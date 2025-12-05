jinjer¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï
Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëjinjer³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÉÚ±Ê ·ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂèÆóÁÏ¶È´ü¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏÂÎÀ©¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
ºòº£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤´¤È¤Ë¿Í»ö¥Çー¥¿¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸µ²½¤µ¤ì¤¿¿Í»ö¥Çー¥¿¤Î¹½ÃÛ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¥Çー¥¿¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÀµ³Î¤Ê¸½¾õÇÄ°®¤äÊ¬ÀÏ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢jinjer¤Ï¡ÖÅý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Æ¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢jinjer¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÂèÆóÁÏ¶È´ü¡×¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÒÆâ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÈÎÇä¡¦»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ØÁ´ÌÌÅª¤Ë³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¦ºàÄó¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿¿¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
jinjer¤Ï¡¢ËÜ»Üºö¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¿ÍÅª»ñËÜ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤»¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤äµ»½ÑÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤ä»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¶¨¶È·ÁÂÖ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢4¤Ä¤ÎÇ§Äê¥«¥Æ¥´¥êー¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î±Ä¶È³èÆ°¡¦ÈÎÇä³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö4¤Ä¤ÎÇ§Äê¥«¥Æ¥´¥êー¡×
Â¿ÍÍ¤Ê¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¶èÊ¬¤ÇÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§³ÆÇ§Äê¥«¥Æ¥´¥êー´ë¶È¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¡¢jinjer¤Î3¼Ò´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤Î´Ø·¸¿Þ
2. ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß
¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬±ß³ê¤Ë±Ä¶È³èÆ°¡¦ÈÎÇä³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÃÌÅÐÏ¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡
¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤´¤È¤ËÀìÍÑID¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢Web¾å¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë°Æ·ï´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¾¦ÃÌÅÐÏ¿¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Æ·ï¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢±ß³ê¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ä¸¦½¤¾ðÊó¤Î¶¦Í
¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³«È¯¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦½¤¤äÀâÌÀ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Äó°Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥Ýー¥¿¥ë¡×¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®
jinjer¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¾ðÊó¡Ê¼ÒÌ¾¡¢µòÅÀ¡¢ÆÀ°ÕÎÎ°è¤Ê¤É¡Ë¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://hcm-jinjer.com/partner/nintei/
Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»öÏ«Ì³¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¿Í»öÉ¾²Á¡¢¥µー¥Ù¥¤¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¿Í»ö¶ÈÌ³¤ò¡¢°ì¤Ä¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÅý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¡×¤ò¼ý½¸¡¦´ÉÍý¡¦³èÍÑ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¼Á¡¦¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î"´ª"¤ò"³Î¿®"¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×
https://hcm-jinjer.com/
¥¸¥ó¥¸¥ãー CM¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é»ö·ï¡×ÊÓ 30ÉÃ
https://youtu.be/Em_JDZ1Bfuc
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§jinjer³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 6-11-3 WeWork D¥¿¥ïーÀ¾¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÉÚ±Ê ·ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://jinjer.co.jp/
ºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡§https://jobs.jinjer.co.jp/position/