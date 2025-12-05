µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¿·Ä£¼Ë·úÂØ¸½¾ì¤ª¤è¤ÓÅìËÌÂç³ØÀÄÍÕ»³¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµìNTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢¥É¥³¥â¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡ÊNICT¡Ê¥¨¥Ì¥¢¥¤¥·ー¥Æ¥£ー¡Ë¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥¨¥êー¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²£¿Ü²ì¥ê¥µー¥Á¡¦¥Ñー¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÎÓÁÈ¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìËÌÂç³Ø¡¢ÀçÂæ»Ô¡¢Â¾2¼Ò¤Ï¡¢¼Â¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Ë·¸¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¼Â¾Ú¡Ë¤ò2025Ç¯12·î5Æü¤«¤é2025Ç¯12·î19Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿°Û¾ï¸¡ÃÎ¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉAI¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÊ¬»¶½èÍý¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤Îºï¸º¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¤ÎÁ÷¼õ¿®Ã¼Ëö°ÌÃÖ¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬±þÅª¤ÊÅÅÇÈÈ¿¼ÍÊý¸þÀ©¸æ¤Ë¤è¤êÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢²ò¾Ã¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñDX¿ä¿Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ö¶È¡ÊAI¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡Ê¢¨3¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¼Â¾Ú»ö¶È¡Ë¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹©»ö¸½¾ì¤äÇÀ¾ì¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤ä¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤ä¼«Æ°À©¸æ¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¡¢¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤È¥¯¥é¥¦¥É´Ö¤Ç±ÇÁü¤äÀ©¸æ¥Çー¥¿¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·úÊª¡¦ÃÏ·Á¤Ê¤É¤Î¼×ÊÃ¡Ê¤·¤ã¤Ø¤¤¡Ë¤ÇÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÃÏÅÀ¤ÎÈ¯À¸¤ä¡¢¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÃÏ¶ÉÇÛÃÖ¤ä½ÐÎÏÀß·×¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Ç¤Î½èÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹½À®¡Ê¢¨4¡Ë¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤É¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Çー¥¿¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤ËÁ÷¿®¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢ÄÌ¿®Éé²Ù¤äÂÓ°è³ÎÊÝ¤¬µ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÄÌ¿®À©Ìó¤Î¤¢¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆAI²èÁü²òÀÏ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®ÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢¡Ê¢¨5¡Ë¤Î²ò¾Ã¤È¡¢²èÁü²òÀÏAI¤Î¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¿®ÎÌºï¸º¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢À°¤Ã¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç²èÁü¥Çー¥¿¤ÎÁ°½èÍý¤ò¥¨¥Ã¥¸Â¦¤Ç¹Ô¤¤¡¢É¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤Î¤ß¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤ØÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤È·×»»Éé²Ù¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤ÎAI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ¤Î³ÈÄ¥À¤Î¸¡Æ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÀçÂæ»Ô¤ÏÅìËÌÍ£°ì¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÅìËÌÃÏ°è¤Î»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾ÚÀ®²Ì¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÅìËÌÃÏÊý¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤äÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë²£Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤éËÜ¼Â¾Ú¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤ÆÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥ËÜ¼Â¾Ú¤Î³µÍ×¤È¸¡¾ÚÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿°Û¾ï¸¡ÃÎ¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉAI¤ÎÊ¬»¶½èÍý¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÎÌºï¸º¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤Ç¤ÎÁ÷¼õ¿®Ã¼Ëö°ÌÃÖ¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬±þÅª¤ÊÅÅÇÈÈ¿¼ÍÊý¸þÀ©¸æ¤Ë¤è¤êÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢²ò¾Ã¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Êµ»½ÑÍ×ÁÇ¤È¹½À®¡¢³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Î³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¤¹¤ëµ»½ÑÍ×ÁÇ¤È¹½À®¡Û¤ËµºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÄÌ¿®´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿°Û¾ï¸¡ÃÎ¥¨¥Ã¥¸AI¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉAIÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®ÎÌºï¸º
Æ°¤¥Ù¥¯¥È¥ë¡Ê¢¨6¡Ë¤ò´ð¤ËÂÐ¾ÝÊª¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀÇ½¤Ê¥¨¥Ã¥¸AI¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉAI¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥«¥á¥é¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ì½ê¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º´Æ»ë¤ä°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÃ£À®¡¦´Æ»ë¶ÈÌ³¤Î¾Ê¿Í²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀçÂæ»ÔÌò½êËÜÄ£¼ËÀ°È÷Âè1´ü·úÃÛ¹©»ö¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾ÚÆâÍÆ¡ä
¡¦¹©»ö¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÊ®±ì´Æ»ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢±ì¤Î¸¡½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ°Û¾ï¸¡ÃÎ¥¨¥Ã¥¸AI¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉAIÏ¢·È¤ÎÄÌ¿®ÎÌºï¸º¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Î·úÃÛ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÁÛÄê¤·¡¢Â¸µ¤¬ÅÚ¤Ç¼þ°Ï¤Ë·úºà¤äÂ¾ì¡¢·úÀßÅÓÃæ¤Î·úÊª¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÇØ·Ê¤¬¼×²»¤äÌÜ±£¤·¤Î¤¿¤á¤Î²¾°Ï¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¥Çー¥¿¤ò²òÀÏÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ç¤Ëºî¶È¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Î¼«Æ°Ê®±ì´Æ»ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°ìÊý¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤Î¿¯Æþ¤â´Æ»ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Î´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÊª¸¡½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìËÌÂç³ØÀÄÍÕ»³¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾ÚÆâÍÆ¡ä
¡¦ÇÀ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ»½Ã´Æ»ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Ä»½Ã¤Î¸¡½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ°Û¾ï¸¡ÃÎ¥¨¥Ã¥¸AI¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉAIÏ¢·È¤ÎÄÌ¿®ÎÌºï¸º¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÂºÝ¤ÎÄ»½Ã³²ÂÐºö¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÁÛÄê¤·¡¢¹°è´Ä¶¤ÇÇ¤°Õ¤ÎÄ»½Ã´Æ»ë»ëÅÀ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë°ÜÆ°¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¼èÆÀ±ÇÁü¤ò²òÀÏÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤Ë¤è¤ëÅÅÇÈÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢¤Î²ò¾Ã
5GÄÌ¿®¤äWiGig¡Ê¢¨7¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¹â¼þÇÈÂÓÅÅÇÈ¤Î¡¢ÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢¤ò¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤Ë¤è¤êÅ¬±þÅª¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀçÂæ»ÔÌò½êËÜÄ£¼ËÀ°È÷Âè1´ü·úÃÛ¹©»ö¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾ÚÆâÍÆ¡ä
¡¦¹©»ö¸½¾ìÆâ¤Î¸ø½°5G¤ÎÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅÅÇÈ¤òÈ¿¼Í¤µ¤»¤Æ¥¨¥ê¥¢³ÈÄ¥¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìËÌÂç³ØÀÄÍÕ»³¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾ÚÆâÍÆ¡ä
¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Î¸ø½°5G¡¢LTE¤ÎÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅÅÇÈ¤òÈ¿¼Í¤µ¤»¤Æ¥¨¥ê¥¢³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°Åª¤ÊÈ¿¼ÍÊý¸þÀ©¸æ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÀÆð¤Ê¥¨¥ê¥¢³ÈÄ¥¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦28GHzÆ°Åª¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤Î¼Â¾Ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Mobile GNSS¡Ê¢¨8¡Ë¤òÁö¹Ô·¿°ÜÆ°µ¡¡Ê¥íー¥Ðー¡Ë¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¡Ê°ÞÅÙ¡¦·ÐÅÙ¡Ë¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤ÎÄÉ½¾À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Â¾Ú¥¤¥áー¥¸¡ä
¡ã¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Èµ¡´ïÇÛÃÖ¿Þ¡ä
ÀçÂæ»ÔÌò½êËÜÄ£¼ËÀ°È÷Âè1´ü·úÃÛ¹©»ö¸½¾ì
ÅìËÌÂç³ØÀÄÍÕ»³¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
3¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¼Â¾Ú¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤äÃÎ¸«¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¾ÊÎÏ²½¡¦¾Ê¿Í²½¤Î¿ä¿Ê¤ËÀ¸¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÎà»÷Ê¬Ìî¤ä¶È¼ï¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
AIÏ¢·È·¿¤Î¾ðÊó½èÍý´ðÈ×¤ÈÄÌ¿®ÈÏ°Ï³ÈÄ¥¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÂ¾Ê¬Ìî¡¦°Û¶È¼ï¤ËÅ¸³«¤·¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò·è¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Î³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¤¹¤ëµ»½ÑÍ×ÁÇ¤È¹½À®¡Û
ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñDX¿ä¿Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ö¶È¡ÊAI¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëAI³èÍÑ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÂåÉ½µ¡´Ø¤È¤·¤¿7¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¢¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëNTT¥¢¥¯¥»¥¹¥µー¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½ê¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìËÌÂç³Ø¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Î³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤È»ÈÍÑ¤¹¤ëµ»½ÑÍ×ÁÇ¡¦¹½À®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¹½À®¡ä
¡ã³èÍÑµ»½Ñ¡ä
AI
¡¦½¾Íè¤Î±ÇÁü²òÀÏ¡ÊAI¡Ë¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÉÔÄê·Á¾õ¡ÊÊ®±ì¡Ë¤ò»ý¤Ä¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¡½Ð¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢±ÇÁü²òÀÏµ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿²¼µ¾ò·ï¤Ç¤Î¼Â¾Ú¡£
¡¡1¡¥¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅëºÜ»þÅùAI³Ø½¬»þ¤È¸¡½Ð»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²è³Ñ¤¬´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î¸¡½ÐÀºÅÙ¤Î¸¡¾Ú
¡¡2¡¥Ãë´Ö¡¦Ìë´Ö¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¤ò´Þ¤à³°ÅªÍ×°ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡½ÐÀºÅÙ¤Î¸¡¾Ú
¡¡3¡¥ÄÌ¿®²óÀþÂÓ°èÉý¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¥Ó¥Ã¥È¥ìー¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡½ÐÀºÅÙ¤Î¸¡¾Ú
¡¦¥¨¥Ã¥¸Â¦¤Ç¤ÎÄÌ¿®¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥¸¤È¥¯¥é¥¦¥É¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤Î±ÇÁüAI¤òÏ¢·ÈÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¡½ÐÀºÅÙ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ª¤è¤Ó·×»»ÎÌ¤¬ºï¸º¤Ç¤¡¢ÄÌ¿®»ñ¸»¤ª¤è¤Ó·×»»»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¼Â¾Ú¡£
¡¦¼ÂºÝ¤ÎÅÀ¸¡¡¦´Æ»ëÅù¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÂÐ±þ·¿±ÇÁü´Æ»ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥É´ÖÏ¢·È½èÍý¤Î¼Â¼Ò²ñ¤Ø¤Î¼ÂÁõ²ÄÇ½À¤Î¼Â¾Ú¡£
ÄÌ¿®
¡¦´ûÂ¸¤Î¸ø½°5G¡Ê4.5GHzÂÓ¡¢28GHzÂÓ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AIÅÅÇÈÊý¸þÀ©¸æ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¡Ê²ÄÈÂ·¿¤ÎÀÅÅªÈ¿¼ÍÈÄ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÅ¬±þÅª¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢°ÜÆ°½ä»ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¹âÂ®ÌµÀþÄÌ¿®¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È±ÇÁüAI¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¸³¶É¡ÊÌµÀþ¶ÉÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡Ë¤Ë¤è¤ê¹½ÃÛ¤¹¤ë¸ø½°5G¡Ê28GHzÂÓ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ°ÅªÈ¿¼ÍÈÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÆ±ÍÍ¤Î¸¡¾Ú¡£
¡¦WiGig¡Ê60 GHzÂÓ¡Ë¤ËÆ°ÅªÈ¿¼ÍÈÄÀ©¸æ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²°Æâ¤Î±ó³Ö´Æ»ëµòÅÀ¤Ø¤Î´Æ»ë±ÇÁü¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÅÁÁ÷¡¢Ê£¿ôÃ¼Ëö¼ýÍÆ¤âÁÛÄê¤·¤¿´ðÃÏ¶É¥¢¥ó¥Æ¥Ê»Ø¸þÀÀ©¸æ¤ÎÅ¬ÍÑ¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¡£
¡ã³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤Èµ»½ÑÍ×ÁÇ¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/118168/table/138_1_ce259eec70076716626f8e91871a0fda.jpg?v=202512050228 ]
¢¨1¡¡¥«¥á¥éÂ¦¤Ë·ÚÎÌ¥¨¥Ã¥¸AIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¹âÅÙ¤ÊAI½èÍý¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Ç¤Î¸¡½Ð¾õ¶·¤ä±ÇÁü¼èÆÀ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥é¥¦¥ÉAI¤Ø¤Î¥Çー¥¿Á÷¿®À©¸æ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¤È¥¯¥é¥¦¥É¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç²èÁü²òÀÏAI¤òÏ¢·ÈÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¡½ÐÀºÅÙ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤ª¤è¤Ó·×»»ÎÌ¤¬ºï¸º¤Ç¤¡¢ÄÌ¿®»ñ¸»¤ª¤è¤Ó·×»»»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹
¢¨2¡¡¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤È¤Ï¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÇÈÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¹½Â¤ÂÎ¤ò¼þ´üÇÛÃÖ¤·¤ÆÇ¤°Õ¤ÎÍ¶ÅÅÎ¨¡¦Æ©¼§Î¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿Í¹©ÇÞ¼Á¡Ê¥á¥¿¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ë¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿È¿¼ÍÈÄ¤Ç¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÈ¿¼Í¤¹¤ëÊý¸þ¤ä¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ò¼«Í³¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ðÃÏ¶É¤«¤é¤ÎÅÅÇÈ¤ò¥á¥¿¥µー¥Õ¥§¥¹È¿¼ÍÈÄ¤òÍÑ¤¤¤ÆÇ¤°Õ¤ÎÊý¸þ¤ËÈ¿¼Í¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·úÊª¤Ê¤É¤Î¼×ÊÃ¡Ê¤·¤ã¤Ø¤¤¡ËÊª¤Î±¢¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤Æñ¤¤¾ì½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨3¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñDX¿ä¿Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ö¶È¡ÊAI¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ÎÁªÄê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000432.html
¢¨4¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹½À®¤È¤Ï¡¢AI¤Î½èÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¹âÀÇ½¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤ä±¿ÍÑÉé²Ù¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¥µー¥Ðー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÎAI¥µー¥Ó¥¹¤ä·×»»¥ê¥½ー¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹
¢¨5¡¡ÄÌ¿®ÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï¡¢»³´ÖÉô¡¦¥È¥ó¥Í¥ë¡¦ÃÏ²¼¤Ê¤É¤ÎÃÏ·ÁÅªÍ×°ø¤ä¤½¤â¤½¤âÄÌ¿®´ðÃÏ¶É¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÇÈ¤Î¼õ¿®¶¯ÅÙ¤¬¼å¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Á´¤¯¼õ¿®¤Ç¤¤º¡¢ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹
¢¨6¡¡Æ°¤¥Ù¥¯¥È¥ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë»þ¹ï¤Î±ÇÁü¥Õ¥ìー¥à¤«¤é¼¡¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²èÁÇ¡Ê¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ë¤¬¤É¤ÎÊý¸þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±Æ°¤¤¤¿¤«¡×¤òÉ½¤¹¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç¡¢AI¤Ï¡Ö²¿¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÄêÎÌÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨7¡¡WiGig¡ÊWireless Gigabit¡Ë¤Ï¡¢60GHzÂÓ¤Î¥ß¥êÇÈÅÅÇÈ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹âÂ®ÌµÀþÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤ÊÌµÀþLANµ¬³Ê¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹
¢¨8¡¡Mobile GNSS¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤ÎGNSS¼õ¿®µ¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙ°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£RTKÂ¬°Ìµ»½Ñ¡Ê±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGNSS¡Ë¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬ÃÏ¾å¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ð½à¶É¤«¤é¤ÎÊäÀµ¾ðÊó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ëµ»½Ñ¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊGPS¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ï¤ë¤«¤Ë¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖÂ¬°Ì¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ëÃ¼Ëö1¤Ä¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹