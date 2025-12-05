³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡¡¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ëÆþµï²ð¸î»ö¶È¶¯²½
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ¿Î¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Øº¬ ÃÒ¿Í¡¢°Ê²¼¡¢ÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¡Ë¤ÎÈ¯¹ÔºÑÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤Î¾¦¹æ¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡¡Ä¶¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤ÏÍ×²ð¸î¼Ô¤äÇ§ÃÎ¾É¹âÎð¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¿Íºà¡¦Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ð¸î¼þÊÕÎÎ°è¤Ç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ð¸î¤Î¼Â¸½¤È¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²ÍÍ¤ÎQOL¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÆþµï²ð¸î»ö¶È¤ÎM&A¤ò½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤È¤Î²ñÏÃ¤ò½Å»ë¤·¡¢¸ÜµÒÃæ¿´¤Î²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤Î´ë¶È»ÑÀª¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¤òÃæ¿´¤ËÄã²Á³ÊÂÓ¤Î²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¤òÃæ¿´¤ËÆþµï²ð¸î»ö¶È¤ò¹Ô¤¦Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ëÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¥·¥êー¥º¤è¤ê¤âÄã²Á³Ê¤«¤Ä¡¢¼óÅÔ·÷¹Ù³°¤Ç¤Î²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î¡¡Äó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤´¹âÎð¼Ô¤Î¤«¤¿¤Ø¤Î²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î²ð¸î¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î²ð¸î¿©¥µー¥Ó¥¹¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÄó¶¡¡Ë¡¢²ð¸îHR¥µー¥Ó¥¹¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¥ã¥ê¥ª¥¹Äó¶¡¡Ë¡¢¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥·¥Ë¥¢¥µ¥Ýー¥ÈÄó¶¡¡Ë¤ÎÍøÍÑÅù¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ð¸î»ö¶È±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÆþµï²ð¸î»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤ä¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤ËÊ£¿ôµòÅÀ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ÎºÎÍÑ¡¦±Ä¶ÈÅù¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤Î¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¥°¥ëー¥×¤ÎÉÔÊÑ¤Î´ë¶ÈÅ¯³Ø¡ÖBenesse¡Ê=¤è¤¯À¸¤¤ë¡Ë¡×¤Î¸µ¡¢30 Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æþµï¡¦ºßÂð²ð¸î»ö¶È¡¢ÊÝ°é¡¦³ØÆ¸»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤è¤¯À¸¤¤ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¾¯»Ò¹âÎð²½¤È²ð¸î¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ð¸î¡¦ÊÝ°é¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ë¤«¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²ð¸î¡¦ÊÝ°éÎÎ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ð¸î¡¦ÊÝ°é»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤Î¤Û¤«¡¢²ð¸î¿©»ö¶È/²ð¸îHR»ö¶È/¾Ò²ð»ö¶È/²ð¸î¡¦°é»ù¤È»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç»ö¶ÈÅù¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¥°¥ëー¥×´ë¶È¥µ¥¤¥È¡¡https://benesse-scg.co.jp/¡Ë
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¡¦°ñ¾ë¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¤Ç¡¢²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¢µïÂð²ð¸î»Ù±ç¡¢Ë¬Ìä²ð¸îÅù¡¢15¤Î»ÜÀß¤Ë¤Æ22¤Î²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°¦¾ð¡×¡Öµ¤ÇÛ¤ê¡×¡ÖÌÜÇÛ¤ê¡×¤Î3¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸µ¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È´ë¶È¥µ¥¤¥È¡¡https://n-h-s.jp/wp/¡Ë