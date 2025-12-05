¥³ー¥Òー¥ê¥¥åー¥ë¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¤«¤é¡¢Ìë¤Î¥ì¥È¥íµÊÃãÅ¹¤Ç¡íÂç¿Í¤Î¤Þ¤É¤í¤ß»þ´Ö¡í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×¤¬¾ïÀß¥ªー¥×¥ó
¡¡¥µ¥ó¥È¥êー¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¥ê¥¥åー¥ë¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×¤ò¾ïÀß¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯11·î¤Ë3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¤¬Í¶¤¦ ¡ÈÂç¿Í¤Î¤Þ¤É¤í¤ß»þ´Ö¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½Ìó³«»ÏÅöÆü¤ËÍ½Ìó¤¬ËþÏÈ¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡È¤Þ¤É¤í¤ß»þ´Ö¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡× ¾ïÀßÅ¹¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://mobile.suntory.co.jp/cpn/liquor/kahlua/20250901/
◼︎¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡× Instagram¡§https://www.instagram.com/shinyakissa_kahlua/
¡¡¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò£±£°£°¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥³ー¥Òー¥ê¥¥åー¥ë¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¤Ç³ä¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥«¥ëー¥¢¥ß¥ë¥¯¡×¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¤ò¡¢¡È¥³ー¥ÒーÉ÷Ì£¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥ê¥¥åー¥ë¡É¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÈÂç¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¯¤Ä¤í¤°»þ´Ö¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×¤Î¾ïÀß¥ªー¥×¥ó¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¿¼ÌëµÊÃã¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÊÃãÅ¹Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÍèÅ¹¼Ô¤ÎÁý²Ã¤äµÊÃãÅ¹Ê¸²½¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âç¿Í¤Î¤Þ¤É¤í¤ß»þ´Ö¡É¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×
¡¡¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×¤Ï¡¢µï¼ò²°¤Ç¤â¥Ðー¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡È¤Þ¤É¤í¤à¡É¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇµÊÃãÅ¹¤Î¿·¤·¤¤¡ÈÂç¿Í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥í¥´¤ä¥°¥é¥¹¡¢¥³ー¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Äー¥ë¤¬Å¹Æâ¤òºÌ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¿¼Ìë¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¡ÈÂç¿Í¤Î¤Þ¤É¤í¤ß»þ´Ö¡É¤ò²á¤´¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡× in ¹È¼¯¼Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-6-8 ¾¾°æ¥Ó¥ë1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3502-0848
±Ä¶È»þ´Ö¡§²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü11:00 - 23:00 (L.O. ÎÁÍý22:15 ¥É¥ê¥ó¥¯22:30)
¢¨·î¡¦½Ë¸åÆüÄêµÙÆü
¢¨¿¼ÌëµÊÃã¤Ï19:00¤è¤ê³«»Ï
¢¨¿¼ÌëµÊÃã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡× in ¥ß¥í¥ó¥¬ ¥Ì¥ªー¥Ð
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-3-3
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3295-1716
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:30 - 22:30 (22:00 L.O.)¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü11:30 - 19:00 (18:30 L.O.)
¢¨¿¼ÌëµÊÃã¤ÏÊ¿Æü17:00¤è¤ê³«»Ï
¢¨2025Ç¯12·îËö¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÅ¹
¢¨¿¼ÌëµÊÃã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊýーー¡È¤Þ¤É¤í¤ß¤Î¤¹¡µ¤á¡É
¡¡¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡Ö¿¼ÌëµÊÃã¡×¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿´¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤Û¤³¤í¤Ö¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ ¡È¤Þ¤É¤í¤ß¤Î¤¹¡µ¤á¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¥¬¥¤¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¼ÌëµÊÃã¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×¤ÎÂî¾å¥é¥¤¥È¤«¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÌÀ¤«¤ê¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢¡×¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¡¢¥«¥ëー¥¢¤òÄ´Ì£ÎÁ¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ¿Ì¾À©¤Î¸ò´¹ÆüµÄ¢¡Ö°¿¤ëÌë¤Î¤Þ¤É¤í¤ßÆüµ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢Èë¤á¤Æ¤¤¤ë¿´¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤ò¼«Í³¤ËµÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ã¯¤«¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤â´é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸ÀÍÕ¤Ç·Ò¤¬¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤È¶¦¤Ë¤´Äó¶¡¤·¡¢¿¼ÌëµÊÃã²ÃÌÁÅ¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¿¼ÌëµÊÃã ¥«¥ëー¥¢ in ¹È¼¯¼Ë¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¢ÍÆÎÌ¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô
¥«¥ëー¥¢ ¥³ー¥Òー¥ê¥¥åー¥ë
£²£°£°ml¡¢£·£¹£°±ß¡¢£²£°¡ó
£³£µ£°ml¡¢£±,£±£°£°±ß¡¢£²£°¡ó
£·£°£°ml¡¢£±,£µ£²£°±ß¡¢£²£°¡ó
£±,£°£°£°ml¡¢£²,£°£±£°±ß¡¢£²£°¡ó
¢¨²Á³Ê¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Î¼«¼çÅª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢§È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¢§ÉÊÌÜ¡§¥ê¥¥åー¥ë
¢§¡Ö¥«¥ëー¥¢¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.kahlua-net.com/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¥µ¥ó¥È¥êー¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー https://www.suntory.co.jp/customer/