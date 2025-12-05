¿·¤¿¤Ê¹ñºÝÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇ½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸ÀÀ©ÅÙ¡×¤Ë²£ÉÍ»Ô¤¬Âè£±¹æÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥¸¥¢½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸À
ÎáÏÂ£·Ç¯11·î25Æü～27Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£²ñµÄ¡ÊASCC¡Ë2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¤ò¥¢¥¸¥¢¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÈÇ¡Ö½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸ÀÀ©ÅÙ¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£²ñµÄ¡ÊASCC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
À¤³¦¤ÎÅÔ»Ô¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¡¢³Ø½Ñµ¡´ØµÚ¤ÓÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÈÎÉ¹¥¤ÊÅÔ»Ô´Ä¶¤¬Î¾Î©¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç14²óÌÜ¡£
²¤½£¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Ë¡Ö²¤½£½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸ÀÀ©ÅÙ¡×¡Ê¢¨£±¡Ë¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¼çÍ×Ìó90ÅÔ»Ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÆ±»Î¤¬²ÝÂê¤äÀè¿ÊÅª¤Ê»Üºö¤ò¶¦Í¤·¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤äÃ¦ÃºÁÇ¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÀ¯ºö¤ò¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡²¤½£½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸ÀÀ©ÅÙ
2020Ç¯¡¢¥¤¥¯¥ì¥¤²¤½£¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë²¤½£Ìó90ÅÔ»Ô¤¬»²²Ã¡£¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ê¤É¡¢²¤½£¤ÎÅÔ»Ô·÷¤äÅÔ»Ô¤¬»²²è¤·¡¢½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀ¯ºö¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÀèÆ³Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦ÄÌ´ðÈ×¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¡¢¼«¤éÈ¯µ¯ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢½ôÅÔ»Ô¤Î¥êー¥Àー¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ÅÙÀßÎ©¤ò¹ñºÝµ¡´Ø¤Ë¸ø³«Í×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨£²¡Ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅÔ»Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¡Ö¥·¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡×¡Ê¢¨£³¡Ë¤¬»¿Æ±¤·¡¢Î©¤Á²ñ¤¤¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÔ»Ô¥êー¥Àー¤Ë¤è¤ë¸ø³«Í×Ë¾
¢¨£²¡¡¸ø³«Í×Ë¾¤Î¹ü»Ò
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÔ»Ô¤Î¥êー¥Àー¤¬¹ñºÝµ¡´ØµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¼èÁÈ¤òÍ×Ë¾
¡¦¥¢¥¸¥¢³ÆÅÔ»Ô¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿¡Ö½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸À¡×ÏÈÁÈ¤ß¤ÎºöÄêµÚ¤Ó±¿±Ä
¡¦¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ç½ÎÏ³«È¯Åù¤ò´Þ¤àµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ÎÄó¶¡
¡¦À¯ºöÎ©°Æ»Ù±ç¤Î¼Â»Ü
¡¦Í¥ÎÉ»öÎã¤ÎÇ§ÃÎ¤äÉ½¾´
¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸À¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¤Ç¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¨»¿¤ä»Ù±ç¤ÎÄó¶¡
¢¨£³¡¡¥·¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡ÊCityNet¡Ë
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËÏ¢·È¡¦ÃÎ¸«¶¦Í¤ò¹Ô¤¦ÅÔ»Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡£ËÜÉô¤Ï´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë»Ô¤Ë½êºß¡£1987Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¼Ò²ñ°Ñ°÷²ñ¡ÊUN-ESCAP¡Ë¡¢¹ñÏ¢³«È¯·×²è¡ÊUNDP¡Ë¡¢¹ñÏ¢¿Í´Öµï½»·×²è¡ÊUN Habitat¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¸½ºß150°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ØÏ¢µ¡´Ø¤¬²ÃÌÁ¡£ÅÔ»Ô¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢ÊñÀÝÀ¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¡£
¸ø³«Í×Ë¾¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡¦¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¸¦µæ½ê¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¡¢¥·¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡¢³¤³°½ôÅÔ»Ô¤ÎÇÑ´þÊª²ÝÂê¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èÁÈ»öÎã¤Î¶¦Í¤ä¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ë¤è¤ë»ñ¸»½Û´Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤äGREEN¡ßEXPO 2027¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Î¼èÁÈ¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Û´Ä·ÐºÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ä²ÝÂê²ò·è·¿´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎµÄÏÀ¤äÈ¯¿®¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯11·î26Æü¡¢¥¤¥¯¥ì¥¤¡Ê¢¨£´¡ËÆüËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸ÀÀ©ÅÙ¡×¤ÎÁÏÀß¤òÈ¯É½¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÏÂè£±¹æÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¾Ê¡¢¹ñÏ¢µ¡´Ø¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢½Û´Ä·ÐºÑÀìÌçµ¡´ØCircle Economy¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¼èÁÈ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨£µ¡Ë¡£
¢¨£´¡¡¥¤¥¯¥ì¥¤¡ÊICLEI︓»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤ÈÃÏ°è¤ò¤á¤¶¤¹¼«¼£ÂÎ¶¨µÄ²ñ¡Ë
1990 Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤ÈÃÏ°è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅÔ»Ô¡¦ÃÏ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¡¢²ÃÌÁ¥á¥ó¥Ðー¤Ï2,500 °Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡£À¤³¦ËÜÉô¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ü¥ó»Ô¤Ë½êºß¡£
¹ñÏ¢µ¡´Ø¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢¹ñºÝÀ¯ºö¤Ø¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤È±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï²£ÉÍ»Ô¤ò´Þ¤à11 À¯Îá»Ô¤ä5 ÅÔ¸©¤Ê¤É¡¢·×27 ¼«¼£ÂÎ¤¬²ÃÌÁ¡£
¢¨£µ¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê
¥¤¥¯¥ì¥¤²¤½£Éû²ñÄ¹¤«¤é¡¢²¤½£¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¡¢¥·¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ÈCEO ¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸À¤ÎÁÏÀß¤ò»Ù»ý¤·¡¢¹¤¬¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
UN-ESCAP »öÌ³¶ÉÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤È¡¢2027 Ç¯ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÅÔ»Ô¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ò¤È¤â¤Ë¼çºÅ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢UNDP ¤äUN-Habitat ¤«¤é¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏÈÁÈ¤ß¹½ÃÛ¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥àÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÈÇÀë¸ÀÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤Ï´ë¶È³èÆ°¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼èÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢Æ±Æü¡¢»³ÃæÃÝ½Õ ²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Î¡Ö¥¤¥¯¥ì¥¤À¤³¦Íý»ö²ñ¡×¡Ê¢¨£¶¡Ë¤ÎÍý»ö¡Ê¥µー¥¥å¥éーÀ®Ä¹Ã´Åö¡Ë½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¤«¤é¤ÎÍ£°ì¤ÎÀ¤³¦Íý»ö²ñ¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¯¥ì¥¤À¤³¦Íý»ö½¢Ç¤È¯É½
¢¨£¶¡¡¥¤¥¯¥ì¥¤À¤³¦Íý»ö²ñÍý»ö¡Ê¥µー¥¥å¥éーÀ®Ä¹Ã´Åö¡Ë
¥¤¥¯¥ì¥¤À¤³¦Íý»ö²ñ¡ÊICLEI Global Executive Committee¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¯¥ì¥¤¤ÎºÇ¹âÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ëµ¡´Ø¡£
¸½ºß¤Ï¡¢²ñÄ¹¡¢Éû²ñÄ¹¡¢ÃÏ°èÍý»ö¡¢Ê¬ÌîÊÌÍý»ö¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¡¢Ê¬ÌîÊÌÍý»ö¤Ï¥µー¥¥å¥éーÀ®Ä¹Ã´Åö¤ò´Þ¤á10 Ì¾¡£ ¥µー¥¥å¥éーÀ®Ä¹Ã´ÅöÍý»ö¤Ï¡¢½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡¦¥µー¥¥å¥éーÊ¬Ìî¤Î¹ÔÆ°·×²è¤Ø¤Î½õ¸À
¡¦¹ñºÝµ¡´ØÅù¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÂ¥¿Ê
¡¦²ñ°÷´Ö¤ÎµÄÏÀ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µー¥¥å¥éーÊ¬Ìî¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯È¯¿®¤·³èÆ°¤ò¿ä¿Ê
¡¦¼çÍ×¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤Î¹Ö±é Åù
²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ³«ºÅÍ½Äê¤Î²ñµÄÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£²ñµÄ¡ÊASCC¡Ë¡×¤«¤é¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊAPCC Forum¡Ë¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ÆÅÔ»Ô¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¹ñºÝÅª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó²ñµÄ¤ÎÈ¯É½
¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£²ñµÄ2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ～¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¿ä¿Ê¡¢¤½¤·¤ÆGREEN¡ßEXPO 2027 ¤Ø～
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢26Æü(¿å)
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¥Îー¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¡Ë
¡ÚHP¡Ûhttps://ascc.city.yokohama.lg.jp/
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú»³Ãæ ÃÝ½Õ ²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¥¢¥¸¥¢½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸ÀÀ©ÅÙ¡×¤ÎÁÏÀß¤ò¿´¤«¤é´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤ò¿×Â®¤Ë¼Â¸½¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥¯¥ì¥¤ÆüËÜ¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¤ÏÈ¯µ¯ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÎÏ¶¯¤¯¥êー¥É¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Î»²²Ã¤ÈÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¯ºöÎÏ¤ò¹â¤á¡¢°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¯¥ì¥¤À¤³¦Íý»ö²ñ Íý»ö¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀ¼¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¡¢À¯ºöµÄÏÀ¤Ë³Î¼Â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥µー¥¥å¥éーÀ®Ä¹¤Î¿ä¿Ê¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÝËÜ¡¡ÏÂÉ§¡¡¥¤¥¯¥ì¥¤ÆüËÜÍý»öÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÔ»Ô¥êー¥Àー¤«¤é¤Î¸ø³«½ñ´Ê¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢½Û´Ä·¿ÅÔ»ÔÀë¸ÀÀ©ÅÙ¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´û¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤ë²¤½£¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ä²ÝÂê¤Î¶¦Í¤¬¿Ê¤ß¡¢½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àë¸ÀÅÔ»Ô¤¬¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀ¼¤ò²¤½£µÄ²ñ¤Ê¤É¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«È¯¾õ¶·¤ä»ñ¸»¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤ÉÅÔ»Ô¤Î´Ö¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥´ー¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÎ¸«¶¦Í¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¤Ë¤Ï¡¢ËÜÀë¸ÀÀ©ÅÙ¤ÎÂè1¹æ¤Î½ðÌ¾ÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÀë¸À¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥¤¥¯¥ì¥¤À¤³¦Íý»ö²ñ Íý»ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î½Û´Ä·¿ÅÔ»Ô¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
