÎÌ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤Î¹¹¿·¼ûÍ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¤ª¤è¤ÓºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¿ä¿Ê¤ËÈ¼¤¦ÀßÈ÷Æ³Æþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢·ÚÎÌ¤Ç»Ü¹©»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏÉôÉÊ¡ÖSICONEX(R)¡Ê¥µ¥¤¥³¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÅÅÎÏ´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ëÉßÀß¸å¤ÎÊÝ¼é¡¦ÅÀ¸¡»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÉßÀß¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÀ½ÉÊÍúÎò¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹©»ö¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤Î´ÉÍý¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢ÅÅÎÏÀ½ÉÊ¤ËÀ½ÉÊ¤Î¸ÄÂÎ¾ðÊó¤ò¼±ÊÌ¤Ç¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò°õ»ú¤·¡¢³«È¯¤·¤¿ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÇÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÉÕ¤ÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¡×¤ª¤è¤ÓÀìÍÑÆÉ¤ß¼è¤ê¥¢¥×¥ê¤Î³µÍ×
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÉÕ¤ÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÈïÊ¤É½ÌÌ¤ËÀ½ÉÊ¤Î¼±ÊÌ¾ðÊó¤òÉÕÍ¿¤·¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò°ìÄê´Ö³Ö¤ÇÏ¢Â³°õ»ú¤·¤¿¥±ー¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£°õ»ú¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤Î³°´Ñ¤«¤é¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÊÌ¾¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µ¡¢ÉßÀß°ÌÃÖ¡¢À½Â¤µÏ¿¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°õ»ú¾õÂÖ
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ê¤É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ÀìÍÑÆÉ¤ß¼è¤ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É´ÉÍý¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅÎÏµ¡´ï¤ª¤è¤Ó¹©»ö¤Ê¤ÉÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ½ÉÊ¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»Ü¹©´ÉÍý¡¢À½ÉÊ¾ðÊó¤äÊÝ¼éÍúÎò¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢£Ó£×£Ã£Ã¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢¸úÎ¨²½¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
£Ó£×£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡¹Êó¥°¥ëー¥×
inq-sonota@swcc-g.com