¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î·àÈ¼¤Îµð¾¢¡¢ºíÁã»íÏº¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ØFM EVA 30.0¡Ù Âè10²óÊüÁ÷
TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFN38¶É¤ÇËè½µÅÚÍËÆü22:30～22:55¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØFM EVA 30.0¡Ù¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÂè10²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î·àÃæ²»³Ú¤Îºî¶Ê¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ºíÁã»íÏº¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³Ú¶ÊÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤À¤±¤Îµ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¡Ëè½µ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤äºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡ØFM EVA 30.0¡Ù¡ÊTOKYO FM/JFN 38¶É¡Ë¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè10²ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î·àÃæ²»³Ú¤ÎÁÏºî¤òÃ´Åö¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ºî¶Ê²È¡¦ºíÁã»íÏº¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºíÁã¤È°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤À¤±¤Îµ®½Å¤ÊÈëÏÃ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø°ÃÌî½¨ÌÀ¡Ù¤Ë²»³Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëºíÁã¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØEVANGELION¡§30¡Ü¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡Ù¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¡¢¼«¿È¤¬»Ø´ø¤ò¼è¤ë¡¢À¤³¦½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖBACK TO NEON GENESIS ¥×¥ìver.¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:30¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡¡ØFM EVA 30.0¡Ù Âè10²óÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡§ 2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:30～22:55
ÊüÁ÷¶É¡¡¡§¡¡TOKYO FM/JFN 38¶É
½Ð±é¡¡¡§¡¡ºíÁã»íÏº¡¢ÉÍºêÈþÊÝ¡Ê¥Ê¥ìー¥¿ー¡Ë
Äó¶¡¡¡¡§ Amazon Music¡¢FIELDS¡¢¥Îー¥È¥ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://tfm.co.jp/fmeva30/
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#FMEVA30
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈURL¡§¡¡https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0