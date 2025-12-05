¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤Î¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤¬±ïµ¯¤¬¤¤¤¤Âç°Â¤ÎÆü¤Ë¤´µ§Åø¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¤ªÇ¯¶Ì¥«¥ìー¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¤ò¡Ø¥«¥ó¥¿¥ó¡Ù¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤òÃæ¿´¤ËÌó120¼ïÎà¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÀìÌçÅ¹NISHIKIYA KITCHEN¡Ê¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¿©ÉÊ¡¡ËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓÍÎ°ì¡Ë¤Ï¡¢±ïµ¯¤¬¤¤¤¤Âç°Â¤ÎÆü¤Ë¤´µ§Åø¤·¤¿¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥«¥ìー¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢Âç°Â¤ÎÆü¤Ë¡ÖÎÉ¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÃÏ¸µµÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô¤ÎµÜ»ÊÍÍ¤Ë¤´µ§Åø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Î½Ð²ÙÊ¬¤ò¤´µ§Åø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¾¾ÃÝÇß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ä¿ÆÀÌ¤Ø¤ÎÇ¯»Ï¤Î¤´°§»¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://nishikiya-shop.com/item/296
¡ÖÎÉ¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤´µ§Åø¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥ìー
¤ªÇ¯¶Ì¥«¥ìー
¾¾ÃÝÇß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¢£È¯Çä¤Î¤¤Ã¤«¤±
¡¦Ç¯»Ï¤Î¤´°§»¢¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò´ë²è
¢£¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦É÷¿åÅª¤Ë¶â±¿¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÜÆù¤ÈÆýÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ ¡¡¢¨ÆýÀ½ÉÊ¡§¥Áー¥º¤ÈµíÆý
¡¦ÃÏ¸µµÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô¤Î¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´µ§Åø¤¤¤¿¤À¤¤¤¿
¢£Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÃÄ¹
¡¦¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Î¥«¥ìー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢ÏÂÉ÷¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë
¡¦¤¤¤ï¤·¡¢¤«¤Ä¤ª¡¢¤µ¤Ð¤ÎµûÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤À¤·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤«¤»¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¤«¤¨¤·¡×¤òÆþ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡¦¶ñºà¤Ë¤Ï·ÜÆù¤ÎÂ¾¡¢»õ¤´¤¿¤¨¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¹âÃÎ¸©»º¤Î¤¿¤±¤Î¤³¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ
¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¯¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹
¢¨¤«¤¨¤·¤È¤Ï¡¢¾ßÌý¤È¤ß¤ê¤ó¡¢º½Åü¤òº®¤¼¤Æ¼ÑÍÏ¤«¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤ò²ÃÇ®¤·º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ßÌý¤Î³Ñ¤¬¼è¤ì¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
ÆâÍÆÎÌ¡§200g¡¡²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÃæ¿É
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¤Ë¤·¤¿©ÉÊ¡¦NISHIKIYA KITCHEN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤Ï¡©
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¤ò¡Ø¥«¥ó¥¿¥ó¡Ù¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥«¥ìー¤ä¥¹ー¥×¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½ー¥¹¡¢ÍÄ»ù¿©¤Ê¤É¡¢Ìó120¼ïÎà¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ëÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¢£¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÁÇºàËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Ì£¤Å¤¯¤ê¡£
¡ûÄ´Ì£ÎÁ(¥¢¥ß¥Î»ÀÅù)*¡¢Ãå¿§ÎÁ¡¢¹áÎÁ¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£
*¿©ÉÊ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¹ÚÊì¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤Î¤¦¤ÞÌ£ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡©
¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ò¡È¼êÈ´¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥«¥ó¥¿¥ó¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£ÎÁÍý¤òºî¤ëÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤Ï¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡£
¢£¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥á¥Ë¥åー¤Ï¡©
¡¦¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¥«¥ìー¡§¥«¥ìー¤ÎËÜ¾ì¥¤¥ó¥É¤Ë10Ç¯°Ê¾åÄÌ¤¤Â³¤±¤¿½¸ÂçÀ®¡£
¡¦¥³ー¥ó¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡§È¯Çä¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¥ì¥·¥Ô¤òÊÑ¤¨¤º¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¡£
¢£¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¡©
ÅìµþÅÔ¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÄ¾±ÄÅ¹7Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡£
²áµî¤Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤äÂçºå¡¦ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë¤â½ÐÅ¹¡£
¢£¤É¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¡¦MBS/TBS·Ï¡Ø½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡¦TBS·Ï¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¡¦MBS/TBS·Ï¡Ø¥µ¥¿¥Çー¥×¥é¥¹¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô
¥ªー¥×¥ó»þ100¿Í°Ê¾å¤¬ÊÂ¤ó¤À¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÌ¾¼èÅ¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¿©ÉÊ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡µÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô²¼Ìî¶¿»ú¿·´Ø·Þ265ÈÖÃÏ1
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹/µÆÃÓ ÍÎ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/µÆÃÓ ÍÎ°ì
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡1952Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡3,000Ëü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.nishiki-shokuhin.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡ https://nishikiya-shop.com
¢£ËÜÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NISHIKIYA KITCHEN(¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó)ÄÌÈÎÉô
TEL¡§0120-19-2498(Ê¿Æü10:00～17:00)