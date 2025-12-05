¥¤¥ó¥É±Ç²è¡Ø¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡Ù¡ß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ë´ê¡ª40cmÄ¶¤ÎµðÂç¥¢¥¯¥¹¥¿¤ä±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¥¿¥ª¥ë¡¢¡ØÍµëµÙ²ËÃæ¡Ù¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ê¤ÉÅ¸³«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢S.S.¥éー¥¸¥ã¥Þ¥¦¥ê´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¡ØRRR¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¥¤¥ó¥É±Ç²è¡Ø¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Æâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ð¥ó¥³¥ì¡ª¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¹ØÆþ°ìÍ÷¥Úー¥¸¡§ https://p-bandai.jp/fashion/c0008/c000818/(https://p-bandai.jp/fashion/c0008/c000818/?utm_source=amr)
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
±Ç²è¡Ø¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡Ù¡ß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µÌó17cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ó¥³¥ì¡ª¤Ç¤Ï½é¤Î¾¦ÉÊ²½¤È¤Ê¤ë40cmÄ¶¤ÎÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Éþ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê²¦¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤ì¤ë¡Ö¤ª´é¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤âÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡ØRRR¡Ù¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÍµëµÙ²ËÃæ¡Ù¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é»×¤ï¤ººîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë¡¢·àÃæ¥·ー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¤½¤·¤Æ°Å°Ç¤Ç¸÷¤ë¥·¥ã¥Ä¤âÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´3¼ï)
¡¦URL¡¡¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000241982/
¡¦²Á³Ê ¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦ÁÇºà ¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§
¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡õ¥«¥Ã¥¿¥Ã¥Ñ¡§ÌóW156mm¡ßH175mm
¥·¥ô¥¡¥¬¥ß¡§ÌóW143mm¡ßH173mm
¥Ý¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌóW118mm¡ßH173mm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§ÆüËÜ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¤ªÉô²°¤ä»Å»ö¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤(Á´3¼ï)
¡¦URL¡¡¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000241991/
¡¦²Á³Ê ¡¡¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦ÁÇºà ¡¡¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§
¡ÚËÜÂÎ¡Û: ÌóW85¡ßH52mm
¡ÚÂæºÂ¡Û¡§ÌóW85¡ßH49mm
¡ÚÊ¸»ú¡Û¡¡
ÍµëµÙ²ËÃæ¡§ÌóW66¡ßH20mm
Î¥ÀÊÃæ¡§ÌóW41¡ßH20mm
¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡§ÌóW80¡ßH31mm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§ÆüËÜ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´4¼ï)
¡¦URL¡¡¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000241998/
¡¦²Á³Ê ¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦ÁÇºà ¡¡¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§
¥«¥Ã¥¿¥Ã¥Ñ¡§Ìó£÷73¡ß£è76£í£í
¾ëÌç¤òÆÍÇË¤¹¤ë½â¡§Ìó£÷58¡ß£è64£í£í
²¾ÌÌ¡§Ìó£÷41¡ß£è69£í£í
¥éー¥¸¥ã¥Þ¥¦¥ê´ÆÆÄ½Ð±é¥·ー¥ó¡§Ìó£÷67¡ß£è63£í£í
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§ÆüËÜ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¤ª´é¥Ï¥ó¥¬ー(Á´2¼ï)
¡¦URL¡¡¡¡¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000242004/
¡¦²Á³Ê ¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦ÁÇºà ¡¡¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§
¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡§ÌóW420mm¡ßH387mm¡ßD5mm
¥Ð¥éー¥é¥Çー¥ô¥¡¡§ÌóW420mm¡ßH374mm¡ßD5mm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§ÆüËÜ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¸÷¤ë¡ªT¥·¥ã¥Ä(Á´2¼ï)
¡¦URL¡¡¡¡¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000242022/
¡¦²Á³Ê ¡¡¡§5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦ÁÇºà ¡¡¡§ ÌÊ100¡ó
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§
¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê
¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡õ¥«¥Ã¥¿¥Ã¥Ñ
S¡§Ãå¾æ¡§67cm ¿È¶Ò¡§49cm ¸ª¶Ò¡§45cm Âµ¾æ¡§21cm
M¡§Ãå¾æ¡§70cm ¿È¶Ò¡§52cm ¸ª¶Ò¡§48cm Âµ¾æ¡§22cm
L¡§Ãå¾æ¡§72cm ¿È¶Ò¡§56cm ¸ª¶Ò¡§51cm Âµ¾æ¡§23cm
XL¡§Ãå¾æ¡§75cm ¿È¶Ò¡§60cm ¸ª¶Ò¡§55cm Âµ¾æ¡§24cm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§Ãæ¹ñ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥â¥Áー¥Õ¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë(Á´2¼ï)
¡¦URL¡¡¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000242007/
¡¦²Á³Ê ¡¡¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦ÁÇºà ¡¡¡§ É½/¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡¡Î¢¡Ê¥Ñ¥¤¥ëÂ¦¡Ë/ÌÊ100¡ó
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§
A¡§Ìó200£í£í¡ß200£í£í
B¡§Ìó200£í£í¡ß200£í£í
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§Ãæ¹ñ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë(Á´4¼ï)
¡¦URL¡¡¡¡¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000242011/
¡¦²Á³Ê¡¡ ¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦ÁÇºà ¡¡¡§ É½/¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡¡Î¢¡Ê¥Ñ¥¤¥ëÂ¦¡Ë/ÌÊ100¡ó
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§
°¦¤·¹ç¤¦¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡õ¥Çー¥ô¥¡¥»ー¥Ê¡§ÌóW800mm¡ßH300mm
Ìð¤òÊü¤Ä¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡õ¥Çー¥ô¥¡¥»ー¥Ê¡§ÌóW800mm¡ßH300mm
¥Þ¥Ø¥ó¥É¥é¡¦¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¤ÏÀ¸¤¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡§ÌóW800mm¡ßH300mm
¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¤È¥«¥Ã¥¿¥Ã¥Ñ¡§ÌóW800mm¡ßH300mm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§Ãæ¹ñ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´3¼ï)
¡¦URL¡¡¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000242014/
¡¦²Á³Ê ¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦ÁÇºà ¡¡¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§
¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡§Ìów570¡ß£è384£í£í
Ìð¤òÊü¤Ä¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡õ¥Çー¥ô¥¡¥»ー¥Ê¡§Ìów524¡ß£è423£í£í
¥Þ¥Ò¥·¥å¥Þ¥Æ¥£²¦¹ñ·³¡§Ìów556¡ß£è422£í£í
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢ ¡§ÆüËÜ
¡ã¶¦ÄÌ¹àÌÜ¡ä
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð ¡§15ºÐ°Ê¾å
ÈÎÇä¥ëー¥È ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Æâ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ð¥ó¥³¥ì¡ª¡×¡Êhttps://p-bandai.jp/fashion/¡Ë¡¢Â¾Ì¤Äê
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)12»þ～2026Ç¯1·î4Æü(Æü) 23»þ
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡¡¡¡¡§2026Ç¯2~3·îÈ¯Á÷Í½Äê
¡¦È¯Çä¸µ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
(C)ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.
¢£¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê ¥¨¥Ô¥Ã¥¯4K
·ìÊ¨¤ÆùÌö¤ë°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤Ç¡¢Á´À¤³¦¤Ë¡È¥Ðー¥Õ¥Ð¥êÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ò»º¤ß½Ð¤·¥¤¥ó¥É±Ç²è¤òÊÑ¤¨¤¿»Ë¾åºÇÂç¤Î½ö»ö»í¡Ø¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê ÅÁÀâÃÂÀ¸¡Ù(15)¤È¡Ø¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê ²¦¤Î³®Àû¡Ù(17)¡£
¡Ø～ÅÁÀâÃÂÀ¸¡Ù¤Î¥¤¥ó¥É¸ø³«¤«¤é10Ç¯¡¢¡Ø£Ò£Ò£Ò¡Ù(22)¤ÎÎò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤½¤Î2Âç·æºî¤ò¡¢ÁÏÂ¤¿ÀS.S.¥éー¥¸¥ã¥Þ¥¦¥ê´ÆÆÄ¼«¤é¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇºÆÊÔ½¸¤ò¼Â»Ü¡£
Î¾¡ã´°Á´ÈÇ¡ä¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¥·ー¥ó¤ä¿·Ï¿¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤â²Ã¤¨¡¢Ç®¤·ìÄ¬¤¬Á´ÊÔ¤ò´Ó¤¯1ËÜ¤Î·æºî¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤µ¤»¤¿¡£
ÍÚ¤«±ó¤¤ÀÎ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë±É¤¨¤¿Âç¹ñ¥Þ¥Ò¥·¥å¥Þ¥Æ¥£²¦¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¹ñÌ±¤«¤é¿À¤È¿ò¤á¤é¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÀï»Î¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÊª¸ì¡£ÁÄÉã¡¢Éã¡¢Â©»Ò¡¢»°Âå¤ËÅÏ¤ëÇ®¤¹¤®¤ëÁÔÂç¤Ê°¦¤ÈÉü½²¤Ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬Ê¨Æ¤¹¤ë¡£
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡¡Story¡ä
ÍÚ¤«±ó¤¤ÀÎµðÂç¤ÊÂì¤Î²¼¤Ç°é¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¥·¥ô¥É¥¥¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤½÷Àï»Î¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¥«¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿¡£Èà½÷¤Î°ìÂ²¤¬Ë½·¯¥Ð¥éー¥é¥Ç¥ô¥¡¤¬Åý¼£¤¹¤ë¥Þ¥Ò¥·¥å¥Þ¥Æ¥£²¦¹ñ¤ÈÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Àï»Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¦¹ñ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¡¢²¦ÈÞ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é£²£µÇ¯´Ö¤âÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¤ÎÊì¡¦¥Çー¥ô¥¡¥»ー¥Ê¤ÎÂ¸ºß¤È¡¢¼«¿È¤¬²¦¹ñ¤Î²¦»Ò¥Þ¥Ø¥ó¥É¥é¡¦¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÃÎ¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Éã¥¢¥Þ¥ì¥ó¥É¥é¡¦¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¤¬²¦¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿²¦µÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹²¦°Ì·Ñ¾µÁè¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿―¡ª¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÀï»Î¥Ðー¥Õ¥Ð¥ê¡£ÁÄÉã¡¢Éã¡¢Â©»Ò¡¢»°Âå¤ËÅÏ¤ëÁÔÀä¤Ê°¦¤ÈÉü½²¤Î°ìÂç½ö»ö»í
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ð¥ó¥³¥ì¡ª¡×¤È¤Ï
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä»¨²ß¤ò¼è¤ê°·¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¢ÉáÃÊ»È¤¤½ÐÍè¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¤Ê¤ê¤¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ»£¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
