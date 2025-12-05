¡Ú¤Ê¤«±¬¡Û¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡¢¤Ê¤«±¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤Ê¤«±¬¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤¬12·î19Æü¡Ê¶â¡ËAM10:00¤è¤êÅ¹Æ¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª
¡¡¡Ö¤Ê¤«±¬¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷¹ç¤¤¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ê¤«±¬¤Î¡È¤³¤À¤ï¤êÍñ¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤µ¤¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë3,000±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤«±¬¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/846_1_d1ad411fb541f8818efbd46ee4506eb6.jpg?v=202512050228 ]
¢¨¤´¹ØÆþ¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅÅÏÃÍ½Ìó¤äWEB¡¦¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÊÌó¥¿¥Æ28.5¡ß¥è¥³34.5¡ß¥Þ¥Á21cm¡Ë
¤Ê¤«±¬¤ÎÀÖ¤¤¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷¹ç¤¤¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«±¬¤Î¡È¤³¤À¤ï¤êÍñ¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤¿¤Þ¤´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥±¥Ä·¿¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¤¿¤á¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Æü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊÌó¥¿¥Æ70¡ß¥è¥³100cm¡Ë
¤¿¤Þ¤´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤¯È©¿¨¤ê¤Î¤è¤¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È·Ú¤µ¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°½ÐÀè¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¤Ç¡¢±©¿¥¤Ã¤¿ºÝ¤ËÁ°¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«±¬¤ÎÀÖ¤µ¤¸¡ÊÄ¹¤µÌó20cm¡Ë
¤Ê¤«±¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤µ¤¸¤Ç¤¹¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÀÖ¿§¤Ë¡¢¤Ê¤«±¬¤ÎÇò¤¤¤¦¤µ¤®¤Î¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ç¤â¤Ê¤«±¬µ¤Ê¬¤ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÇ¯¶Ì¥¯ー¥Ý¥ó 3,000±ßÊ¬¡Ê200±ß¡ß15Ëç¡Ë
Á´¹ñ¤Î¤Ê¤«±¬¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤Ç¤¹¡£
Í¸ú´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨Ê¡ÂÞ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ1ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄàÁ¬¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Á´¹ñ¤Î¤Ê¤«±¬Å¹ÊÞ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£