ÊÝ°é»ÎÍ­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¡Ú8.14¡Û¤ÎÆÊÌÚ¸©¤Ç¡¢¥¢¥¹¥«¥°¥ëー¥×¤¬ÌµÎÁ¤ª»Å»öÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ

ÊÝ°é¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§²ÃÆ£½¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤ä¤³¤É¤â±à¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÊÝ°é¡¦ÎÅ°é¤ÎÌµÎÁ¤ª»Å»öÁêÃÌ²ñ¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ú±§ÅÔµÜ»ÔÎ©Æî¿Þ½ñ´Û¡Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Îµá¿Í¤òÃæ¿´¤ËÅ¾¿¦ÁêÃÌ¤«¤éµá¿Í¾Ò²ð¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÁêÃÌ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡£ÊÝ°é¸½¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¤¢¤ëÊý¤äÊÝ°é·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Êý¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯ :
https://hoikukyuujin.com/job-jb634285
Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÆÊÌÚ¸©
¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂÔµ¡»ùÆ¸¤â¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÝ°é»ÎÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÃÖ´ð½à¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¡¢¾ã³²»ù¡¦°åÎÅ¥±¥¢»ù¤Î¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀìÌçÀ¤äÂÎÀ©¤¬¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÊÝ°é»Î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¡Ú3.78¡Û¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢Á´¿¦¼ïÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ú1.34¡Û¤ÎÌó2.8ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²óÅÐÏ¿²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÆÊÌÚ¸©¤Ç¤Ï¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬¡Ú8.14¡Û¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇÊÝ°é»Î¤Î¥Ëー¥º¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿Íºà³ÎÊÝ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¸øÉ½¡ÖÊÝ°é»Î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Î¿ä°Ü¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¡×ÎáÏÂ7Ç¯1·î
½ÐÅµ¡§¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡ÖÊÝ°é»Î¤Î³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨Åù¤ÎÈæ³Ó¡×ÎáÏÂ7Ç¯1·î
Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤«¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¾¿¦Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¥¢¥¹¥«¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
¡Ö¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÇÊÝ°é¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤êÉüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡Ö³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿±à¤Î¥¿¥¤¥×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¦¾ìÁªÂò¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µá¿¦¼Ô¼«¿È¤¬´õË¾¤Ë¹ç¤¦¿¦¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤äÈ½ÃÇ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÁêÃÌ¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢µá¿¦¼Ô¤ÈÊÝ°é»ÜÀß¤¬¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¡¦ÅÐÏ¿²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¡¦¤³¤É¤â±à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ÜÀß¤äÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÎÅ°é»ÜÀß¤Îµá¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µá¿¦¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤¬Éý¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£³Æ»ÜÀß¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ¯¤Êý¤Ê¤É¤Î´õË¾¤Ë±è¤Ã¤¿½¢¿¦Àè¤ò¥¢¥¹¥«¤¬°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£ ³«ºÅÆü
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£ »þ´Ö
9:30～12:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ 11:30¡Ë
¢£ ²ñ¾ì
±§ÅÔµÜ»ÔÎ©Æî¿Þ½ñ´Û
¡Ê¢©321-0121¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¿ýµÜÄ®56ÈÖÃÏ1¡Ë
¢£ »²²ÃÈñ
ÌµÎÁ¡ÊÍ½ÌóÍ¥Àè¡¦ÅöÆü»²²Ã²Ä¡Ë
¢£¿½¤·¹þ¤ßURL
https://hoikukyuujin.com/job-jb634285
¢¨ÍúÎò½ñÉÔÍ×¡¢ÉþÁõ¼«Í³¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤âOK¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥«¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥«¤ÏÊÝ°é¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ21µòÅÀ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é»Î¡¦ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ç¸î»Õ¡¢»ùÆ¸»ØÆ³°÷¤äÊü²Ý¸å»ùÆ¸»Ù±ç°÷¡¢Ä´Íý»Õ¤ä±ÉÍÜ»Î¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿¦¼ï¤ËÂÐ±þ¡£ÀìÇ¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤¬±à¤Î²ÝÂê¤òÃúÇ«¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ºÎÍÑ¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä¥µ¥¤¥È°ìÍ÷
¢£ÊÝ°éÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È
¡ØÊÝ°éµá¿Í¥¬¥¤¥É¡Ù https://hoikukyuujin.com/(https://hoikukyuujin.com/)
¢£ÎÅ°éÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È
¡ØÎÅ°éµá¿Í¥¬¥¤¥É¡Ù https://ryouikukyuujin.com/
¢£ÊÝ°éÀìÌç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È
¡ØÊÝ°é»Î¥¹¥«¥¦¥È¡Ù https://www.hoikushiscout.com/
¢£ÊÝ°é³ØÀ¸¸þ¤±µá¿Í¸¡º÷¥µ¥¤¥È
¡Ø±à¤Ô¤Ã¤¿¡Ù https://www.enpitta.com/
¢£ÊÝ°é»Î¸þ¤±¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¥µ¥¤¥È
¡ØÊÝ°é»Î¤¯¤é¤Ö¡Ù https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/
¥¢¥¹¥«¥°¥ëー¥×³µÍ×
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥«
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ²ÃÆ£½¨ÌÀ
½êºßÃÏ¡§ ¢©370-0849 ·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÈ¬ÅçÄ®265 ¥¤¥Î¥¦¥¨¥Ó¥ë8F
ÀßÎ©¡§ 1994Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °ìÈÌÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯»ö¶È¡¿ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È
»ñËÜ¶â¡§ 3,900Ëü±ß
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥«¥¯¥ê¥¨ー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ²ÃÆ£½¨ÌÀ
½êºßÃÏ¡§¢©330-8669 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1-7-5 ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¥Ó¥ë21³¬
ÀßÎ©¡§2004Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °ìÈÌÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯»ö¶È¡¿ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È
»ñËÜ¶â¡§ 3,000Ëü±ß
URL¡§https://www.asuka-hu.co.jp/