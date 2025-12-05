´ØÀ¾½é¡È¿©¡É¤È¡È±é·à¡É¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ë×Æþ·¿¥Ç¥£¥Êー¥¯¥ëー¥º¤¬¤Ó¤ï¸Ð¤ËÅÐ¾ì¡ª ¤Ó¤ï¸Ð¥ï¥ó¥Àー¥Ê¥¤¥È ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹
¡¡ÈüÇÊ¸Ðµ¥Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉÍÂçÄÅ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶âß· °ìÆÁ¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò Alave¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ßÀ ¿¸¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2026 Ç¯ 2 ·î¤Ë¡¢´ØÀ¾½é¤È¤Ê¤ë¡È¿©¡É¤È¡È±é·à¡É¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ë×Æþ·¿¥Ç¥£¥Êー¥¯¥ëー¥º¡Ö¤Ó¤ï¸Ð¥ï¥ó¥Àー¥Ê¥¤¥È～¸Ðµû¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¨ÁÕ¥ß¥¹¥Æ¥êー～¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÈüÇÊ¸Ðµ¥Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¤¬´ë²è¼çºÅ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Alave¤¬À©ºî¤òÃ´Åö¤·¡¢¤Ó¤ï¸ÐºÇÂçµé¤ÎµÒÁ¥¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥«¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤¬Êª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥æー¥â¥é¥¹¤Ê±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëË×Æþ·¿¤Î¥Ç¥£¥Êー¥¯¥ëー¥º¤Ç¤¹¡£¡¡Á¥¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ðµû¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤ÇÌû²÷¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÎÊª¸ì¡£µ¤¤Å¤±¤Ð»Ï¤Þ¤ë±é·à¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¼¢²ì¤Î·Ã¤ß¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¡£±é·à¤È¤ªÎÁÍý¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ó¤ï¸Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ë¤ÏÂÇ¾å²Ö²Ð¤¬¤Ó¤ï¸Ð¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£±é·à¤äË×Æþ·¿ÂÎ¸³¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ò¤È¤Ä¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡¤¼¤Ò¤³¤ÎÅß¡¢¤Ó¤ï¸Ð¤ÎÌë¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Êª¸ì¤ÈÈþ¿©¤Î¶¨ÁÕ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£´ë²è³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û
¤Ó¤ï¸Ð¥ï¥ó¥Àー¥Ê¥¤¥È ～¸Ðµû¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¨ÁÕ¥ß¥¹¥Æ¥êー～
¡Ú±¿¹ÒÆü»þ¡Û
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡ËÂçÄÅ¹ÁÈ¯Ãå17:40～20:00¡Ê¾èÁ¥Á°¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó17:20～¡Ë³Æ²óÄê°÷80Ì¾¡ãWEBÍ½ÌóÀ©¡ä
¡Ú±¿¹ÒÁ¥Çõ¡Û
µÒÁ¥¥Ó¥¢¥ó¥«
Î¹µÒÄê°÷458Ì¾ ¹Ò³¤Â®ÎÏ10.78¥Î¥Ã¥È Á´Ä¹66.0m Éý12.0mÁí¥È¥ó¿ô1216.0¥È¥ó ¿Ê¿åÇ¯·î1990.1.16
¤Ó¤ï¸ÐºÇÂçµé¤ÎµÒÁ¥¥Ó¥¢¥ó¥«¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Á¥ãー¥¿ーÀìÍÑ¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î¤ÎÂçÄÅ¤ÎÆü¤ÎÆþ»þ¹ï¤Ï¡¢17:30～18:00º¢¡£Í¼Êë¤ì¤«¤éÌë·Ê¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¡¢Èþ¤·¤¤¤Ó¤ï¸Ð¤Î·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨µ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ¼·Ê¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
～¤¢¤é¤¹¤¸～
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡¢°ìÄÌ¤Î¾·ÂÔ¾õ¡£¹ë²Ú¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸Ðµû¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤ÇÌû²÷¤ÊÊª¸ì¡£¤ªÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤à¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤Ø¡£Êª¸ì¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¾å²Ö²Ð¤¬¤Ó¤ï¸Ð¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ÎÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢ÉñÂæ¤Î¤Ê¤¤±é·à¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó²ñ¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬Êª¸ì¤Î¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±é·à¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¼«Á³¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª～¤ªÎÁÍý～
Êª¸ì¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡ª¡Ö¼¢²ì¤Î·Ã¤ß¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¼ò¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¤ª°û¤ßÊª¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¡£¸Ðµû¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¼¢²ì¸©»ºÌîºÚ¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¥¹ー¥×¶á¹¾·Ü¤Î¥íー¥¹¥È ¥¢¥É¥Ù¥êー¥½ー¥¹ ÃÏÌîºÚÅº¤¨¼¢²ì¸©»º¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥»¥ß¥Õ¥ì¥Ã¥É¶á¹¾ÊÆ¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥ó¥³ー¥Òー¡¿ÏÂ¹ÈÃã¡¿¶á¹¾Ãã¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¤ª°ì¿ÍÍÍ 16,000±ß¡Ê¥³ー¥¹ÎÁÍý¡¢¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¾èÁ¥ÎÁ¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¢¨Âç¿Í¡¦¤³¤É¤âÆ±°ìÎÁ¶â
¡Ú¤´Í½Ìó¡Û
ÈüÇÊ¸Ðµ¥Á¥¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥Èhttps://www.biwakokisen.co.jp/season_event/55484/ ¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
ÈüÇÊ¸Ðµ¥Á¥Í½Ìó¥»¥ó¥¿ー TEL077-524-5000¡Ê9:00-17:00¡Ë
¡Ú´ë²è¼çºÅ¡Û
ÈüÇÊ¸Ðµ¥Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÀ©ºî¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒAlave
¡ÚÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò Alave¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ´ë²è¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë㈱Alave¤Ï¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¿©¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡Ö±é·à¤´¤Ï¤ó®¡×¤ò´ë²è¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±é·à¤´¤Ï¤ó®¡×¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤äÀ¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Î±é·à¤ò¡¢°û¿©Å¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤äÎ×¾ì´¶¡¢°ìÂÎ´¶¤È¶¦¤Ë¸Þ´¶¤Ç¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¤ª¤¤¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤½¤ì¤¬±é·à¤´¤Ï¤ó®¤Ç¤¹¡£¡Ö±é·à¤´¤Ï¤ó®¡×¾ÜºÙ¢Í https://engeki-gohan.jp/
