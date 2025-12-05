¥Ð¥¤¥ªÃº¤ò»ÜÍÑ¤·¤ÆÀ¸»º¤·¤¿ÇÀ»ºÊª¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÚ¤½¤À¤Á(TM)¡×ÈÎÇä¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¿ù¸¶¾ÏÏº°Ê²¼¡¢¤°¤ë¤Ê¤Ó)¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤è¤ê¼è¤êÁÈ¤à¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½(°Ê²¼¡¢NEDO)¤Î¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ð¶â»ö¶È¡Ê¿©ÎÁ¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ÎCO2Åùºï¸º¡¦µÛ¼ýµ»½Ñ¤Î³«È¯¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹ー¥Ñー¥¯¥é¥ó¥Çー¥ë¿·¾¾¸ÍÅ¹¤Ç¡¢ËÜ»ö¶È¤Î¼Â¾Ú¤Ë»²²è¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬¥Ð¥¤¥ªÃº¤òÇÀÃÏ¤Ë»ÜÍÑ¤·¤ÆÀ¸»º¤·¤¿25ÉÊÌÜ¤ÎÇÀ»ºÊª¤òÈÎÇä¤¹¤ë¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÎÇä¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤Ç³«È¯¤·¤¿¡Ö´Ä¶²ÁÃÍÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤ÇCO2ÇÓ½Ðºï¸º¹×¸¥ÎÌ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢É¸½àÅª¤ÊºÏÇÝ¡Ê¢¨2¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ10¡ó°Ê¾å¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÇÀ»ºÊª¤ËÅ¬¹ç¥Þー¥¯¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÚ¤½¤À¤Á(TM)¡×¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÅ½ÉÕ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÚ¤½¤À¤Á(TM)¡×¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ëÅ½ÉÕ¤Ë¤è¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀ»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹ー¥Ñー¥¯¥é¥ó¥Çー¥ë¿·¾¾¸ÍÅ¹¤Ç¤Î¼Â¾ÚÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÊµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ä²ÝÂê¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É°Õ¼±¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÏÇÝ²áÄø¤Ç¤ÎCO2ºï¸º¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¡ÖºòÆüÌîºÚ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÇÁáÂ®¥ê¥Ôー¥È¤·¤¿¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ë¤â¿·Á¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÌîºÚ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤´°Õ¸«¤äÈÎÇä¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÚ¤½¤À¤Á(TM)¡×¤Î»Ô¾ì·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ECÈÎÇä¤ä°û¿©Å¹¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢Ä¾Çä½ê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¼Â¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤°¤ë¤Ê¤Ó¤Ï¡Ö¿©¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£¿Í¤òËþ¤¿¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦PURPOSE¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Î¤â¤È¡¢»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿©¤Î»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡Ö´Ä¶²ÁÃÍÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤Ï¡¢¤°¤ë¤Ê¤Ó¤È¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢ÇÀ¸¦µ¡¹½¡Ë¤Î¶¦Æ±³«È¯¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÇÀÌô¡¢ÈîÎÁ¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº»ÜÍÑ¤Ê¤É¤ÎµÏ¿ÊíÆþÎÏÆâÍÆ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀºîÊª¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤ò´ÊÊØ¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖÉ¸½àÅª¤ÊºÏÇÝ¡×¤È¤Ï¡¢ÇÀ¸¦µ¡¹½¤ÎÅÚ¾í¤ÎCO2µÛ¼ý¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¥µ¥¤¥È¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¸½àÅª¤ÊºÏÇÝ´ÉÍý¡Êhttps://soilco2.rad.naro.go.jp/q8(https://soilco2.rad.naro.go.jp/q8)¡Ë¤ò¸µ¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î´·¹ÔºÏÇÝ¤Î´ð½à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÈÎÇä¼Â¾Ú¤ÎÍÍ»Ò
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹ー¥Ñー¥¯¥é¥ó¥Çー¥ë¿·¾¾¸ÍÅ¹¤ÇÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£Çä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í»²¡¢Âçº¬¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¤ß¤«¤ó¤Ê¤É¤Î25ÉÊÌÜ¤ÎÇÀ»ºÊª¡¦²Ã¹©ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤ä´Ä¶²ÁÃÍÇÀ»ºÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢400¿Í°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¾ÚÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥Çー¥ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¿©ÉÊ¥é¥Ù¥ëÉ½¼¨¤ò¤ß¤Æ¿µ½Å¤Ë¿©ºà¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¡£¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¤¬CO2ºï¸º¤Ï¤Þ¤À¿·¤·¤¤³µÇ°¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÀ¸»º¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¼«Á³»Ö¸þ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ªÃº¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÀºîÊª¤Îº¬Ä¥¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÅÚ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇºÏÇÝ¾ðÊó¤«¤é´ÊÃ±¤ËCO2ºï¸º¹×¸¥ÎÌ¤ò»»½Ð¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇºÏÇÝ¸½¾ì¤Ç¤â¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤°¤ë¤Ê¤ÓÃ´Åö¼Ô¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Î¼Â¾Ú¤Ç¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿ÇÀ»ºÊª¤Î»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À»Ô¾ì¤Ç¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤CO2ºï¸º¹×¸¥¤ò¤É¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤â¼Â¾Ú¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¤ò»ÜÍÑ¤·¤¿ÇÀÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿ÇÀ»ºÊª¤Î¾¦Î®·ÁÀ®¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ð¥¤¥ªÃº¤Ë¤è¤ëÇÀÃÏÃºÁÇÃùÎ±¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÇÀÃÏ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÇÀ»ºÊª¤ÎÈÎÇä¼Â¾Ú¡Û
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～30Æü¡ÊÆü¡Ë
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹ー¥Ñー ¥¯¥é¥ó¥Çー¥ë¿·¾¾¸ÍÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô²£¿Ü²ì1-14-13¡Ë
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹ー¥Ñー¥¯¥é¥ó¥Çー¥ë¿·¾¾¸ÍÅ¹¡¡https://courantdair.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥°¥ê¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¡¡http://osyaburi.jp/company/index.html
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°èË¡¿ÍÌµÃã¡¹±à¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡¡https://www.muchachaen.jp/
¤µ¤¤¤¿¤ÞÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊJA¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Ë¡Êºë¶Ì¸©¡Ëhttps://www.ja-saitama.or.jp/
ËÌÁí¥¯¥ë¥Ù¥¸¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ëhttps://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000254502
ÇÀ»öÁÈ¹çË¡¿Í¤ª¤¤¹¡ÊÅçº¬¸©¡Ë¡¡https://www.okisu.jp/