Æý¤¬¤ó·¼È¯3,100¿Í¤Î¡Ö·ò¹¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀë¸À¡×¤Ç20Ëü±ß¡¡¡Ö¤Û¤Û¤¨¤ß´ð¶â¡×Â£Äè¼°¡Ì¶¦ºÑÏ¢¡Í
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ºÑÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§½Âß·²¹Ç·¡Ë¤Ï12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÂÐ¤¬¤ó¶¨²ñ¡ÊËÜÉô:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢³ÀÅºÃéÀ¸²ñÄ¹¡ËËÜÉô¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤Û¤¨¤ß´ð¶â¡×¤ÎÂ£Äè¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ÎÆý¤¬¤ó·î´Ö¤ËÍøÍÑ¼Ô¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î·ò¹¯°Ý»ý¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀë¸À¡×¤ÎÅê¹Æ·ï¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û20Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤Æý¤¬¤ó»Ù±ç
¡Ö¤Û¤Û¤¨¤ß´ð¶â¡×¤Ï2003Ç¯¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤áÆüËÜÂÐ¤¬¤ó¶¨²ñ¤¬Àß¤±¤¿´ð¶â¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î»Ù±ç¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤è¤ëÁá´üÈ¯¸«¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Î¿ä¿Ê¡¢ÌµÎÁÅÅÏÃÁêÃÌ¤Î±¿±Ä¤äÀìÌç²È°éÀ®¡¢¿·¤¿¤Ê¸¡¿Ç¼êË¡¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º¤µçÀ¤ÂÓ¤Ë¸þ¤±¤¿ÌµÎÁ¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤â¼Â»Ü¤·¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤Æý¤¬¤ó·¼È¯³èÆ°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ºÑÏ¢¤ÎÀÄÌÚ¶³ÂåÍý»ö¡Ê¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à°ñ¾ë ÆÊÌÚÍý»öÄ¹¡Ë¤¬ÆüËÜÂÐ¤¬¤ó¶¨²ñ¤ÎÀÐÅÄ°ìÏº¾ïÌ³Íý»ö¤ËÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÌÚÍý»ö¤Ï¡Ö3,100¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Æý¤¬¤ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤äÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢´ð¶â¤Î³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¾ïÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶Øí´µ¤·¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ëÇØ·Ê¤«¤é¡¢´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Êç¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÆ°ÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥ÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤¹ÀÄÌÚÍý»ö¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤ÈÀÐÅÄ¾ïÌ³Íý»ö¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë
¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¿©»ö¤Ç¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤â
Â£Äè¤·¤¿¶â³Û¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î·ò¹¯°Ý»ý¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀë¸À¡×¤ÎÅê¹Æ¿ô3,100·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æý¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤ä¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¢¥Í¥¹¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¯Äê´üÅª¤ÊÆýË¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿Ç¡¢¼«¿È¤¬·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢1·ï¤Ë¤Ä¤100±ß¡¢ºÇÂç20Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀë¸À¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¡×¡ÖÆýË¼¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¡Ö¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Î3¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£³Æ¹àÌÜ¤È¤â¤Ë6³ä¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¡¢Æý¤¬¤ó¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬°ìÄêÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ªー¥¥ó¥°¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥è¥¬¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¿Í¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤Ç¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¿©ºàÁª¤Ó¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾¦ÉÊ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¿©À¸³è¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àë¸À¤â2³ä¤Î¿Í¤«¤é½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸¡¿Ç¤ä¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¾Ð´é¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤Êë¤·¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆý¤¬¤óÍ½ËÉ¤ä·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬»Ù¤¨¤ë¡Ö·ò¹¯¤ÊÊë¤é¤·¡×
¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀë¸À¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤éÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æý¤¬¤ó·î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥°¥ëー¥×¤¬·ò¹¯°Ý»ý¤òÌÜÅª¤ËËèÇ¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÏÆüËÜ¿Í½÷À¤Î9¿Í¤Ë1¿Í¤¬Øí´µ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆýË¼¤ÎÊÑ²½¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÍá»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÊýË¡¤ä¡¢¸¡¿Ç»þ¤Î¥¨¥³ー¤ä¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ー¤Î¸¡ººË¡¤Î¼ïÎà¤È¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Æý¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤âÆýË¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è½¬´·¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¢¥Í¥¹¡×¤Ë¤è¤ë·ò¹¯°Ý»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°2025
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥¥Ö¥ì¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¢¥Í¥¹¿Þ
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥°¥ëー¥×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÉÂµ¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤â·ò¹¯¤Ê¿Í¤â¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
