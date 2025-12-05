¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSTRICT-G¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ)¤è¤ê¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È2¼ï¤òÈ¯Çä¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×( https://p-bandai.jp/ )¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)13»þ¤è¤ê¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤)
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§https://p-bandai.jp/strict-g/originals/strict-gt/
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥·ー¥×¥Ü¥¢¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£Î¾¶»¡¢Î¾Âµ¤Ë³ÆºîÉÊ¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÇÛÃÖ¡¢¼ó¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ðー¤¹¤ëÎ©¤Á¶ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÊÌÉÛ¤ÇÀÚÂØ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ´¨À¤ËÍ¥¤ì¤¿É½ÃÏ¤ÈµÛ¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥á¥Ã¥·¥å¾õ¤ÎÎ¢ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢µ¡Ç½À¥¢¥¦¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¡¦STRICT-G¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È A.E.U.G.
¡¦STRICT-G¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Å´²ÚÃÄ
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³Æ19,800±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦STRICT-G¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È A.E.U.G.
¡¡https://p-bandai.jp/item/item-1000242154/¡¡
¡¦STRICT-G¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Å´²ÚÃÄ
¡¡https://p-bandai.jp/item/item-1000242155/
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§M～XXL
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§É½ÃÏ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡¢Î¢ÃÏ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¡¢¶ÞÉ½Â¦¡¦¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
¡ãÍ½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¡ä
¡¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×Æâ¡ÖSTRICT-G Online Store¡×
¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§ https://p-bandai.jp/strict-g/originals/fab/
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)13»þ～2025Ç¯12·î14Æü(Æü)23»þ
È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
È¯Á÷·î¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·îÍ½Äê
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã°ìÈÌÈÎÇä¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ä
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¤ªÂæ¾ìÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©135-0064¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤1-1-10 ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶7F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5579-6157
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©131-0045¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2 Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á4F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5809-7328
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡NEOPASAÀÅ²¬(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©421-1224¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÈÓ´Ö1258
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤êÀþ ÀÅ²¬¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢Æâ)
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§054-295-9121
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Â¿²ìSA(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©522-0342¡¡¼¢²ì¸©¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®ÉÒËþ»ûÀ¾Ã«66-31 Â¿²ìSA(²¼¤êÀþ)Æâ
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§0749¡¾47¡¾3228
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00¡¡
¢£¡ÖSTRICT-G(¥¹¥È¥ê¥¯¥È ¥¸ー)¡×¤È¤Ï
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¡ÈCOOL JAPAN¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþÅ¹¡Ù¡¢¡ØNEOPASAÀÅ²¬Å¹¡Ù¤Î2Å¹ÊÞ¤òÆ±»þ´ü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¹ñÆâ£´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤È¤Ï
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ïº£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥áー¥«ー¸ø¼°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥×¥é¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡¢¿©´á¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡× https://p-bandai.jp/