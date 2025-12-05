¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡ÙÅß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·°áÁõ¡ª¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ßWhite Winter Style vol.1¡¦£²¡×¤¬¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦PALO¤Ë¤ÆÅ¸³«³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ÆÁÌé¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ÎÅö¼Ò¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àÍÑ·ÊÉÊ¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß White Winter Style vol.1¡¦£²¡×¤ò¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡ÖPALO¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ö¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾ÜºÙ¡¦Å¸³«Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#TNPWWS12
¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àÍÑ·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«¤òµÇ°¤·¡¢¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼° X¤Ç¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß White Winter Style ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÈÅß¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¤¬¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¤¬¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÅß¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡Ö±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡×¡¢¡ÖÀ×Éô·Ê¸ã¡×¡¢¡Ö´Ý°æ¥Ö¥óÂÀ¡×¡¢¡Ö¹ÃÈåÍµ¼¡Ïº¡×¡¢¡ÖÇòÀÐÂ¢¥Î²ð¡×¡¢¡Ö¼êÄÍ¹ñ¸÷¡×¡¢¡ÖÉÔÆó¼þ½õ¡×¡¢¡ÖÂì ÇëÇ·²ð¡×¡¢¡Ö¹¬Â¼Àº»Ô¡×¡¢¡Ö±ó»³¶âÂÀÏº¡×¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡¢¤Ì¤¤»£¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¥·¥êー¥º¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ßWhite Winter Style vol.1¡×¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ßWhite Winter Style vol.2¡×¤Î£²¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´10¼ïÎà¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àÍÑ·ÊÉÊ¡¡³µÍ×
·ÊÉÊ¡§
¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ßWhite Winter Style vol.1¡¡Á´£µ¼ï
¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ßWhite Winter Style vol.2¡¡Á´£µ¼ï
Å¸³«´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â) ～ Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
Å¹ÊÞ¡§¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー£æ¡¢PALO¡¢PRIZE SPOT PALO¡Ê¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë¡¢¥¯¥ìー¥ó²£Ãú¡¢Feedy Arcade¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à ¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡× ¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àÍÑ·ÊÉÊ
¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ßWhite Winter Style vol.1¡¡Á´£µ¼ï
¤¿¤ÆÌó11cm
¡Ö±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡×¡¢¡ÖÀ×Éô·Ê¸ã¡×¡¢¡Ö´Ý°æ¥Ö¥óÂÀ¡×¡¢¡Ö¹ÃÈåÍµ¼¡Ïº¡×¡¢¡ÖÇòÀÐÂ¢¥Î²ð¡×¤ÎÅß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡¢¤Ì¤¤»£¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ßWhite Winter Style vol.2¡¡Á´£µ¼ï
¤¿¤ÆÌó11cm
¡Ö¼êÄÍ¹ñ¸÷¡×¡¢¡ÖÉÔÆó¼þ½õ¡×¡¢¡ÖÂì ÇëÇ·²ð¡×¡¢¡Ö¹¬Â¼Àº»Ô¡×¡¢¡Ö±ó»³¶âÂÀÏº¡×¤ÎÅß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡¢¤Ì¤¤»£¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥«ー¤Î¥Õー¥É¤ÏÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß White Winter Style ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
»ØÄê¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç£³Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß White Winter Style ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊçÊýË¡¡§²¼µ¤ÎÊýË¡¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»ØÄê¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î£µÆü(¶â) 17:30 ~12·î21Æü(Æü) 23¡§59
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°X¡§https://x.com/mollyfantasy_of
¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ö¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ê¤é¡Ö¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ª¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤¬24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦PALO¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£³ÍÆÀ¤·¤¿·ÊÉÊ¤ÏÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉô¥»¥Ã¥ÈÈ¯Á÷ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æÇ§¾Ú¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È500MP(500±ßÁêÅö)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤«¤é5Æü´ÖËèÆü¤â¤é¤¨¤ëÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.molly.online/
¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/
¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø¼°X¡§https://x.com/MOLLYONLINE_of
¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lin.ee/mKiwcMd
