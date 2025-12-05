葬儀施行・仏壇墓石の販売を手掛ける株式会社太田屋(本社：長野県岡谷市、代表取締役：太田 博久、以下「太田屋」)は、フレックスジャパン株式会社(本社：長野県千曲市、以下「フレックスジャパン」)が主催する「第三回ひなた短編文学賞」に協賛、「太田屋賞」を創設し、副賞として応募作品の中から選出した受賞作品の映像化を行いました。

ひなた文学賞ブース

太田屋賞受賞作品 新しい壁 作：高瀬 な奈

受賞作品は映像化し、11月26日(水)10時より特設ページにて公開しています。

演出・映像制作：Uka 朗読：永池マツコ





■背景：なぜ当社が「文学賞」に協賛したのか

太田屋は創業以来、地域に根差した葬送供養の専門事業社として、数多くのお客様の「供養」に寄り添ってまいりました。

■「太田屋賞」受賞作と映像化について

「ひなた短編文学賞」は、フレックスジャパンが福島県双葉町の「ひなた工房」を拠点に創設した短編小説の文学賞で、震災からの復興を象徴するテーマ「生まれ変わる」を基本に持つコンテストです。第3回のテーマは「あらたな一歩」でした。

今回「太田屋賞」として選出された作品「新しい壁」は、震災をはさみ祖父を失った孫が、祖父の仕事を受け継ぎ新たな一歩を踏み出す過程を描いた作品です。

【選考委員 太田 博久(株式会社太田屋 代表取締役社長)コメント】

■「ベストドレッサー賞」会場での初公開

ファッション界の権威あるアワード「ベストドレッサー賞」(主催：一般社団法人日本メンズファッション協会)の授賞式会場(渋谷セルリアンタワー)にて、ひなた短編文学賞のブースにて公開しました。

■映像作品の公開について

【視聴URL】

■株式会社太田屋について

1925年(大正14年)に「太田屋造花店」として創業した株式会社 太田屋。

その経営理念は「限りなくその先」。

企業は、常に人を活かす「心の道場」でありたいと思います。私たちはその企業活動を通して、伝承された尊い日本の心に目覚め、自分を磨き、本当の豊かさと幸せとはなにかを希求し、社会の全ての人々にお届けしてゆきたいと念願しています。

お陰さまで2025年9月、太田屋は100年企業へ。





HP ： https://www.ohtaya.co.jp/

公式オンラインショップ： https://www.ohtaya.jp/

