ÉÔ¹¬¤ÊÌ¿¤ò¤³¤ì°Ê¾åÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë―°ËÀª»Ô¤Î£Ô£Î£Ò³èÆ°¡¢Ç­¤ÎÉÔÇ¥µîÀª¼ê½Ñ¿ä¿Ê»ö¶È¤Ø¤Î´óÉí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹

¡¡°ËÀª»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÌµÃá½ø¤ËÈË¿£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÏ°è¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÇ¤¿¤Á¤¬¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢TNR³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇ¤ÎÉÔÇ¥µîÀª¼ê½Ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼èÁÈ¤ò½¼¼Â¡¦·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢£´Ç¯ÌÜ¡Ê£´²óÌÜ¡Ë¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª
TNR³èÆ°¤È¤Ï¡Ä
¡¡»ô¤¤¼ç¤Î¤¤¤Ê¤¤Ç¡ÊÌîÎÉÇ¡Ë¤òÊá³Í¤·¡¢ÉÔÇ¥µîÀª¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤¹³èÆ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ¤·¤¿Ç¤Ï¡¢ÌÜ°õ¤È¤·¤Æ¼ªÀè¤òV»ú¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ª¤Î·Á¤¬ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤é¤Í¤³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
´óÉí¶â¤Î»È¤¤Æ»
¡¦TNR³èÆ°´ØÏ¢·ÐÈñ¡ÊÇ¤Î¼ê½ÑÂå¤äÊá³Í¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÊªÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¡Ë
¡¦»ô¤¤ÇÅù¤ÎÉÔÇ¥µîÀª¼ê½Ñ½õÀ®¶â
¤´´óÉí¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹GCF¥Úー¥¸¡Ëhttps://www.furusato-tax.jp/gcf/4685
¢¨¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢´óÉí¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÖÎéÉÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
°ËÀª»Ô¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë4·ï¤Î°ËÀª»Ô¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
