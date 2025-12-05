¶áÂçÉÂ±¡¤¬À¤³¦ÅüÇ¢ÉÂ¥Çー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À·ò¹¯·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºæ»Ô¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç´µ¼Ô¡¦ÃÏ°è½»Ì±¸þ¤±¤Ë³«ºÅ
¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢À¤³¦ÅüÇ¢ÉÂ¥Çー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À·ò¹¯·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÂè9²óWorld Diabetes Day¡Ê¥ïー¥ë¥É ¥À¥¤¥¢¥Ù¥Æ¥£¥¹ ¥Ç¥¤¡Ë―¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©―¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢ºæ»ÔÀô¥±µÖ±ØÁ°¤Ë11·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ª¤ª¤µ¤«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü¶áÂçÉÂ±¡¤¬À¤³¦ÅüÇ¢ÉÂ¥Çー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À·ò¹¯·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª¤ª¤µ¤«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¡ü·ì°µ¤ä·ìÅüÃÍ¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÂ¬Äê¡¢¿©ÉÊ¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¡ü°å»Õ¤äÅüÇ¢ÉÂ´Ç¸îÇ§Äê´Ç¸î»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥»¥ß¥Êー¤â¼Â»Ü¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡ÛÀ¤³¦¤ÎÀ®¿ÍÅüÇ¢ÉÂ¿Í¸ý¤ÏÎáÏÂ32Ç¯¡Ê2050Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÌó8²¯5,300Ëü¿ÍÁý²Ã¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄÌ±¡Îò¤Î¤Ê¤¤ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤ä¤½¤ÎÍ½È÷·³¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦ÅüÇ¢ÉÂ¥Çー¡×¤Ï¡¢Ê¿À®3Ç¯¡Ê1991Ç¯¡Ë¤ËÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤È¹ñºÝÅüÇ¢ÉÂÏ¢¹ç¤¬¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤ËË³¤·¤¤ÅüÇ¢ÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë·¼ÌØ³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥£¥ó¥°°å»Õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë11·î14Æü¤¬¤½¤ÎÆü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·¼ÌØ³èÆ°¤Î¤¿¤á¡¢Ê¿À®27Ç¯¡Ê2015Ç¯¡Ë¤«¤éÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦ÅüÇ¢ÉÂ¥Çー¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ºæ»ÔÀô¥öµÖ¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë´µ¼Ô¡¦ÃÏ°è½»Ì±»²²Ã¤Î·ò¹¯·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£·ì°µ¡¦·ìÅüÃÍ¡¦ÂÎ»éËÃÎÌ¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¿ôÃÍ¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¸¡ººÂÎ¸³¤ä¿©ÉÊ¤äÎÁÍý¤ò¼ÂÊªÂç¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¿©ÉÊ¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿ÇÃÇ¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦ÌôºÞ»Õ¡¦Íý³ØÎÅË¡»Î¤é¤Ë¤è¤ëÅüÇ¢ÉÂ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ¤ä²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÆü»þ¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～12¡§30¡Ê¼õÉÕ³«»Ï9¡§30¡Ë¾ì½ê¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø¤ª¤ª¤µ¤«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡3¹æ´Û3³¬¡¡Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶è»°¸¶Âæ1-14-1¡¢Æî³¤ÀôËÌÀþ¡ÖÀô¥±µÖ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó6Ê¬¡ËÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¤ÎÊý¡ÊÄê°÷100Ì¾¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»²²Ã¼Ô¤ÏÉ¬¤º¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Î¤³¤È¡£¤ªÌä¹ç¤»¡§¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉô¡¡ÆâÊ¬Èç¡¦Âå¼Õ¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL¡Ê072¡Ë288-7222¡ÊÆâÀþ¡¡2041¡Ë¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¡ãÂÎ¸³·¿´ë²è¡ä10¡§00～12¡§30¡¡¡ÖÂå¼ÕÆâ²Ê¡¦Î×¾²¸¡ººÉô¡¦´Ç¸îÉô¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¬¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¡×·ì°µ¡¦·ìÅüÃÍ¡¦ÂÎ»éËÃÎÌ/¶ÚÆùÎÌ¡¦±¿Æ°µ¡Ç½¢¨¡¦Æ°Ì®¹Å²½»Ø¿ô¢¨ ¤ÎÂ¬Äê¢¨±¿Æ°µ¡Ç½¤ÈÆ°Ì®¹Å²½»Ø¿ô¤ÎÂ¬Äê¤Ï¡¢ÅöÆüÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£´õË¾¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¬Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡10¡§00～12¡§30¡¡¡Ö¿©ÉÊ¤äÎÁÍý¤ò¼ÂÊªÂç¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¿©ÉÊ¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿ÇÃÇ¡×¿©ÉÊ¤äÎÁÍý¤ò¼ÂÊªÂç¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¿©ÉÊ¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¥»¥ó¥µー¤Ë¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢±ÉÍÜ²Á·×»»¤È¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ã¥ß¥Ë¥»¥ß¥Êー¡ä10¡§00～10¡§20¡¡¡Ö"World Diabetes Day"¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¹Ö»Õ¡§¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¡¡ÆâÊ¬Èç¡¦Âå¼Õ¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¡°å»Õ¡¡Ç½½¡¿Êå10¡§20～10¡§40¡¡¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Ëµ¤¤Å¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¸¡¿Ç¤ä»õ²Ê¤Ç¼é¤ë·ò¹¯¡×¹Ö»Õ¡§¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¡¡´Ç¸îÉô¡¡ÅüÇ¢ÉÂ´Ç¸îÇ§Äê´Ç¸î»Õ¡¡ÃæÌî·ÃÍý10¡§40～11¡§00¡¡¡Ö¿©¸å·ìÅü¤òÍÞ¤¨¤ëÈë·í～¿©ÊªÁ¡°ÝÊÔ～¡×¹Ö»Õ¡§¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¡¡±ÉÍÜÉô¡¡´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡ÃçÅ¯Ê¿11¡§00～11¡§20¡¡¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ªÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¹Ö»Õ¡§¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¡¡ÌôºÞÉô¡¡ÌôºÞ»Õ¡¡±§ÌîÀ¶Èþ11¡§20～11¡§40¡¡¡Ö±¿Æ°½¬´·¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¹Ö»Õ¡§¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥óÉô¡¡Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡ÏÆÌî¾»»Ê¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û°å³ØÉô¡¡°å³Ø²Ê¡¡Î×¾²¶µ¼ø¡¡Ç½½¡¿Êå¡Ê¥Î¥¦¥½¥¦¥·¥ó¥¹¥±¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/719-nousou-shinsuke.html°å³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/medicine/¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡https://www.med.kindai.ac.jp/