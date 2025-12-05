¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡ÖNO MUSIC, NO IDOL?¡×½éÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¿·½ÉÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë´ë²è¡ÖNO MUSIC, NO IDOL?¡×VOL.323¤Ë¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥ÉÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÆÃÅµ¤È¤·¤Æº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï2022Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢¡È¤¿¤«¤Í¤³¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸«¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬¤³¤Î²Æ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿5¶ÊÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî¡£¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸«¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ù¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¡ÖNO MUSIC, NO IDOL?¡×¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÆ±³¨ÊÁ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÀèÃå¤Çº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖNO MUSIC, NO IDOL?¡×¥Ý¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1Ëç¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿ー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¿·½ÉÅ¹¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ç5Ì¾¤ËÁ´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¤½¤ÎÂ¾ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ç1Ì¾¤ËÁ´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹/ÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³Å¹/¿·½ÉÅ¹/²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ìÅ¹/¿·³ãÅ¹/ÀÅ²¬Å¹/Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹/
ÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹/¹ÅçÅ¹/¹â¾¾´ÝµµÄ®Å¹/Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹/ÆáÇÆÅ¹
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¸«¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈ×/½é²ó¸ÂÄêÈ×/¤¿¤«¤Í¤³È×¡Ë
¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿ー
¢£¡ÖNO MUSIC, NO IDOL?¡×¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1Ëç¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¸«¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈ×/½é²ó¸ÂÄêÈ×/¤¿¤«¤Í¤³È×¡Ë
¥³¥é¥Ü¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢¨¥Ý¥¹¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÏÍ½Ìó¼ÔÍ¥Àè¤ÇÀèÃå¤Ë¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1ÅÀº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤Î¡¢¡Ø¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³ ¡ß d gardenÌ¾¸Å²°±ÉÅ¹ ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÁ°¶â¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËÜ»ÜºöÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡§¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¸«¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£
È¯ÇäÆü¡§12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§Victor Entertainment
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈ×
[CD+BOOK] 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VIZL-2481
½é²ó¸ÂÄêÈ×
[CD+DVD] 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VIZL-2482
¤¿¤«¤Í¤³È×
[CD] 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
VICL-66101
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
2022Ç¯8·î¤Ë·ëÀ®¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤äYouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡¢´ØÏ¢Æ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô25²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦HoneyWorks¤¬Ã´Åö¡£¹âÎæ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂçÏÂÉï»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ½÷À¤ÎÀ¶Á¿¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤¿¡¢¸Ø¤ê¹â¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢HoneyWorks¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥«¥ÐーMV¤òYouTube¤Ë¸ø³«¤·¡¢2,476Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡Ê¢¨¡Ë¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤â¥ê¥êー¥¹¤·¡¢TikTok¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£2024Ç¯2·î21Æü¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê¡ØÈþ¤·¤¯À¸¤¤í/Îø¤òÃÎ¤Ã¤¿À¤³¦¡Ù¤Ë¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£12·î11Æü¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØI¡ÇM YOUR IDOL / ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¥²ー¥à¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¹½£¤È¾å³¤¡¢8·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡¢¤Î¤ÙÌó3,200¿Í¤òÆ°°÷¤·À®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¡£9·î¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¢¨2025Ç¯10·î¸½ºß