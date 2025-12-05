ÉÙ»Î»³¤Î¸æ¿À¼ò¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¡Öºû°ì¼òÂ¤¡×¤ÈÉÙ»Î»³¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Å´Æ»¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¤Î¶¦Æ±´ë²è¡£ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ëº¬ÉÕ¤¯¿®¶Ä¡¦¼òÂ¤¤ê¡¦¿©¡¦Ê¸²½¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤°¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×¤òÁÉ¤é¤»¤ë¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×¤Î±¿¹Ô¤ò·èÄê
ÉÙ»Î»³¤Î¡Èµ§¤ê¡É¤È¡ÈÆ»¡É¤ò·ë¤Ö ºû°ì¼òÂ¤ ¡ß ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡¢¿·½Õ½é·Ø¹æ¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö¡×½é¤ÎÊ¸²½¶¦Æ±´ë²è¡£
ÁÏ¶È360Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡ÈÉÙ»Î¸æºä¤ÎÀ¶ÑØ¤Ê¿å¤Ç¾ú¤¹ÆüËÜ¼ò¡É¤òÂ¤¤ê¡¢ÉÙ»Î»³¤Ø¸æ¿À¼ò¤òÊôÇ¼¤¹¤ë»³Íü¤Î¼òÂ¢¡¢ºû°ì¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©Âç·î»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ìî Îç¡¢°Ê²¼¡Öºû°ì¼òÂ¤¡×)¤È¡¢ÉÙ»Î»³¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Å´Æ»¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÉÙ»ÎµÞ¥°¥ëー¥×¤ÎÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë¤Ï¡¢½é¤Î¶¦Æ±´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ëº¬ÉÕ¤¯¿®¶Ä¡¦¼òÂ¤¤ê¡¦¿©¡¦Ê¸²½¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤°¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×¤òÁÉ¤é¤»¤ë¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë±¿¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕURL¡§https://fujikyu.theshop.jp¡Ë
¢£¡Öºû°ì¼òÂ¤¡×¤È¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¡¢ÉÙ»Î»³¤¬·ë¤ó¤À¡¢»ö¶È¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ºû°ì¼òÂ¤¤ÎÀè¡¹Âå¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»³Íü¸©½é¤ÎÌ±ÁªÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÂè45Âå～48Âå¤òÌ³¤á¤¿Å·Ìîµ×¡Ê1892-1968¡Ë ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ê¸²½¤Î¸½ÂåÅª´ðÈ×¤ò·Áºî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼ÒËÜÅÂ¤Î¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ»ØÄê¤Î¼Â¸½¡¢ÉÙ»Î»³ËÌÏ¼¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌÚÂ¤ÂçÄ»µï¤ÎºÆ·ú¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»Î»³¸Þ¹çÌÜ¤È»³Ï¼¤ò·ë¤ÖÉÙ»Î¥¹¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó¤Î·úÀß¤Ê¤É¡¢ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤È»³Íü¸©¤Î´Ñ¸÷´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤ë»ö¶È¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ø´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ç⾧Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅ´Æ»»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤ÎÎ¾¼Ò¤¬¡ÖÉÙ»Î¤ß¤Á¡×¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤ÆÉÙ»Î»³¤Î¿®¶Ä¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢´ë¶È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¼òÂ¤¡¦Å´Æ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1900Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÙ»ÎÅÐ»³Æ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤â¤¢¤ëÎî¸³¤¢¤é¤¿¤«¤Ê¿À¼Ò¤Ç¤¢¤ëËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ç¤Î¤´µ§Åø¤ä¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤ÇÏÂ¿©ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë³äË£ºû°ì¤âËÜ´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÉÙ»Î¤ß¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤¬¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÉÙ»Î»³´Ñ¸÷¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×¾ÜºÙ
¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕURL¡§https://fujikyu.theshop.jp¡Ë
ÉÙ»Î»³Ê¸²½¤ò¹½À®¤¹¤ë¡ÖÆ»¡¦¼ò¡¦¿©¡¦µ§¤ê¡×¤Î¾ÝÄ§
£±¡¥Æâ ÍÆ
ËÜÎó¼Ö¤Ç¤Ï¡¢Âç·î～ÉÙ»Î»³±Ø´Ö¤òÉÙ»ÎÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤ÇÂßÀÚ±¿¹Ô¡£¼ÖÆâ¤Ï¡¢JR ¶å½£¤Î¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¿å¸Í²¬±Ô¼£»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÉÙ»Î»³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æºû°ì¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£ÉÙ»Î¸æºä¤ÎÀ¶ÑØ¤ÊÉúÎ®¿å¤Ç¾ú¤·¡¢ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ø¸æ¿À¼ò¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ëºû°ì¼òÂ¤¤Î¤ª¼ò¤ò¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î¡Ö³äË£ ºû°ì¡×¤ÎÎÁÍý¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÆüËÜ¼ò¤äÎÁÍý¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤äÅ´Æ»¡¦¼òÂ¢¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ÆÆâ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÙ»Î»³±Ø¤ËÎó¼Ö¤¬ÅþÃå¸å¡¢Á´°÷¤ÇËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¡£¤´µ§Åø¤ò¼õ¤±¡¢ºû°ì¼òÂ¤¤ÎÊô¸¥¼ò¤òÇÒ¼õ¤¹¤ë¡¢¿·½Õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Æü »þ
2026 Ç¯ 1 ·î 10 Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþÂç·î±Ø¤Ë¤Æ 10¡§30 ¤è¤ê¾è¼Ö¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¹Ô Äø
Âç·î±Ø¡Ê11¡§12 È¯¡Ë¢ÍÅì·Ë±Ø¡Ê¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¡Ë¢ÍÉÙ»Î»³±Ø¡Ê12¡§26 Ãå¡Ë
¢ÍËÌ¸ýËÜµÜÉÙ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¢Í²ò»¶¡Ê13¡§30¡Ë
¢¨ÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦½¸¹ç¾ì½êÅù¤Ï¡¢¤´Í½Ìó³ÎÄê¸å¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎºÅ¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢»þ¹ï¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥Êç½¸¿Í¿ô
ÀèÃå 15 ÁÈ ¢¨ËÜÎó¼Ö¤Ï 2 Ì¾ 1 ÁÈ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¡Ê1 ¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ë 22,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨20 ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
£¶¡¥ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î
¡¦ºû°ì¼òÂ¤ ¡Öºû°ì¡×¡¢ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÆüËÜ¼ò¡ÖÃ¶¡×
¡¦³äË£ ºû°ì ÆÃÀ½ÎÁÍý
¡¦ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò ¤´µ§Åø
¡¦ËÜÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¶è´Ö¤Ë¤«¤«¤ë±¿ÄÂÅù
¢¨¤´Íè¾ì¤ª¤è¤Ó¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤Î±¿ÄÂÅù¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£·¡¥¿½¹þÊýË¡
2025 Ç¯ 12 ·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖÉÙ»ÎµÞ¤Î¤ê¤â¤ÎÉ´²ßÅ¹¡×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fujikyu.theshop.jp
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß¤Î¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Í½Ìó¤Ï 2 Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£4Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æ±°ìÌ¾µÁ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ÎÙÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ºÇÂç¸ÂÇÛÎ¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ¥¤ì¤¿ÀÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¡Ê¡ó¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
±¿¹ÔÆü¤Î 2 ½µ´ÖÁ°¤«¤é¡§50¡ó
±¿¹ÔÆü¤Î 3 ÆüÁ°～ÅöÆü¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡§100¡ó
¢£¡ÖÉÙ»Î¤ß¤ÁÎó¼Ö-¿·½Õ½é·Ø¹æ-¡×Äó¶¡¼ò¡¡Ã¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ã¶ -DAN- ÉÙ»Î¤ÎÀ¶Î®¤òÅ»¤¦¡¢Å·¤Î¼ò
¡ÖÃ¶¡×¤È¤ÏÉÙ»Î¤ÎÄº¤è¤ê¸½¤ì¤ëÆü¤Î½Ð¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¸¤òÉ½¤¹¡£
ÎîÊöÉÙ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹½äÎé¼Ô¤¿¤Á¤¬¿È¿´¤òÀ¶¤á¤ëÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÙ»ÎÅÐÇÒ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢ÄÉÊ¬¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿Âç·î¡£¤³¤ÎÃÏ¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤Æ360Í¾Ç¯¡£¿À¤Î»³¡¢ÉÙ»Î¿®¶Ä¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ëËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ë¸æ¿À¼ò¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ëºû°ì¼òÂ¤¤¬¼é¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÀº¿ÀÀ¤ÈÅÁÅý¡£¤½¤·¤Æ¿®¶Ä¤òÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¼òÂ¤¤ê¡£
¡ÖÃ¶¡×¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ê¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎºÇ¹âÊö¤òÄÉµá¤¹¤ë¾úÂ¤ÍýÇ°¡£¤³¤Î¿ÀÀ»¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤ËÍ¯¤½Ð¤ë¡ÖÉÙ»Î¸æºäÀ¶Î®¿å¡×¤È¡¢Ã°Ç°¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼òÊÆ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤½¤ÎÉ÷Ì£¤Ï¡¢¿¼¤¯Ã¼Àµ¤Ç¡¢Íªµ×¤Î¼ñ¤òÅ»¤¦¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¹ÚÊì¤ÈÆý»À¶Ý¤òÍÑ¤¤¤¿Äã²¹Ä¹´üÈ¯¹Ú¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¤¬Èë¤á¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê»ÝÌ£¤ò¸Â³¦¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¿©¤Ë¤âË¤«¤ÊÍ¾±¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
ÉÙ»ÎÀ¶Î®Å·¼ò¡ÖÃ¶¡×¡¢¤½¤Î°ìÅ©¤ÏÀ¶ÑØ¤ÇÁñ¸·¡£ÉÙ»Î¤ÎÄº¤«¤é¤Î¸÷¤ËÁê±þ¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤ÎºÇ¹âÊö¡£
¢£ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×
ÉÙ»Î»³¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦»³Íü¤ÎÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢1926 Ç¯¡ÊÂçÀµ 15 Ç¯¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÉÙ»ÎµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁ°¿È¡¦ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£1929 Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ 4 Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÂç·î～ÉÙ»ÎµÈÅÄ¡Ê¸½¡¦ÉÙ»Î»³¡Ë´Ö 23.6km ¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÉÙ»ÎµÈÅÄ～²Ï¸ý¸Ð´Ö 3.0km ¤Î±ä¿¡£»³Íü¸©ÅìÉô¤ÈÉÙ»Î¸Þ¸Ð¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¿Í¤äÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1960 Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÌ¾¤ò¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ø²þ¾Î¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÉÙ»Î»³¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈÃÏ°è¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³ØÍ¢Á÷¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2022 Ç¯¤Ë¤ÏÅ´Æ»»ö¶È¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¡ÖÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¡×¤ÎÌ¾¤ò·Ç¤²¡¢ºÆ½ÐÈ¯¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¿·½É¤È²Ï¸ý¸Ð¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡ÖÉÙ»Î²óÍ·¡×¤¬ÉÙ»Î»³¥¨¥ê¥¢¤Î¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤·¤Æ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»Î»³¥Ó¥åーÆÃµÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤´°ÆÆâ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼ÖÆâ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¡È¾è¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î¹¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¡É¤òÁÏ½Ð¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ä±èÀþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êË¤«¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼þÍ·´ë²è¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÙ»Î»³¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ¹¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
Âå É½ ¼Ô ¡§ÀÐ°æ ¸¬°ì
Àß¡¡ Î© ¡§2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë5·î25Æü
½ê ºß ÃÏ ¡§»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®Á¥ÄÅ3641ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Å´Æ»»ö¶È¡¢º÷Æ»»ö¶ÈÅù
¸ø¼°£È£Ð¡§ https://www.fujikyu-railway.jp/
¢£ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤Î¡ÈµÈÅÄ¸ýÅÐ»³Æ»¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉÚ»Î»³ÂçÄ»µï¡£
ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼ÒËÜÅÂ¡£
¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦ËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼ÒÇÒÅÂ¡£
ÉÙ»Î»³¤ÈËÌ¸ýËÜµÜÉÚ»ÎÀõ´Ö¿À¼Ò¡£¿¹¤ÈÉÙ»Î»³¤ËÊú¤«¤ì¤¿¿À°èÁ´ÂÎ¤ÎÉ÷·Ê¡£Photo by Akio Watanabe
·Ê¹ÔÅ·¹Ä£´£°Ç¯¡ÊÀ¾Îñ110Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÉðÂº¤´ÅìÀ¬¤ÎÀÞ¡¢ÂÊÁ¤ÎºäËÜ¡ÊÁêÌÏ¹ñ¡Ë¤è¤ê¼òÀÞµÜ¡Ê¹ÃÈå¹ñ¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ÇÅöÃÏ¤Î¡ÖÂçÄÍµÖ¡×¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÉÙ»Î¤Î¿ÀÎî¤ò¿Æ¤·¤¯¶Ä¤®ÇÒ¤µ¤ì¡ÖËÌÊý¤ËÈþ¤·¤¯¹¤¬¤ë¿þÌî¤ò¤â¤ÄÉÙ»Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤è¤êÇÒ¤¹¤Ù¤·¡×¤È¶Ä¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë½¾¤¤ÂçÄÍµÖ¤ËÄ»µï¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¡¢²Ã¤¨¤Æ¸å¤Î·Ê¹ÔÅ·¹Ä£µ£°Ç¯¤Ë¤Ïã¬¤ò·ú¤ÆÀõ´ÖÂç¿À¤ÈÆüËÜÉðÂº¤ò¤ªã«¤ê¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÁÏ·ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å·±þ¸µÇ¯(781)¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¹ÃÈå¹ñ¼ç¤ÎµªËÄíÄ«¿Ã¤¬ËÎÀê¤·¡¢±äÎñ£·Ç¯(788)¡¢ÂçÄÍµÖ¤ÎËÌÊý¤Ë¼ÒÅÂ¤ò·úÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸½ºß¼ÒÅÂ¤Î¤¢¤ëÃÏ¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÀõ´ÖÂç¿À¤ò¤ª¤¦¤Ä¤·¤·¡¢ÂçÄÍµÖ¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÂº¤ò¤ªã«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÂå¡¢ÉÙ»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤»³¡¢Èþ¤·¤¤»³¤Ï¿À¤Î¤ª¤ï¤¹»³¤È¤·¤Æ¿Í¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø´÷¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤ÆÅöÃÏ¤Ï¡¢¤´¿ÀÂÎ¤ÎÉÙ»Î»³¤òÍÚ¤«¤ËÇÒ¤ßº×ã«¤ò¹Ô¤¦¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÇÒÅÂ¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëµðÌÚ¤Ï¤½¤Î¿À°è¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂå¤Ï²¼¤Ã¤Æ¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Îº¢¤Ë»³³Ù¿®¶Ä¤¬ÉáµÚ¤·¡¢ÅÐ»³¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ½¤¹Ô¤¹¤ë½¤¸³Æ»¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤ËÉÙ»Î¹Ö¤¬½Ð¸½¤·¡¢È¯Å¸¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¸æ»³¤ËÅÐ¤ë¤³¤ÈÂ¨¤Áµ§¤ê¡¢¤È¤¹¤ë¡ÖÅÐÇÒ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ï»³Äº¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î¹Ö¡¡½é¤á¤ÆÉÙ»ÎÅÐ»³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊõ¸µÇ¯(701)¤ÎÌò¾®³Ñ¤È¤¤¤¦¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤Î¤Á¤ËÉÙ»Î¹Ö¤Î³«ÁÄ¤È¶Ä¤¬¤ì¤ëÆ£¸¶³Ñ¹Ô»Õ¤Ï¡¢Å·Àµ£µÇ¯¡Ê1577¡Ë¤ËÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³äË£ºû°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³äË£ºû°ì
¾¼ÏÂ9Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÉÙ»Î¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌÃ¼òºû°ì¤È½Ü¤Îºè¤ò¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌû¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÏÂ¿©¤ÎÌ¾Å¹¡£ÉÙ»Î¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ë°é¤Æ¤é¤ìÉÙ»ÎµÈÅÄ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤È¤±¹þ¤ó¤Ç¤æ¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢°ìÉÊ°ìÉÊ¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºû°ì¼òÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºû°ì¼òÂ¤
ÎîÊö¡¦ÉÙ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹½äÎé¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÄÉÊ¬¤ÎÃÏ¡¢»³Íü¸©Âç·î»Ô¡£¤³¤ÎÃÏ¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤Æ360Í¾Ç¯¡£ºû°ì¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1661Ç¯¡Ê´²Ê¸¸µÇ¯¡Ë¤Ë²ÖÅÄ²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ë²ÖÅÄ²°¤ò·Ñ¾µ¤·½éÂåÂ¢¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·Ìîµ×¤¬¡¢1919Ç¯¤Ë¸½ºß¤Îºû°ì¼òÂ¤¤Ø¤È²þ¾Î¡¦Åý¹ç¤·¡¢°ÊÍè¡¢ÉÙ»Î¿®¶Ä¤È¤È¤â¤Ë¼ò¤ò¾ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öºû°ì¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öºû¡×¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÎîÊö¡¦ÉÙ»Î»³¤Î¡Ö°ì¡×¤Î»ú¤ò½Å¤Í¡¢¡ÈºÇ¹â¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤½¤ÎÌ¾¤Ë½É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÉÙ»Î¡¦¸æºä»³ÃÏ¤Î¿¼ÁØÃÏ²¼¿å¤È»³Íü¤ÎÉ÷ÅÚ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¾ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò»Ý¤¤¼ò¤ËÊÑ¤¨¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¨¡¨¡¤½¤ì¤¬ºû°ì¼òÂ¤¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÈÉÙ»ÎÀ¶Î®Å·¼ò¡ØÃ¶¡Ù¡É ¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÆüËÜ¼ò¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖKura Master 2025¡×¤Ë¤Æ¡ØÃ¶ »³ÇÑ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ÇÅ½£°¦»³¡Ù¤¬¥×¥é¥Á¥ÊÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ë¤ÏANA¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ë¡ÖÃ¶ ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡×¤¬Àµ¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¢¸µÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡¡ºû°ì¼òÍ·´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºû°ì¼òÂ¤Â¢¸µÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥× ¡Öºû°ì¼òÍ·´Û¡×
ºû°ì¼òÂ¤Â¢¸µÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥× ¡Öºû°ì¼òÍ·´Û¡×³°´Ñ
SASAICHi KRAND CAFE
SASAICHi KRAND CAFE ¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä
ºû°ì¼òÂ¤¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢Â¢¸µÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Öºû°ì¼òÍ·´Û¡×¤äÄ¾±Ä¥«¥Õ¥§¡ÖSASAICHI KRAND CAFE¡Ê¥µ¥µ¥¤¥Á¥¯¥é¥ó¥É¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¹Ã½£¤ÎÃÏ¼ò¡Öºû°ì¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½é¤á¡¢»³Íü¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOLIFANT¡×¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢ÉÙ»Î¤Î¿å¤Ç¾ú¤¹¼òÇô¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿·´¶³Ð¼òÇô¥¹¥¤ー¥Ä¡Öºû°ì¼òÇô¥Áー¥º¥±ー¥¡×¡Öºû°ì´Å¼ò¥µ¥ó¥Çー¡×¡Öºû°ì´Å¼ò¥°¥é¥Îー¥é¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢ºû°ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úºû°ì¼òÍ·´Û¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30～18:00
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¡ÚSASAICHI KRAND CAFE¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§
Ê¿Æü¡¡11:00～16:00
ÅÚÆü½Ë¡¡10:00～16:00
L.O.¡§15:30
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¢£ºû°ì¼òÂ¤¡¡ÉÙ»Î²Ï¸ý¸Ð¡¡Î¹¤Î±ØÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Î¹¤Î±Økawaguchiko baseÆâ¡¢¡Öºû°ì¼òÂ¤¡¡ÉÙ»Î²Ï¸ý¸Ð¡¡Î¹¤Î±ØÅ¹¡×
ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ£¹ç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÎ¹¤Î±Økawaguchiko base¡×Æâ¤Ë¡¢ºû°ì¼òÂ¤¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¬¸Å¤¯¡¢¤«¤Ä»³Íü¤ÎÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÌÃÊÁ¡Öºû°ì¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡£
½»½ê¡§ »³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®²Ï¸ý£µ£²£±－£´
¡¡¡¡¡¡ Î¹¤Î±Ø kawaguchiko baseÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30～17:30¡ÊÎ¹¤Î±Ø kawaguchiko base¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¢¨ µ¨Àá¡¦ÍËÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤¢¤ê
H P¡§https://www.kawaguchikobase.com/
¢£ºû°ì¼òÂ¤¡¡À¤³¦Åª¥¢¥ïー¥É¡Öw3 Awards2024¡×¶â¾Þ¼õ¾Þ¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡Ö°Ô¿À¤ÎÆ»¡×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=aAlJr5a0-1E ]
À¤³¦ÅªÆ°²è¥¢¥ïー¥É¡Öw3 Awards2024¡×¶â¾Þ¼õ¾Þ¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡Ö°Ô¿À¤ÎÆ»¡×
¢£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢/SNS
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.sasaichi.com/
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/sasaichi_shuzou/
¡¦¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@SASAICHISAKE
¢£´ØÏ¢¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦ÉÙ»ÎÀ¶Î®Å·¼ò¡ØÃ¶¡Ù¡§https://www.sasaichi.co.jp/dan/
¡¦ÉÙ»Î¸æºäÃÏ¼ò¡Øºû°ì¡Ù¡§https://www.sasaichi.co.jp/sasaichi/
¡¦¡ØÈ¬Ó¡ºû°ì¡Ù¡§https://www.sasaichi.co.jp/yata/
¡¦ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¡ØOLIFANT¡Ù¡§https://www.sasaichi.co.jp/olifant/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§ºû°ì¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ìî¡¡Îç
½êºßÃÏ¡§¢©401-0024¡¡»³Íü¸©Âç·î»Ôºû»ÒÄ®µÈµ×ÊÝ26
ÁÏ¶È¡§1661Ç¯¡Ê´²Ê¸¸µÇ¯¡Ë
ÀßÎ©¡§1919Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¶¼ò¡¦¾ÆÃñ¡¦²Ì¼Â¼ò¡¦´ÅÌ£²Ì¼Â¼ò¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä
URL¡§https://www.sasaichi.co.jp/