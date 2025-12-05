ËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî²È¡¦Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³½é¤ÎÂçÄ¹ÊÔ¡Ø¥Ï¥ä¥Ç¥£ー¥ëØøµ¡Ù12·î23Æü¤Ë¾å²¼´¬Æ±»þÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒPHP¸¦µæ½ê¡ÊµþÅÔ»ÔÆî¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¥ÄÅÍ×¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥ä¥Ç¥£ー¥ëØøµ¡Ê¾å¡¦²¼¡Ë¡Ù¡ÊÄ®ÅÄ¤½¤Î¤³ Ãø¡¿³Æ1,056 ±ßÀÇ¹þ¡Ë¤ò2025Ç¯12·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÎÄ®ÅÄ¤½¤Î¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢Íè½ÕNHK¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø¥³¥ó¥Ó¥Ë·»Äï¡Ù¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ºîÉ÷¤ÇÂ¿¤¯¤Î½ñÅ¹°÷¤äÆÉ¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî²È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿·¶ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¾å²¼´¬¤ÎÂçÄ¹ÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£PHPÊ¸·ÝÊ¸¸Ë¤ÎÁÏ´©15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¤Î¡¢2ºýÆ±»þÈ¯´©¤Ç¤¹¡£
10Ç¯¤«¤±¤Æ¿ë¤Ë´°À®¡£Âç¹¥¤¤ÊÀßÄê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ°´ê¤ÎºîÉÊ
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Îºî²È»ÖË¾¤À¤Ã¤¿º¢¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¸å¤â10Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤È½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½ñ¤¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Ë¤·¤Æ1200Ëç¤òÄ¶¤¹¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄ¹Âç¤ÊºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Î¥Ï¥ä¥Ç¥£ー¥ë²¦¹ñ¤È¤¤¤¦°ÛÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Öà½÷¤äµ³»ÎÃÄÄ¹¤Ê¤É¡¢²¦µÜ¤Î¿Í¡¹¤¬»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Âç¿Í¤â¿´Ìö¤ëÅ¸³«¤Ç¤¹¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÀßÄê¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì´¤È´õË¾¤ÈÆ´¤ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¡¢Ç®¤¯»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ï¥ä¥Ç¥£ー¥ëØøµ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¢¤é¤¹¤¸
¤«¤Ä¤Æ¿À¤Ë²Ç¤·¤¿²¦ÈÞ¤ÎÅÁÀâ¤¬»Ä¤ê¡¢ÈË±É¤ò¶Ë¤á¤ë²¦¹ñ¥Ï¥ä¥Ç¥£ー¥ë¡£Îàµ©¤Ê¤ë¡ÖÎÏ¡×¤ò½É¤¹Öà½÷¥¨¥¹¥¿¤Èµ³»ÎÃÄÄ¹¥ì¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢µö¤µ¤ì¤Ì¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥¹¥¿¤¬¿·¤¿¤Ë¿À¤Ë²Ç¤¹¿ÀÈÞ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ß¤¤¤Ë¿È¤ò°ú¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¿ÀÈÞº×¤ÎºÇÃæ¡¢¥¨¥¹¥¿¤Ï²¿¼Ô¤«¤ËÚ¼¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢²¦µÜ¤Ç¤ÏÂè°ì²¦½÷¤¬ÆÇ»¦¤µ¤ì¡Ä¡Ä¡£¥¨¥¹¥¿¤Ï¤Ê¤¼Ú¼¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Ææ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¥Ï¥ä¥Ç¥£ー¥ë²¦¹ñ¤Î·ìÅÉ¤é¤ì¤¿½É±å¤¬ÁÉ¤ë¡£
Ãø¼Ô¾Ò²ð
Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³¡Ê¥Þ¥Á¥À¡¦¥½¥Î¥³¡Ë1980Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¡¢¡Ö¥«¥á¥ëー¥ó¤ÎÀÄ¤¤µû¡×¤ÇÂè15²ó¡Ö½÷¤Ë¤è¤ë½÷¤Î¤¿¤á¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ¡×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2017Ç¯¡¢Æ±ºî¤ò´Þ¤àÃ»ÊÔ½¸¡ÖÌë¶õ¤Ë±Ë¤°¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥°¥é¥ßー¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù¤Ç2021Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·Ö¤¿¤Á¤Îµ§¤ê¡Ù¡Ø·î¤È¥¢¥Þ¥ê¥ê¥¹¡Ù¡ØÃè¤´¤Ï¤ó¡Ù¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤Ï¤¶¤Þ¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÃÎ¤ë²Ö¡Ù¡Ø¥É¥ô¥©¥ë¥¶ー¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤³¤í¡Ù¡ØÀ±¤òµÅ¤¦¡Ù¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë·»Äï¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¥Ï¥ä¥Ç¥£ー¥ëØøµ¡Ê¾å¡¦²¼¡ËÃø¼Ô¡§Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³Äê²Á¡§³Æ1,056±ß(ÀÇ¹þ)¡¡È½·¿¡¦À½ËÜ¡¦ÊÇ¿ô¡§Ê¸¸ËÈ½¡¦ÊÂÀ½¡¦¡Ê¾å¡Ë400¡¢¡Ê²¼¡Ë392¥Úー¥¸¡¡ISBN¡§978-4-569-90531-0¡Ê¾å¡Ë¡¡¡¡¡¡978-4-569-90532-7¡Ê²¼¡Ë¥ìー¥Ù¥ë¡§PHPÊ¸·ÝÊ¸¸ËÈ¯¹Ô¡§PHP¸¦µæ½êÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î23Æü