2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡ÖÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¡¦AI¡¦¿å³²Éüµì¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¹Ö±é ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
ÌÚÂÑ¶¨¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§ÆüËÜÌÚÂ¤½»ÂðÂÑ¿ÌÊä¶¯»ö¶È¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¿»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿Íý»öÄ¹¡§¾®Ìî½¨ÃË¡¿ÁÈ¹ç°÷¡§Á´¹ñÌó1,000¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙ Âè28²ó¡¡ÌÚÂÑ¶¨Á´¹ñÂç²ñ¡×¤ò2026Ç¯£±·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ä¤¤¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡ÖÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¡×¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦½»Âð¶È³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡ÖÀ¸À®AI¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¤ÇÁý¤¨¤ë¿å³²¤«¤é¤ÎÉüµì¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯ÅÙ¤âÁÈ¹ç°÷°Ê³°¤Î½»Âð´ØÏ¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ÖÌÚÂÑ¶¨Á´¹ñÂç²ñ¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¡https://www.mokutaikyo.com/zenkoku2026¡Ë
³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡Äø ¡§ 2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þ¡¡´Ö ¡§ 13:30 ～ 17:10¡Ê¼õÉÕ13:00¡Ë²ñ¡¡¾ì ¡§ ÉÙ»Î¥½¥Õ¥È¥¢¥¥Ð¥×¥é¥¶¡Ê5F¥¢¥¥Ð¥Ûー¥ë¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡§ JRÀþ ½©ÍÕ¸¶±Ø¡¡Ãæ±û²þ»¥¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬½»¡¡½ê ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÎýÊ½Ä®£³Äê¡¡°÷ ¡§ 150Ì¾¡¡¡ÊÀèÃå½ç¡ËÂÐ¡¡¾Ý ¡§ ¹©Ì³Å¹¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¡¦Àß·×»öÌ³½ê¡¦¥áー¥«ーÅù¡¢½»Âð´ØÏ¢»ö¶È¼Ô»²²ÃÈñ ¡§ ÌµÎÁ¼ç¡¡ºÅ¡§ÆüËÜÌÚÂ¤½»ÂðÂÑ¿ÌÊä¶¯»ö¶È¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¢¨¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï²¼µ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤https://www.mokutaikyo.com/zenkoku2026
¥Æー¥Þ¤È¹Ö±é¼Ô
¡Ú£±¡Û¡¡ÌÚÂ¤½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ÈÊä¶¯ ～¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é
¢¡¹©³Ø±¡Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡¡¡²Ï¹ç¡¡Ä¾¿Í¡¡»áÌó13Ç¯¤Ö¤ê¤Î²þÄû¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÌÚÂ¤½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ÈÊä¶¯ÊýË¡¡Ù¡£²þÄû°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ë²Ï¹çÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤è¤ê¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²¡ÛÀ¸À®£Á£É¤Ç¥ê¥Õ¥©ー¥à¶È³¦¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡ª
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥À¥ó¥É¥ê¥ïー¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡²Ã²ìÄÞ¡¡¹¨²ð¡¡»áÀ¸À®AI¤Ï±Ä¶È¡¦³«È¯¡¦¶ÈÌ³¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥©ー¥à¶È³¦¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ê¡¢¹©Ì³Å¹¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÌÚÂ¤½»Âð¤Î¿å³²¤«¤é¤ÎºÆ·ú»Ù±ç ～¹©Ì³Å¹¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ～
¢¡¿®½£Âç³Ø¡¡¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê½õ¶µ¡¡¡¡ÃæÃ«¡¡³Ù»Ë¡¡»áÁ´¹ñ¤ÇÂ¿È¯¤¹¤ë¿å³²¤«¤é¤ÎÉüµì¤ò¤¤¤«¤Ë¹Ô¤¦¤«¡©¤´¼«¿È¤Î¿»¿åÈï³²·Ð¸³¤«¤é¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæÃ«ÀèÀ¸¤¬¡¢¹©Ì³Å¹¤¬Ã´¤¦¤Ù¤Ìò³ä¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£https://www.mokutaikyo.com/zenkoku2026
ÌÚÂÑ¶¨¡¡ÁÈ¹ç³µÍ×
ÌÚÂÑ¶¨¤Ï¡¢Á´¹ñÌó1,000¼Ò¤Î¹©Ì³Å¹¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¡¦Àß·×»öÌ³½ê¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¡ÚÃÏ¿ÌºÒ³²¤«¤é¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë²È¤Å¤¯¤ê¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÂÑ¿Ì¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Û¤³¤È¤ò´ðËÜÍýÇ°¤È¤·¡¢ÃÏ¿ÌºÒ³²¤ÎÈ÷¤¨¤ËÂÐ¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤äÌÚÂ¤½»Âð¤ÎÂÑ¿ÌÀÇ½¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¡§ÆüËÜÌÚÂ¤½»ÂðÂÑ¿ÌÊä¶¯»ö¶È¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÎ¬¾Î¡§ÌÚÂÑ¶¨¡ËËÜÉô½êºßÃÏ¡§¢©102-0083¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2-2-31¡¡¹íÄ®¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ó¥ë4³¬TEL¡§03-6261-2040URL¡§https://www.mokutaikyo.com/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¢£ÌÚÂÑ¶¨Ã´Åö ¡§´Ø¡¡¡¦¡¡°¯ÈþTEL ¡§03-6261-2040MAIL ¡§jimukyoku@mokutaikyo.com