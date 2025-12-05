Ä¹Ìî¸©HAKUBA VALLEY ¡ÖÇòÇÏ¤Ä¤¬¤¤¤±¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë²¹ÀôÂÅò¡ßDJ¥Öー¥¹¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAshiyu Stage & Lounge¡×¤¬ÃÂÀ¸
HAKUBA VALLEY¤Ç½ÉÇñ»ÜÀß¤ä°û¿©¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¢¥¤¥¯¥ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´¾®Ã«Â¼¡¢ÂåÉ½¡§ÈÄÃ«ÎÉ»Ò¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÄÎÃÓ¥´¥ó¥É¥é¥ê¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¦¿·»ÜÀß¡ÖAshiyu Stage & Lounge¡ÊÂÅò¥¹¥Æー¥¸¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡×¤ò¡¢¤Ä¤¬¤¤¤±¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Î¥´¥ó¥É¥é¾è¤ê¾ìÁ°¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤¬¤¤¤±²£Ãú¡×Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö²¹ÀôÂÅò¡ßDJ¥é¥¤¥Ö²»³Ú¡ßÀã»³¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²°³°·¿¤Î¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£DJ¤Ë¤è¤ë²»³Ú±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò¡É¥¹¥Æー¥¸¥¾ー¥ó¡É¤È¤·¤Æ²òÊü¤·¡¢ÍÎÁ¡¦Í½ÌóÀ©¤Î¡È¥Æー¥Ö¥ë¥¾ー¥ó¡É¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¡£É÷¤è¤±¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ú¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥ー³êÁö¸å¤ÎDJ¤Ë¤è¤ë²»³Ú±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¿©»ö¤äÂÅò¤Ç²¹¤Þ¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Í½ÌóÀ©¥¹¥Úー¥¹µÚ¤ÓDJ¥Öー¥¹¤Ï¡¢12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
◼️ÇØ·Ê¡§Ä¹Ç¯¤ÎÃÏ¸µµÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤È´Ñ¸÷¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£ÆüËÜ¤Î²¹ÀôÊ¸²½¤È²»³Ú¤òÀã»³¤ËÍ»¹ç
Ä¹Ìî¸©ÇòÇÏ»³Ï¼¤Ë¹¤¬¤ë¤Ä¤¬¤¤¤±¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÂç¼«Á³¤¬¹¤¬¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¤Ç¡¢ÎãÇ¯¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¹¥ー¥äー¤ä¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇòÇÏ¥¨¥ê¥¢¤Î24～25Åßµ¨¥·ー¥º¥óÍèË¬¼Ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ114¡ó¤ÎÌó130Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤¦¤Á¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ï46¡ó¡Ê¢¨£±¡Ë¤È¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÍèË¬¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¿Íµ¤¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¬¤¤¤±²£Ãú¤Ë¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿ÌµÎÁ¤ÎÂÅò¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤ë³èµ¤¤¢¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑ¼ÔÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢´ûÂ¸¥¹¥Úー¥¹¤Î¼ýÍÆÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¡ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡É¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö³êÁö¸å¤ÎÂÚºßÂÎ¸³¡Ê¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥ー¡Ë¡×¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ï¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ì¥¸¥ãー¸å¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²¹Íá»ÜÀß¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈè¤ì¤òÌþ¤¹¾ì½ê¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¸òÎ®¡É¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÀã»³ ¡ß DJ¥é¥¤¥Ö²»³Ú ¡ß ÂÅò¤¬¸ò¤ï¤ë¡¢¿·¤·¤¤ÂÚºßÂÎ¸³¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÄÎÃÓ¥´¥ó¥É¥é¥ê¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤ÇËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¡£
´ûÂ¸¤ÎÂÅò¥¹¥Úー¥¹¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥´¥ó¥É¥é¾è¤ê¾ìÁ°¤Ë¾ïÀßDJ¥Öー¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Æー¥¸¥¾ー¥ó¤È¡¢ÍÎÁ¤ÎÂÅòÉÕ¤¥Æー¥Ö¥ë¥¾ー¥ó¤ò¿·Àß¤·¡¢µ¡Ç½Åª¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÅò¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÈÂÚºß·¿¡É¤Î¿·¤·¤¤ÂÅò¶õ´Ö¤òÀß¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¯¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦´ë¶È¤¬¸ò¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¸òÎ®µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤àÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Î³êÁö¤òÂÔ¤ÄÊý¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÈÅß¤Î¿·¤·¤¤²á¤´¤·Êý¡É¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨£±¡Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇòÇÏÂ¼´Ñ¸÷¶É¤ÎÄ´ºº¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000060409.html
◼️¡ÖAshiyu Stage & Lounge¡×³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§Ashiyu Stage & Lounge¡ÊÂÅò¥¹¥Æー¥¸¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´¾®Ã«Â¼¡¡¤Ä¤¬¤¤¤±¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¥´¥ó¥É¥é»³Ï¼±ØÁ°
¥ªー¥×¥ó»þ´ü¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡ÊÅßµ¨¥·ー¥º¥ó¤è¤ê±¿ÍÑ³«»Ï¡Ë
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¢¥¤¥¯¥ëー
»Ü¼ç¡§ÄÎÃÓ¥´¥ó¥É¥é¥ê¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Àß·×¡§³ô¼°²ñ¼ÒAndwhoProject
»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò¸åÆ£ÁÈ
ÍøÍÑÊýË¡¡§Í½ÌóÀ©¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇäÍ½Äê¡Ë
URL¡§https://tsugaike-yokocho-jp.studio.site/
¡ÚÂÅò¥¹¥Úー¥¹³µÍ×¡Û
¡Ê£±¡ËSTAGE ZONE¡ÊDJ¥¹¥Úー¥¹¡Ë
13:00-17:00¤ÏËèÆüDJ¥¹¥Æー¥¸¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î»þ´Ö¤ÏÄê´üÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DJ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
- 8:00～14:00¡¡DJ¥é¥¤¥Ö¥×¥ì¥¤¡¿BGM±é½Ð¡¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È
- 13:00～17:00¡¡DJ¥é¥¤¥Ö¥×¥ì¥¤
- 17:00～20:00¡¡BGM±é½Ð
¡Ê£²¡ËTABLE ZONE¡ÊÍÎÁ¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¡Ë
50Ê¬À©¤ÎÍÎÁ¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¡£1¥Æー¥Ö¥ëºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÂÅò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÃç´Ö¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÀä·Ê¤È²»³Ú¤ÎÃæ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡È¥Æー¥Ö¥ë¥¾ー¥ó¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÖAshiyu Stage & Lounge¡×¤Ç¤Ï¡¢³ê¤ë¿Í¤â³ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÂÚºß¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³Î¼Â¤ËºÂ¤ì¤ë¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥¹¥Úー¥¹¤ÈÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
- ÂÔ¤Á»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÃç´Ö¤È²á¤´¤»¤ë
- ²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÅò¤ò³Ú¤·¤á¤ë
- °û¿©¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤á¤ë
- º®»¨»þ¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿°Â¿´´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÎÁ¥¾ー¥ó¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü～2026Ç¯3·î31Æü
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-20:00
ºÂÀÊ¿ô¡§6¥Æー¥Ö¥ë¡ÊºÇÂç24Ì¾¡Ë
ÎÁ¶â¡§»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ú50Ê¬À©¡Û
- 10:00-12:00¡§3,000±ß
- 12:00-15:00¡§4,000±ß
- 15:00-18:00¡§5,000±ß
- 18:00-20:00¡§2,000±ß
¢§TABLE ZONE¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://tsugaike-yokocho-jp.studio.site/
◼️º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ÖAshiyu Stage & Lounge¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ー¤ä¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³ê¤ë¿Í¤â³ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤Î½¾Íè¤ÎÂÅò¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
- 12/20(ÅÚ)¡¡¤³¤±¤éÍî¤È¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê½éÈäÏª¡õÃÏ°è¸þ¤±¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Ë
- 12/23(²Ð)¡¡¥µ¥ó¥¿¥¹¥ー¡õParty¡ÊÅß¤ÎÁõ¾þ¤ÈDJ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë
- 12/31(¿å)¡¡¥Ë¥åー¥¤¥äー¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÊÇ¯±Û¤·DJ¡õ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Ë
- 1/26(·î)¡¡AUS¡ßJAPAN¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ßÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¡Ë
- 2/20(¶â)¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥·¥çー¡Ê²»³Ú¡Ü¾Ð¤¤¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë
º£¸å¤â¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î´ë²è¤ä¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤äÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Ashiyu Stage & Lounge¸ø¼°Instagram¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.instagram.com/ashiyu_lounge_hakuba
◼️°û¿©¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤´¾Ò²ð
¡ÖAshiyu Stage & Lounge¡×¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤¬¤¤¤±²£Ãú¡×Æâ¤Ë¤Ï·Ú¿©¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°û¿©¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬Åßµ¨¥·ー¥º¥ó¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥ー¤ÎµÙ·Æ»þ¤ä¡¢¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³ê¤é¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- TSUGA BESE¡§³ê¤Ã¤¿¸å¤ËÂÅò¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ðー¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¥×¥ë¥É¥Ýー¥¯¥Ðー¥¬ー¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
- ÏÉ²°¡§ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥½ー¥ë¥Õー¥É¡Ö¥¸¥ãー¥¯¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤´°ì½ï¤ËÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÅâÍÈ¤²¤ò¤É¤¦¤¾¡£
- LOCARY TSUGAIKE¡§ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³ー¥Òー¤È¡¢¼«²ÈÀ½¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¤ªÅ¹¡£Ä«¤Î°ìÇÕ¤ä¡¢³ê¤ëÁ°¤Î·Ú¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
- Beer&Chips¡§ÇòÇÏ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÇÕ¡×¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥á¥Ë¥åー¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- TEPPAN¡§ÏÂµíÁú¹ß¤ê¥¹¥Æー¥¤ä³¤Á¯¾Æ¤¤òÅ´ÈÄ¤Ç¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤Þ¤ÞÄó¶¡¡£ÏÂµíÐ§¤äµí¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥åー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÄÃ«ÎÉ»Ò¥³¥á¥ó¥È
ÇòÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢»Íµ¨¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¼«Á³¤È¡¢¿Í¡¹¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÄÎÃÓ¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ÎÊý¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬¼«Á³¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤¦¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¤ò»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î ¡ÈAshiyu Stage & Lounge¡É ¤Ï¡¢ÄÎÃÓ¥´¥ó¥É¥é¥ê¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Þ¤È¡ÖÄÎÃÓ¤Ë¿·¤·¤¤ÂÚºßÂÎ¸³¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã»³¡¢²»³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÂÅò¤Î²¹¤â¤ê¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ê¤ë¿Í¤â³ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
◼️²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¢¥¤¥¯¥ëー
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´¾®Ã«Â¼Âç»úÀé¹ñ²µ12840-1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÉÇñ¡¦°û¿©±¿±Ä¡¿ÃÏ°è´Ñ¸÷¡¦¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yamaai.net/#-company
¡ã¼èºà¡¦»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤± ¼èºà¡¦»£±Æ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯ 12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¾åµ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»ÜÀß¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤òÌµ½þÂÎ¸³¡¦»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÁÇºà¤Î°úÍÑ¡¿SNSÈ¯¿®¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¢¥¤¥¯¥ëー¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë
TEL¡§050-1721-8536¡¡/¡¡MAIL¡§pr@fika.tokyo
Ashiyu Stage & Lounge
HP¡Ê¥¹¥Úー¥¹¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¡Ë ¡§https://tsugaike-yokocho-jp.studio.site/
Instagram¡ÊºÇ¿·¾ðÊó¡Ë¡¡ ¡§https://www.instagram.com/ashiyu_lounge_hakuba