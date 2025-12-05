¡Î¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¿·½Õ¤ÎÌ£³Ð¡Ï°ìÆü¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¸·Áª ÌîºÚBOX¤Î¤ª¤ß¤ä¤²ÉÕ¤¥Û¥Æ¥ë¥é¥ó¥Á¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆîË¼Áí¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡Û
ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆîË¼Áí¹ñÄê¸ø±àÆâ¤ÎÂçË¼Ì¨¡Ê¤¿¤¤¤Ö¤µ¤ß¤µ¤¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆîË¼Áí¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤äÃÏ¸µ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¤ÈÅö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆîË¼Áí¤Î¿·½Õ¤ÎÌ£³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¥é¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂçÊÑ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂèÆóÃÆ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆîË¼Áí¤ÎÅßÌîºÚ¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë°ÂÀ¾ÇÀ±à¤Î¡Ö¤«¤ó¤Ù¥ì¥¿¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀéÍÕ¸©»º¤ÎÌîºÚ¤äµû¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÏÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¤¬¸·Áª¤·¤¿ÌîºÚBOX¤Î¤ª¤ß¤ä¤²ÉÕ¤¤Ç¡¢¡Ö¤«¤ó¤Ù¥ì¥¿¥¹¡×1¶Ì¤ª¤è¤ÓÌîºÚ4～5¼ïÎà¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥ì¥·¥Ô¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆîË¼Áí¤ÎÎ¹¤ÎÍ¾±¤¤ò¡¢Ì£³Ð¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û12:00～14:00¡Ê11:45～ ¼õÉÕ³«»Ï¡¦³«¾ì¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¥Û¥Æ¥ë 2³¬¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLe Sensoriel¡Ê¥ë¡¦¥µ¥ó¥½¥ê¥¨¥ë¡Ë¡×
¡ÚÎÁ¶â¡Û8,000±ß¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û
¡¡¢£Amuse-bouche¡¡¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î°ì»®¡¡°ÂÀ¾ÇÀ±à¤Î¤«¤ó¤Ù¥ì¥¿¥¹¤È´Å¤¨¤Ó
¡¡¢£Hors-d¡Çœuvre¡¡ÀéÍÕ¸©»º°³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡¡¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Î¥¯ー¥ê¡¡¤¤Î¤³¤¿¤Ã¤×¤ê¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×
¡¡¢£Poisson¡¡ÀéÍÕ¸©»º¿¿Âä¤Î¥Ý¥ï¥ì
¡¡¢£Viande¡¡ÏÂµí¤ÎÏÎ¾Æ¤¡¡¥ê¥¾¥Ã¥È¶â»³»ûÌ£Á¹
¡¡¢£Dessert¡¡¤ß¤«¤ó¤Î¥¯¥êー¥à¡¡¥èー¥°¥ë¥È¤Î¥½¥ë¥ÙÅº¤¨
¡¡¢£¥Ñ¥ó¡¡
¡¡¢£¥³ー¥Òー
ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿ÌîºÚBOX¤Î¤ª¤ß¤ä¤²ÉÕ¤¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
¡¦¤ª»ÒÍÍ¥á¥Ë¥åー¤Ï¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤´½ÉÇñ¤ÎÊý¤Ï¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ê12:00¡Ë¡¢ÅöÆü¤´½ÉÇñ¤ÎÊý¤Ï¥¢ー¥êー¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡Ê14:00¡Ë¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é ▶ https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/early-spring-lunch/
¡ÚÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¡¡°ÂÀ¾ Íý±É¤µ¤ó¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¸¥¿¥¹¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¡¢¥Õー¥É¥Äー¥ê¥º¥à¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¿©°é¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡¢¥Ù¥¸¥Õ¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥»¥ë¥Õ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¤¿¤Æ¤ä¤Þ¿©¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ²ñ°÷¡£¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥ì¥·¥Ô³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¡¢À¸»º¼Ô¤ä»ºÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤ò²ÈÂ²¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¥³¥Ä¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¸·Áª¡ª½ÜÌîºÚBOX¥ê¥¨¥Ó¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÆîË¼Áí¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://vegetus.co.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/riebin_com/
¡Ú°ÂÀ¾ÇÀ±à¡Û¡Ê´Û»³»Ô¿À¸Í¡Ê¤«¤ó¤Ù¡ËÃÏ¶è¡¿±à¼ç¡§°ÂÀ¾½ß¤µ¤ó¡Ë
ÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥ÉÌîºÚ¤Î¡Ö¤«¤ó¤Ù¥ì¥¿¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Ç¯´ÖÌó50ÉÊÌÜ¤ÎÌîºÚ¤òºÏÇÝ¡£¿¿Ùõ¤ËÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿NPOË¡¿ÍÆîË¼ÁíÇÀ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï½éÂåÍý»öÄ¹¤È¤·¤Æ¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¤Î»Ù±ç¡¢¼ý³ÏÂÎ¸³¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¿©°é³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢ÃÏ°è¤ä¼þ¤ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤À¸»º¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤ó¤Ù¥ì¥¿¥¹¡×¤Ï¸º²½³ØÈîÎÁ¡¢ÇÀÌô¤âº£¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎÇÀÌô¤ËÍÞ¤¨¡¢ÈîÎÁ¤ÏÍµ¡ÈîÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÂÀ¾ÇÀ±à¤Î¥ì¥¿¥¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Ä¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬Ãæ¿È¤â¤®¤Ã¤·¤êÆù¸ü¡¢´ÅÌ£¤â¶¯¤¯¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£Æü»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆîË¼Áí¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ ÁíÎÁÍýÄ¹¡¡ÃæÅÄ °Ëº´Íº¡Û
1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô½Ð¿È¡£
Ì¾¸Å²°¥¯¥ì¥¹¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ë¡¦¥È¥¢¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡×Åù¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓ¤òËá¤¡¢2009Ç¯°ËÀª»ÖËà¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÍÎ¿©ÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖTHE KASHIHARA¡×¡ÖTHE HAMANAKO¡×¡ÖHotel ¡õ Resorts NAGAHAMA¡×Åù¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÎÁÍýÄ¹¤òÎòÇ¤¡£
2023Ç¯11·î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆîË¼Áí¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥ÑÁíÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ÖÀéÍÕ¸©¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢¡Ø¤ªµÒÍÍ¤Ëº£¡¢°ìÈÖ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÎÁÍý¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¤ä¥¨¥¹¥×¥ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÏÂ¿©ºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢½Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÆîË¼Áí¤Î¿·½Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÆîË¼Áí¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹ñÄê¸ø±àÆâ¤ËÎ©ÃÏ
¥¹ー¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à
¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¡Ö¤¢¤½¤Ó¾ì¡×
Ë¤«¤ÊÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆîË¼Áí¹ñÄê¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ëÂçË¼Ì¨¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯È¿¼Í¤¹¤ë³¤ÌÌ¤¬²º¤ä¤«¤ËÇÈÂÇ¤ÄÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥ÊÊ»Àß¤ÎÂçÍá¾ì¡¢¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤ò´°È÷¤·¡¢Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Á¯¾ø¤·¾Æ¤
¤Ê¤á¤í¤¦¥µ¥é¥À
¤Î¤Ã¤±Ð§
¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¡ÖÜÛ¶ø¡¿EVENING SOCIAL¡×¡Ê15～18»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ä¥Óー¥ë¤Ê¤É¤Î¤ª¼ò¤ä¡¢¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢¥Ïー¥Ö¥¦¥©ー¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¡ÖÄ»ÅÏ¡¿NIGHT CAP¡×¡Ê21～23»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Î¤ª¼ò¤È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ïÉÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ðー¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Êー¡¢Ä«¿©¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤â½ÉÇñÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö³¤Á¯¾ø¤·¾Æ¤¡×¡Ö¤Ê¤á¤í¤¦¥µ¥é¥À¡×¡¢Ä«¿©¤Ç¤Ï¡Ö¤Î¤Ã¤±Ð§¡×¡Ö¤µ¤ó¤¬¾Æ¤¡×¡ÖË¼Áí¤Ò¤¸¤¤¤ó¤Ô¤é¼Ñ¡×¡Ö°ó¤Ä¤ß¤ì¤Îµù»Õ½Á¡×¤Ê¤É¡¢¶¿ÅÚ¿§Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©299-2404 ÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»ÔÉÙ±ºÄ®Â¿ÅÄÎÉ1212
¡ÚTEL¡Û 03-5539-2634¡ÊÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û´Û»³¼«Æ°¼ÖÆ» ÉÙ±ºIC¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó8Ê¬¡¢JRÉÙ±º±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤ÇÌó10Ê¬
¡ÚÎÁ¶â¡Û¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¡1Çñ 26,000±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¡¡¢¨°ìÉô¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÏÍÎÁ¡¢¥é¥ó¥Á¤ÎÄó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡¡¢¨»þ´ü¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÎÁÍý¤ÎÆâÍÆ¤ä»ºÃÏ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÉÙ±ºIC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó8Ê¬¡£JRÉÙ±º±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¤ÇÌó10Ê¬
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ÈË°¤¯¤Ê¤È¯¸«¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ìó 20 Ç¯Á°¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç³«¶È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤ÈÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤éÁ´À¤³¦¤ÇÌó80¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Þ¥¤¥½ー¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¡¦¥É¡¦¥Ñ¥é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¦ ¥ê¥ª¥»¥ó¥È¥í¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖProudly Local～¤½¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ÛÆâ¤ËÉº¤¦¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¿©ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸Þ´¶¤Ç¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦´·½¬¤Ë¿¼¤¯¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÚºß¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢110¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë5,600°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥³ー¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥àALL¡Ê¥ªー¥ë¡Ë¤Î»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥³ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥³ー¤Ï¡¢À¤³¦110¥ö¹ñ¤Ç5,600¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢10,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ðー»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤«¤é¥¨¥³¥Î¥ßー¤Þ¤ÇÌó45¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤ËEnnismore¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ÇÂ¿ÍÍ¤«¤Ä´°Á´¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ALL¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºßÃæ¤½¤·¤ÆÂÚºß¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¢¥³ー¥°¥ëー¥×¤¬¤ªÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¥á¥ó¥Ðー¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ª¤è¤Ó¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÑÍý¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Äー¥ê¥º¥à¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶ÊÝ¸î¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Êñ³çÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1967Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥³ー¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¥Ñ¥ê¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊISIN¥³ー¥É¡§FR0000120404¡Ë¤ª¤è¤ÓOTC»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§ACCYY¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïhttps://group.accor.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
