¤ª¤»¤Á¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¡ª»Ò¤É¤â¤â´î¤Ö¡ª¶äºÂ¥íー¥Þ¥¤¥ä¤ÎÍÎÉ÷¤ª¤»¤Á¡õ¥ªー¥É¥Ö¥ë¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª

¶äºÂ¥íー¥Þ¥¤¥ä¡¡ÍÎÉ÷¤ª¤»¤Á°ìÃÊ½Å¡ÊÎäÂ¢¡Ë
¥íー¥Þ¥¤¥ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¶äºÂÅ¹¤Î¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢ÍÎÉ÷¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ËÜ³Ê¤ª¤»¤Á¤È¥ªー¥É¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥åー¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¼ê·Ú¤Ë¤Ä¤Þ¤á¤ëÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡ÖÏÂÉ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÎÉ÷¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³Æ¼ïEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤äÇ¯Ëö¤Î½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªÀµ·î¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦¥íー¥Þ¥¤¥ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¶äºÂÅ¹¤Î¥·¥§¥Õ´Æ½¤
¥íー¥Þ¥¤¥ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¶äºÂÅ¹¤Î¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÍÎÉ÷¥á¥Ë¥åー¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥É¥Ö¥ë¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë·Ú¿©¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª¤»¤Á¤Ï¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤äÍÆ¬³¤Ï·¤Ê¤É¡ÈÀ²¤ì¤ÎÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¹ë²Ú¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÉÊ¡¹¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈË¤«¤ÊºÌ¤ê
¿©Âî¤òÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤é¤ªÀµ·î¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Éý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¹½À®
¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ä¥Ï¥à¤Ê¤É¡¢¥íー¥Þ¥¤¥ä¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆùÎÁÍý¤òËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë³¤Ï·¤ä¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤Ê¤É¤ÎµûÎÁÍý¡¢¥Þ¥ê¥Í¡¦¥µ¥é¥À¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÂ·¤¨¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û¡¡
¡¦¶äºÂ¥íー¥Þ¥¤¥ä¡¡ÍÎÉ÷¤ª¤»¤Á°ìÃÊ½Å¡ÊÎäÂ¢¡Ë
233mm¡ß305mm¡ß42mm¡¡·×12ÉÊ¡Ê4¿ÍÁ°¡Ë¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡11,664±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1
¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¡¦É¹´¶½ÏÀ®ÆÚ»ÈÍÑ¡¡¥íー¥¹¥Ï¥à¡Ê¹ñ»º¡Ë
¡¦µíÆù¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È ¤¤Î¤³¥½¥ÆーÏÂ¤¨
¡¡¥«¥Ü¥Á¥ã¥Ô¥å¥ì
¡¦ÍÆ¬³¤Ï·¤Î¥Ö¥¤¥è¥ó»ÅÎ©¤Æ
¡¦¹Èºú¤Î¥¹¥âー¥¯ ¥ª¥ì¥ó¥¸Åº¤¨
¡¦ÍÎÉ÷·ª¤¤ó¤È¤ó
¤Ê¤É
¡¦¶äºÂ¥íー¥Þ¥¤¥ä¡¡ÍÎÉ÷¤ª¤»¤ÁÆóÃÊ½Å¡ÊÎäÂ¢¡Ë¡¡
242mm¡ß242mm¡ß96mm¡¡·×17ÉÊ¡Ê4¿ÍÁ°¡Ë¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡23,328±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1
¡Ò¾åÃÊ¡Ó
¡¦ÏÂµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¡¦µíÆù¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¤Î¤³¥½¥ÆーÏÂ¤¨
¡¡¥«¥Ü¥Á¥ã¥Ô¥å¥ì
¡¦¥í¥Ö¥¹¥¿ー¤Î¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë
¡¦Âý¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ ¥ª¥êー¥ÖÅº¤¨
¡¦²ÖÆ¦¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÇーÉ÷Ì£ ¶âÊ´¾þ¤ê
¡¦¼ãÅí¤Î´ÅÏª¼Ñ ¹ÈÃã¥¼¥êーºùÉ÷Ì£
¤Ê¤É
¡Ò²¼ÃÊ¡Ó
¡¦É¹´¶½ÏÀ®ÆÚ»ÈÍÑ¡¡¥íー¥¹¥È¥Ýー¥¯¡Ê¹ñ»º¡Ë
¡¦É¹´¶½ÏÀ®ÆÚ»ÈÍÑ¡¡¥íー¥¹¥Ï¥à¡Ê¹ñ»º¡Ë
¡¦¥Á¥¥ó¥¬¥é¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£
¡¡¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Þ¥ê¥ÍÅº¤¨
¡¦·ÜÆù¤Î¥¢¥Òー¥¸¥ç ¥Ð¥¸¥ë¥½ー¥¹Åº¤¨
¡¦¹Èºú¤Î¥¹¥âー¥¯ ¥ª¥ì¥ó¥¸Åº¤¨
¡¦Æó¼ï¤Î¥Áー¥º¥Æ¥êー¥Ì ¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥ÄÆþ¤ê
¡¦ÍÎÉ÷·ª¤¤ó¤È¤ó
¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¶äºÂ¥íー¥Þ¥¤¥ä¡¡¥ªー¥É¥Ö¥ë¡ÊÎäÅà¡Ë¢¨2
214mm¡ß316mm¡ß48mm¡¡·×23ÉÊ¡Ê4¿ÍÁ°¡Ë¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡9,396±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1
¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¡¦¥â¥ë¥¿¥Ç¥é¥½ー¥»ー¥¸
¡¦À¸¥Ï¥à¡Ê¥íー¥¹¡Ë
¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¥ô¥ë¥¹¥È
¡¦·ÜÆù¤È¿Í»²¤Î¥Æ¥êー¥Ì
¡¦¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥µ¥é¥À
¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥êー¥Ì
¤Ê¤É
¡¦¶äºÂ¥íー¥Þ¥¤¥ä¡¡¥ªー¥É¥Ö¥ëÆóÃÊ½Å¡¡¡ÊÎäÅà¡Ë¢¨2
215mm¡ß317mm¡ß120mm¡¡·×46ÉÊ¡Ê4¿ÍÁ°¡Ë¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê21,384±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1
¡Ò¾åÃÊ¡Ó
¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¥ô¥ë¥¹¥È
¡¦µíÆù¤Î¥µ¥é¥À
¡¦¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¡Ê¥È¥é¥¦¥È¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Í
¡¦¥¥åー¥Ö¥Áー¥º
¡¦¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥ì¥â¥ó¼Ñ
¤Ê¤É
¡Ò²¼ÃÊ¡Ó
¡¦¥Ï¥à¤Î¥àー¥¹
¡¦¥â¥ë¥¿¥Ç¥é¥½ー¥»ー¥¸
¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥å¥ê¥ó¥×
¡¦ÌîºÚ¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î¥±ー¥¯¥µ¥ì
¡¦¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú
¡¦ÍÎÉ÷·ª¤¤ó¤È¤ó
¤Ê¤É
¡¦¶äºÂ¥íー¥Þ¥¤¥ä¡¡¥×¥Á¥ªー¥É¥Ö¥ë¡ÊÎäÅà¡Ë¢¨2
195mm¡ß195mm¡¡·×14ÉÊ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡3,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1
¡¦·ÜÆù¤È¿Í»²¤Î¥Æ¥êー¥Ì
¡¦Æó¼ï¤Î¥Áー¥º¥Æ¥êー¥Ì¥È¥Þ¥È¥¸¥å¥ì
¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¡¦¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¡Ê¥È¥é¥¦¥È¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Í
¡¦¥¥åー¥Ö¥Áー¥º
¡¦À¸¥Ï¥à¡Ê¥íー¥¹¡Ë
¡¦¤¨¤Ó¥Õ¥ê¥Ã¥¿ー ¥Þ¥è¥Íー¥º¥½ー¥¹
¡¦¹ç³û¥¹¥âー¥¯
¡¦¥Áー¥º¥±ー¥¥Ö¥ê¥å¥ì
¤Ê¤É
¡Ú¹ØÆþÊýË¡¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
ÃíÊ¸¼õÉÕ¡¡¡§³Æ¼ïEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ
ÃíÊ¸ÄùÀÚ¡¡¡§Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡§12·î20Æü～12·î31ÆüÃå
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆEC¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨1¡§É½¼¨²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬
¡¡¡¡¡¡ ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï³ÆÈÎÇäÀè¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨2¡§¥ªー¥É¥Ö¥ë¤ÏÎäÅàÊØ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸ËÆâ¡Ê10¡î°Ê²¼¡Ë¤ÇÌó12»þ´Ö¤«¤±
¡¡¡¡¡¡ ¤Æ²òÅà¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£²òÅà¸å¤Ï¤ªÁáÌÜ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥íー¥Þ¥¤¥ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¶äºÂÅ¹¡Û
¥íー¥Þ¥¤¥ä¤ÎÌ£¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ1925Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÎ¿©Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÏÃ«ºê½á°ìÏº¤Î¾®Àâ¡ØºÙÀã¡Ù¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¸²½Åª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â¶äºÂ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÍÎ¿©¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿ー¥¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡¡
¥¹¥¿ー¥¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1948Ç¯¤ËÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¿©Æù¶È³¦¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©Æù¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥¹¥¿ー¥¼¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¿©¤ò¤Ä¤Ê¤®Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿©¤Î»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥«¥é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¸µµ¤¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¹¥¿ー¥¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌÁë¸ý¡¡
