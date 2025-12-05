ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、全国8都市を巡るGACKTのフルオーケストラツアー【GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics】の開催を決定した。





GACKTソロ活動25周年イヤーの締めくくりとして今年4月に行われた【GACKT PHILHARMONIC 2025】は、重厚なバンドサウンドとフルオーケストラとの共鳴により、【魔王シンフォニー】という独自の世界を打ち立て、音楽シーンに新たな1ページを刻んだ。その【魔王シンフォニー】が、優れた表現力を持つアーティストとともにジャンルを超えた音楽体験を提供し続けるビルボードクラシックスとのタッグにより、更なるパワーアップを遂げ全国8都市10公演にて開催される。





クラシック音楽を基盤に育ったGACKTが貫いてきた美学の結晶ともいえる本ステージには、魔王GACKT自ら率いるバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」と、黒装束のローブと仮面をまとい全員が立奏で挑む、クラシック界では異次元ともいえるスタイルを実現するトップレベルの精鋭オーケストラ「グランドフィルハーモニック」の総勢約70名が放つ生の響きが交錯し、会場全体を圧倒的な音の渦で包み込む。





本ツアーでは、オーケストラ公演としては異例となる1階オールスタンディング席を全公演にて導入する。魔王GACKTが創り出す世界に浸ることで、ステージと客席との境界が消え去り、音楽的エクスタシーが生まれる異次元の空間が立ち現われ、聴衆を新たな境地へと導く。





魔王GACKT自らが労力と時間を惜しまず注ぎ込んだ綿密な音響設計に加え、舞台セットや照明の細部にまでこだわり抜いた斬新な演出が融合し、揺るぎない美学が具現化したロックとクラシックの真の融合、唯一無二の【魔王シンフォニー】が、遂に全国へと降臨する。





◎公演情報

GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics





＜開催日時・会場＞

（1）【埼玉】2026年7月14日（火）ウエスタ川越 大ホール 開場17:00 開演18:00

（2）【宮城】2026年7月18日（土）東京エレクトロンホール宮城 開場17:00 開演18:00

（3）【広島】2026年7月26日（日）JMSアステールプラザ 大ホール 開場16:00 開演17:00

（4）【福岡】2026年8月2日（日）久留米シティプラザ ザ・グランドホール 開場16:00 開演17:00

（5）【東京】2026年8月11日（火・祝）文京シビックホール 大ホール 開場13:00 開演14:00

（6）【東京】2026年8月11日（火・祝）文京シビックホール 大ホール 開場17:00 開演18:00

（7）【愛知】2026年8月15日（土）刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール 開場16:00 開演17:00

（8）【北海道】2026年8月18日（火）札幌市教育文化会館 大ホール 開場17:00 開演18:00

（9）【大阪】2026年8月29日（土）東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場13:00 開演14:00

（10）【大阪】2026年8月29日（土）東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場17:00 開演18:00





＜出演＞

GACKT

指揮・管弦楽：

（1）（2）（5）（6）（7）（8）指揮：米田覚士 管弦楽：グランドフィルハーモニック東京

（3）（4）（9）（10）指揮：村上史昂 管弦楽：グランドフィルハーモニック京都

バンド：YELLOW FRIED CHICKENz





＜チケット＞

1F ブラックダイヤモンド席100,000円（前方3列保証／特典グッズ付き）

1F/2F ダイヤモンド席60,000円（良席保証／特典グッズ付き）

1F プラチナ席35,000円（良席保証／特典グッズ付き）

1F/2F S席18,000円

2F以上 A席13,000円

※1階オールスタンディング席、2階以上着席指定

（全席指定・税込）





＜チケット販売スケジュール＞

GACKT公式FC「GACKT ONLINE G&L MEMBERS CLUB」会員先行（抽選）

2025年12月5日（金）12:00～12月11日（木）23:59

ニコ生先行（抽選）

2025年12月17日（水）12:00～12月21日（日）23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）

2025年12月17日（水）12:00～12月21日（日）23:59

GACKTオフィシャルHP、SNS先行（抽選）

2025年12月23日（火）12:00～2026年1月5日（月）23:59





＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/GACKT2026





主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

企画制作：ビルボードジャパン、カケルエンターテイメント、アーツイノベーター・ジャパン、グランドフィルハーモニック

協力：VENUS、ユニバーサル ミュージック

後援：米国ビルボード





＜注意事項＞

※特典グッズは席種によって異なります、詳細は公演公式サイトをご確認ください

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで（ブラックダイヤモンド席のみ最大2枚まで）

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





＜公演に関するお問合せ＞

【埼玉・東京】キョードー東京 0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

【宮城】エドワードライヴ 022-266-7555（11:00～15:00／土日祝休）

【広島】YUMEBANCHI（広島）082-249-3571（12:00～17:00／土日祝休）

【福岡】BEA 092-712-4221（平日 12:00～16:00）

【愛知】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00～18:00）

【北海道】道新プレイガイド 0570-00-3871（10:00～19:00／火曜定休）

【大阪】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00／日祝休）





◎リリース情報

『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』

2025年4月13日（日）、すみだトリフォニーホール公演収録

発売元：ユニバーサル ミュージック

＜映像作品＞（3形態） 2025年11月12日（水）発売

DVD：UCBS-1016 \8,800 （税込）

Blu-ray：UCXS-1006 \9,900 （税込）

極-KIWAMI-盤：UCXS-9004 \16,500 （税込）

https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025_DEMONICPHILHARMONY





＜CD＞（2形態） 2025年7月4日（金）発売

初回限定盤：SHM-CD UCCS-9066 \4,950（税込）

通常盤：CD UCCS-1401 \3,300（税込）

https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。

（公式サイト: https://billboard-cc.com/ ）





