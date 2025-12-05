ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、米フィラデルフィア出身のアーティスト、トッド・ラングレン（Todd Rundgren）のジャパンツアー【Billboard Live presents Todd Rundgren Japan Tour 2026】を開催する。





フィラデルフィアで生まれ育ったラングレンは、10代の頃からギターを弾き始め、60年代サイケデリック・グループの真髄ともいえるロックバンドのナッズを結成。1969年のバンド脱退以降も、伝説的なデビュー作『Runt』をはじめ多数のソロアルバムを発表。一方で、1973年にプログレッシブ・ロックを主軸としたトッド・ラングレンズ・ユートピアを結成、近年は錚々たる大物ミュージシャンたちで構成されるリンゴ・スター＆ヒズ・オールスター・バンドに参加するなど、多彩な活動で半世紀以上にわたるキャリアを築き上げている。また、プロデューサーとしてパティ・スミス、チープ・トリック、XTC等、名だたるアーティストのアルバムを手掛け、映画やテレビシリーズの劇伴も精力的に制作。2017年にはバークリー音楽院とデポー大学から名誉博士号を授与され、2021年にはロックの殿堂入りも果たし、名実ともに現代音楽を形成したドクターとなった。いまだ続く音楽探求の旅路、その現在地を刻むステージは見逃せない。





◎公演情報

Billboard Live presents Todd Rundgren Japan Tour 2026





＜開催日時・会場＞

【東京】2026年3月23日（月）NHKホール 開場 18:00 開演 19:00

【大阪】2026年3月25日（水）Zepp Namba 開場 18:00 開演 19:00





＜出演＞

Todd Rundgren（Vo/Gt）Kasim Sulton（Ba/Vo） Prairie Prince（Dr） Bobby Strickland（Brass/Vo）

Gil Assayas（Key/Vo） Bruce McDaniel（Gt/Vo）





＜チケット＞

【東京】

前方SS指定席19,800円（オリジナルグッズ付）、S指定席16,800円、A指定席14,800円

U25チケット5,000円

【大阪】

全席指定席14,800円、U25チケット5,000円

※大阪公演は入場時に別途ドリンク代が必要です

※U25チケットは入場時に本人確認ができる身分証明書の提示が必要です





チケット販売スケジュール：

ビルボードライブ「Club BBL」会員最速先行（抽選）2025年12月5日（金）13:00～2025年12月18日（木）23:59

オフィシャル最速先行（抽選）2025年12月6日（土）10:00～2025年12月18日（木）23:59

オフィシャル先行（抽選）2025年12月20日（土）13:00～2025年12月24日（水）23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員2次先行（抽選）2025年12月27日（土）13:00～2026年1月12日（月）23:59

オフィシャル2次先行（抽選）2025年12月27日（土）13:00～2026年1月12日（月）23:59

一般発売2026年2月21日（土）10:00～





＜公演公式サイト＞

https://www.billboard-japan.com/toddrundgrenjapantour2026/

主催/制作/招聘：Billboard JAPAN（阪神コンテンツリンク）

後援：WOWOW 【東京】J-WAVE 【大阪】FM COCOLO





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、チケット（東京公演はS席）をご購入の上、下記お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください





＜公演に関するお問合せ＞

【東京】キョードー東京 0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

【大阪】ビルボードライブ https://billboardlive.svy.ooo/ng/answers/toddrundgren20260325/









ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/2a126f047cefb6cb441e28e14bc5370fadfdc6f3.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1