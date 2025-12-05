²òÂÎ¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¡¢¿·¤¿¤Ë3¼«¼£ÂÎ¤ÈÄù·ë Ê¼¸Ë¸©¤ÎÄù·ë¼«¼£ÂÎ¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤ÏÌó5³ä¤Ë
¾¾ÅÄÄ®Äù·ë¼°¤ÎÍÍ»Ò¡¡º¸¡§¾¾ÅÄÄ®Ä¹¡¡±¦¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¼¹¹ÔÌò°÷¡¡»³ÅÄ¹ÀÊ¿
¡¡²òÂÎ¹©»öDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Àî¸ý Å¯Ê¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾¾ÅÄÄ®¡Ê11·î10ÆüÉÕ¡¢°Ê²¼¡Ö¾¾ÅÄÄ®¡×¡Ë¡¢µÜ¾ë¸©ÏËÍýÄ®¡Ê11·î27ÆüÉÕ¡¢°Ê²¼¡ÖÏËÍýÄ®¡×¡Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¶õ¤²È½üµÑÂ¥¿Ê¤Ë·¸¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤ò¡¢Ê¼¸Ë¸©¾®Ìî»Ô¡Ê12·î1ÆüÉÕ¡¢°Ê²¼¡Ö¾®Ìî»Ô¡×¡Ë¤È¡Ö¡Ø³¹¡Ù¤Î½Û´ÄºÆÀ¸Ê¸²½¤ò°é¤àÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¤²È½üµÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜÄù·ë¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¼«¼£ÂÎÏ¢·È¤Î¼ÂÀÓ¤Ï169¼«¼£ÂÎ¡Ê¹ÔÀ¯±¿±Ä¤ÎÃÄÂÎ´Þ¤à¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤ÏÌó19.5¡ó¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¤Î¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤Ï49.8¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢¶õ¤²È¤¬Áý²Ã¤·¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾ÊÈ¯É½¡ÖÎáÏÂ5Ç¯½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¿ô¤Ï900Ëü·ï¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï13.8¡ó¤È¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢²òÂÎ¹©»öÎÎ°è¤Ç¡¢Á´¹ñ2,300¼Ò°Ê¾å¤ÎÀìÌç¹©»ö²ñ¼Ò¤È»Ü¼ç¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×16Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¼Ô¼ÂÀÓ¡Ê¢¨3¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²òÂÎÈñÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¤ä¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸øÌ±Ï¢·È¤Ç¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö»ö¶È¤¬¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤«¤éÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö½»Âð»Ô¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶õ¤²ÈÂÐºö¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ169¼«¼£ÂÎ¡ÊËÜ·ï´Þ¤à¡Ë¤È¸øÌ±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¶õ¤²ÈÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤äÅö¼Ò¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä»ñ¸»¤äÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ÉÍýÉÔÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¶õ¤²È¤Î½üµÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¶¨ÎÏ¤ò¿Þ¤ê¡¢¶õ¤²È¤ÎÅ¬Àµ¤Ê´ÉÍý¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶õ¤²È¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò±¿±Ä¤Î¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¡Ö²òÂÎÈñÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ITµ»½Ñ¤ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤Î½»Ì±ÂÐ±þ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎDX¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
- ²òÂÎ¤Î³µ»»ÈñÍÑ¤äÅÚÃÏÇäµÑººÄê²Á³Ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤ò¾Ò²ð¡Ê¾¾ÅÄÄ®ÈÇURL¡§https://www.crassone.jp/simulator/navi/kanagawa/ashigarakamigummatsudamachi
¡¡ÏËÍýÄ®ÈÇURL¡§https://crassone.jp/simulator/navi/miyagi/watarigunwataricho¡¡¾®Ìî»ÔÈÇURL¡§https://www.crassone.jp/simulator/navi/hyogo/onoshi¡Ë
- ½»Ì±¤¬¶áÎÙ¤ÎÌÂÏÇ¤Ê¶õ¤²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ØÄÌÊó¤Ç¤¤ë¡Ö¤ªº¤¤ê¶õ¤²È¤ÎÏ¢Íí¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÆ³Æþ ¡Ê¾¾ÅÄÄ®ÈÇURL¡§https://www.crassone.jp/simulator/akiya-contact-form/kanagawa/ashigarakamigummatsudamachi
¡¡ÏËÍýÄ®ÈÇURL¡§https://www.crassone.jp/akiya-contact-form/miyagi/watarigunwataricho¡Ë
- ¶õ¤²È¤Î·úÊª¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ä²òÂÎÈñÍÑ¡¦ÅÚÃÏÇäµÑººÄê²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¶õ¤²È²ÁÃÍººÄê¥·ー¥È¡×¤Î³èÍÑ¡ÊÏËÍýÄ®¤ÏÆ³Æþ¤Ê¤·¡Ë
- ¶õ¤²È½êÍ¼ÔÅù¤Ø¶õ¤²È²òÂÎ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥äー¤òÇÛÉÛ
- ½»Ì±¤ä¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ä¶õ¤²ÈÂÐºö»Üºö¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¾ðÊó¤ò³èÍÑ
¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤È¤Ï
¡¡ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤Î²È¤¸¤Þ¤¤¤ä¶õ¤²È½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²È¤¸¤Þ¤¤¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏ·úÊª¤ÎÌÌÀÑ¤äºÇ´ó¤ê±Ø¡¢ÀÜ¤¹¤ëÆ»¤ÎÉý¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²òÂÎÈñÍÑ¡×¤È²òÂÎ¸å¤Î¡ÖÅÚÃÏÇäµÑººÄê²Á³Ê¡×¤Î³µ»»³Û¤òÌµÎÁ¤Ç»»½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤«¤é¤Ï²¼µ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¶õ¤²È¤ÎÌÂÏÇÅÙ¿ÇÃÇ¡ä
¡¡¶õ¤²È¤Î³°´Ñ¤äÉßÃÏÆâ¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë22¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆÃÄê¶õ²ÈÅù¡×¤ÎÍ½È÷·³¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²ÈÅù¡×¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¡Ö¶õ¤²È¤ÎÌÂÏÇÅÙ¡×¤È¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡¹ñ¤¬¼¨¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀßÌä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë½êÍ¤¹¤ë¶õ¤²È¤¬´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²ÈÅù¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½êÍ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¶õ¤²È¤Î¾õ¶·¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶õ¤²È¤Î´ÉÍý¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡ä
¡¡¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£±.²òÂÎ¸å¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î¾å¾º³Û¡¢£².¶õ¤²È¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡¢£³.²òÂÎ¸å3Ç¯°ÊÆâ¤ËÅÚÃÏ¤òÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼ý»Ù»î»»¡¢¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤È¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç²òÂÎ¤ò¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤¬Â¿¤¯¤¢¤ëÃæ¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¶õ¤²È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê²òÂÎ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªº¤¤ê¶õ¤²È¤ÎÏ¢Íí¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤Ï
¡¡ÌÂÏÇ¤Ê¶õ¤²È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¶õ¤²È¤Î¾õ¶·¤ä¼Ì¿¿¡¢½êºßÃÏÅù¤Î¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¡¢¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø¾ðÊóÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¾õÂÖ¤Î°¤¤¶õ¤²È¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Ø¤ÎÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤ä±ÒÀ¸Åª¤Ê°±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Î¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ±þ¤Î±ß³ê²½¡¢¤Þ¤¿¶õ¤²ÈÂÐºöÃ´Åö¤Î¶ÈÌ³DX²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶õ¤²È²ÁÃÍººÄê¥·ー¥È¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö¶õ¤²È²ÁÃÍººÄê¥·ー¥È¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¶õ¤²È¤Î¹½Â¤¤äÅÚÃÏÌÌÀÑÅù¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶õ¤²È¤òÊüÃÖ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤«¤«¤ëÁÛÄê¥³¥¹¥È¤ä¡¢¶õ¤²È½èÊ¬¤ÎºÝ¤Î²òÂÎÈñÍÑ¡¢ÅÚÃÏÇäµÑººÄê²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¶õ¤²È¤ÎÊüÃÖ¡¦½èÊ¬¥³¥¹¥ÈÅù¤Î¾ðÊó¤ò½êÍ¼Ô¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤²È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ä½èÊ¬¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ÉÍýÉÔÁ´¶õ¤²È¤Î²ò¾Ã¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²È½êÍ¼Ô·¼È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/38064/table/224_1_d18d8f6c0d58c9d77c22613266cac484.jpg?v=202512050228 ]
