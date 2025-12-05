Ìó£·³ä¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÀ¸À®AI»þÂå¤Î¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¡×¤Ë²ÝÂê¡£¿·Â´¸¦½¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊAI/DX¡ËÂÐ±þ¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£
À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëHCM¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTrack¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ö¥êー¡ÊËÜ¼Ò︰ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½︰°æ¼ê ¹â»Ö¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô199Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊAI/DX¡ËÎÎ°è¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼Â»ÜÄ´ºº2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó7³ä¤Î´ë¶È¤¬À¸À®AI»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¡¢º£¸å¤Î¸¦½¤Àß·×¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÊý¸þÀ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tracks.run/download/wp-n37/%20?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=research
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë～9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
ÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¡¦¿Í»ö¶ÈÌ³Ã´Åö¼Ô
²óÅú¿ô¡§199·ï
¼Â»Ü¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ö¥êー¡ÊTrack»ö¶ÈÉô¡Ë
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
1. DX¿ä¿Ê¤ÎÉ¬Í×À¤Ï°ÍÁ³¹â¤¯¡¢¿Íºà¤ÎÆâÀ½²½¥Ëー¥º¤¬²ÃÂ®
¡¦8³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬¡ÖDX¿ä¿Ê¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¡¦ÆÃ¤Ë½¾¶È°÷500Ì¾°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÈÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡É¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¦DX»Üºö¤ÎÃæ¿´¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤À¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ÎÆâÀ½²½ÀïÎ¬¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2. ¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÐ±þ¤Ï¡Ö°ìÉôÆÃ²½·¿¡×¤Ø¥·¥Õ¥È
¡¦AI/DX¥¹¥¥ë¤ò»ý¤ÄÂ¨ÀïÎÏºÎÍÑ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¸¦½¤¤òÁ´°÷¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¸º¾¯¡£
¡¦¡Ö°ìÉô¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤Î¤ß¼Â»Ü¡×¤¬Áý²Ã·¹¸þ¡£
¡¦´ë¶Èµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÆâÀ½ÈæÎ¨¤ÏÄã²¼¤·¡¢³°Éô¥Ñー¥È¥Êー³èÍÑ¤¬¿Ê¹Ô¡£
¡¦¥¹¥¥ë³¬ÁØÊÌ¸¦½¤¤ÎÆ³Æþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3. À¸À®AI¸¦½¤¤Î¼Â»ÜÎ¨¤¬Á°Ç¯Èæ¤ÇÁý²Ã·¹¸þ
¡¦¡ÖÀ¸À®AI³èÍÑ¡×¤Î¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë´ë¶È¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¸¦½¤¡×¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Ï¸º¾¯¡£
¡¡¢ª AI¥â¥Ç¥ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈÁàºî¥¹¥¥ë¡É¤«¤é¡È±þÍÑÎÏ¡É½Å»ë¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¦´ë¶È¤ÏAI¤ò¡ÖÃÎ¼±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
4. Ìó7³ä¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÀ¸À®AI»þÂå¤Î¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¡×¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ìó7³ä¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¼Ò°÷¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ëÍ×·ï¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¡¦°ìÊý¤Ç¡¢¸¦½¤¤¬¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë´ë¶È¤Ï3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¦´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢À¸À®AI»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿ÍºàÁü¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËËÜÄ´ºº¤«¤é¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥Äー¥ëÁàºî¥¹¥¥ë¡×¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë±þÍÑÎÏ¡¦¹½ÁÛÎÏ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥Ö¥êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤òDX¿ä¿Ê¤ÎÃæ³Ë¿Íºà¤È¤·¤Æ°éÀ®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÈ´¿è¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¡¦¥°¥é¥Õ¤ò´Þ¤àÁ´41¥Úー¥¸¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤êÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ Track¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Track¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¡×¤ÎºÇÂç²½¡¦ºÇÅ¬²½¤ò¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー¤È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëHCM¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤òÄêµÁ¤·¡¢²Ä»ë²½¡£¥¹¥¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë°éÀ®¤äºÎÍÑ¡¦Ä´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà¤ä¥Áー¥à¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¥ÁèÎÏ¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¹¥¥ë³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTrack¡×¡Ó
¥¹¥¥ëÍ×·ïÄêµÁ¤È²Ä»ë²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¡¦¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸Ä¿Í¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤ò´ð¤ËºÇÅ¬¤Ê¿ÍºàÇÛÃÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Ø½¬¡¦¼ÂÌ³¥í¥°¤ò¤â¤È¤Ë¥¹¥¥ë¤Î¼«Æ°¹¹¿·¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æ°Åª¤Ê¥¹¥¥ë´ÉÍý¤ª¤è¤Ó·ÑÂ³Åª¤Ê³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
https://tracks.run/products/skills-platform/
¡Ò¼ÂÁ©·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖTrack AI/DX¸¦½¤¡×¡Ó
¹â¤¤½¬½ÏÅÙ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢¼ÂÁ©·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI³èÍÑ¡¦DXÎÎ°è¤Î¸¦½¤¤Ë¶¯¤¯¡¢¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¸¦½¤¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://tracks.run/products/training/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ö¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥®¥Ö¥êー¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Êª¿´Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¸À®AI¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯ÁÈ¿¥¤È»ö¶ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Îß·×4,000¼Ò¤ò»Ù±ç¡£AI¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»ö¶È¡ÖMANA¡×¡¢AI¶¦ÁÏ³«È¯»ö¶È¡ÖGivery AI Lab¡×¡¢AI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖDECA¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍºàºÎÍÑ¡¦°éÀ®»ö¶È¡ÖTrack¡×¤òÅ¸³«¡£À¸À®AIÊ¬Ìî¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Ï900¼Ò°Ê¾å¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ö¥êー
ÀßÎ©¡§2009Ç¯4·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®15-13 ÄëÅÔ½ÂÃ«¥Ó¥ë7¡¦8F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °æ¼ê ¹â»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦HR ¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡ÊTrack¡Ë
¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óDX»ö¶È¡ÊMANA¡Ë
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX»ö¶È¡ÊDECA¡Ë
¡¦AI³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡ÊGivery AI Lab¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
URL¡§https://www.givery.co.jp/