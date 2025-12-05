¥Ï¥ë¥á¥¯¤¬¤ª¤Ê¤«¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ËÇº¤àÊý¤Ë¿·Äó°Æ¡ªÅü¤È»éËÃ¤Î¾ÃÈñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤Î¸º¾¯¤ò½õ¤±¤ëHMPA¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¥Úー¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ø¥Ï¥ë¥á¥¯ È¯¹Ú¥Ù¥¸¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ù¤ò12·î5Æü¤è¤êÈ¯Çä
ÈÎÇäÉô¿ô No.1¡Ê¢¨2¡Ë»¨»ï¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥á¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜß· ¹§É×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥á¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹100%»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åü¤È»éËÃ¤Î¾ÃÈñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡Ê¢¨1¡ËÆâÂ¡»éËÃ¤Î¸º¾¯¤ò½õ¤±¤ëHMPA¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¥Úー¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯ È¯¹Ú¥Ù¥¸¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ò¡¢12·î5Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¿Í¤ä¥Þ¥¦¥¹»î¸³¤Ë¤è¤ë¿äÄê¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ê¢¨2¡ËÆüËÜABC¶¨²ñÈ¯¹Ô¼Ò¥ì¥Ýー¥È¡Ê2025Ç¯1·î～6·î¡Ë
https://ec.halmek.co.jp/shop/g/g704220000/
¥Ï¥ë¥á¥¯¤Î¿·Äó°Æ～Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤¹¤ëÂå¼Õµ¡Ç½¤òÈ¯¹ÚÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯³èÀ²½～
60Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Åü¤ä»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤á¡×¡Ö¤ª¤Ê¤«¤Þ¤ï¤ê¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¿©»öÀ©¸Â¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¿©¤Ù¤ë³Ú¤·¤ß¤Ï¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Î¤è¤¦¤ËÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥Ï¥ë¥á¥¯¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤â¤È¤â¤ÈÈ÷¤ï¤ë¡ÈÂå¼Õµ¡Ç½¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤¹¤ëÂå¼Õµ¡Ç½¤òÌµÍý¤Ê¤¯³èÀ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯½¬´·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯ È¯¹Ú¥Ù¥¸¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥ë¥á¥¯¡¡È¯¹Ú¥Ù¥¸¥Õ¥¡ー¥¹¥È
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¡Ú30ÆüÊ¬¡ÛÃ±ÉÊ5,650±ß¡¢Äê´ü4,972±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú5ÆüÊ¬¡Û980±ß
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§¡Ú30ÆüÊ¬¡Û150g¡Ê1ËÜ¤¢¤¿¤ê5g¡ß30ËÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú5ÆüÊ¬¡Û25g¡Ê1ËÜ¤¢¤¿¤ê5g¡ß5ËÜ¡Ë
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡ÊÆÏ½ÐÈÖ¹æ¡Ë¡§J1139
µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡§3-(4-¥Ò¥É¥í¥¥·-3-¥á¥È¥¥·¥Õ¥§¥Ë¥ë)¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À(HMPA)23mg
1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼èÎÌÌÜ°Â¡§1ËÜ
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¡§Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¡¿HMPA¤Ï¡¢¿©¸å·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Î¿©¸å¤Ë¾å¾º¤·¤¿·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ëµ¡Ç½¡¢BMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤ÎÊ¢Éô¤Î»éËÃ¡ÊÆâÂ¡»éËÃ¡Ë¤È¥¦¥¨¥¹¥È¼þ°Ï·Â¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¹çÁÇºà¡§ÊÆ¤Ì¤«È¯¹Ú¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ëÌ£Á¹Í³Íè¤ÎÆý»À¶Ý¡¢22¼ï¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¡¢Í®»Ò²Ì½Á
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤¹¤ëÂå¼Õµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤Î¸º¾¯¤ò½õ¤±¤ë¡ÖHMPA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åü¤È»éËÃ¤Î¾ÃÈñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡Ê¢¨1¡ËÆâÂ¡»éËÃ¤Î¸º¾¯¤ò½õ¤±¤ëHMPA¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤¤¬¼å¤¯¤Ê¤ëÂå¼Õµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢BMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤ÎÊ¢Éô¤Î»éËÃ¡ÊÆâÂ¡»éËÃ¡Ë¤È¥¦¥¨¥¹¥È¼þ°Ï·Â¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¿©¸å·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Î¡¢¾å¾º¤·¤¿·ìÅüÃÍ¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ê4½µ´Ö¡Ë
¡ÚÈï¸³¼Ô¡ÛÅüÉé²Ù¸¡ºº¡Ê75g OGTT¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶³¦·¿¤Þ¤¿¤Ï¿©¸å·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤á¤Ç40ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤Î·ò¹¯¤ÊÆüËÜ¿ÍÃË½÷30Ì¾
¡Ú»î¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û¥é¥ó¥À¥à²½Æó½ÅÌÕ¸¡¥×¥é¥»¥ÜÂÐ¾ÈÊÂ¹Ô·²´ÖÈæ³Ó»î¸³
¡Ú»î¸³¹àÌÜ¡ÛÅüÉé²Ù¸¡ºº(OGTT)¤Ë¤è¤ë·ìÅüÃÍ
¡Ú»î¸³¿©ÉÊ¡ÛHMPAÀÝ¼è¡§HMPA23mg¤ò´Þ¤à¥«¥×¥»¥ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MPAÈóÀÝ¼è¡§³°¸«¤¬Æ±°ì¤ÇHMPA¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¥«¥×¥»¥ë
¡ÚÀÝ¼è´ü´Ö¡Û4½µ´Ö
¡Ú½ÐÅµ¡ÛJpn Pharmacol Ther(ÌôÍý¤È¼£ÎÅ) 2022; 50(5): 791-9.¡¡ ·ÇºÜ¤ÎÎ×¾²¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®
2. BMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤ÎÊ¢Éô»éËÃ¡ÊÆâÂ¡»éËÃ¡Ë¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½¡Ê12½µ´Ö¡Ë
¡ÚÈï¸³¼Ô¡ÛBMI23-30kg/m2¤Î·ò¹¯¤ÊÆüËÜ¿ÍÃË½÷¡Ê20~64ºÐ¡Ë74Ì¾
¡Ú»î¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û¥é¥ó¥À¥à²½Æó½ÅÌÕ¸¡ÊÂ¹Ô·²´ÖÈæ³Ó»î¸³
¡Ú»î¸³¹àÌÜ¡ÛÊ¢ÉôÆâÂ¡»éËÃÌÌÀÑ
¡Ú»î¸³¿©ÉÊ¡ÛHMPAÀÝ¼è·²¡¡¡§HMPA23mg/Æü¤ò´Þ¤à¥«¥×¥»¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HMPAÈóÀÝ¼è·²¡§³°¸«¤¬Æ±°ì¤ÇHMPA¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¥«¥×¥»¥ë
¡ÚÀÝ¼è´ü´Ö¡Û12½µ´Ö
¡Ú½ÐÅµ¡ÛJpn Pharmacol Ther¡ÊÌôÍý¤È¼£ÎÅ¡Ë2022; 50(6): 1031-40.¡¡·ÇºÜ¤ÎÎ×¾²¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®
3. BMI¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¼þ°Ï·Â¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½¡Ê4½µ´Ö¡Ë
¡ÚÈï¸³¼Ô¡ÛBMI23-30kg/m2¤Î·ò¹¯¤ÊÆüËÜ¿ÍÃË½÷¡Ê20~64ºÐ¡Ë74Ì¾
¡Ú»î¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û¥é¥ó¥À¥à²½Æó½ÅÌÕ¸¡ÊÂ¹Ô·²´ÖÈæ³Ó»î¸³
¡Ú»î¸³¹àÌÜ¡Û¥¦¥¨¥¹¥È¼þ°Ï·Â
¡Ú»î¸³¿©ÉÊ¡ÛHMPAÀÝ¼è·²¡¡¡§HMPA23mg/Æü¤ò´Þ¤à¥«¥×¥»¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HMPAÈóÀÝ¼è·²¡§³°¸«¤¬Æ±°ì¤ÇHMPA¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¥«¥×¥»¥ë
¡ÚÀÝ¼è´ü´Ö¡Û12½µ´Ö
¡Ú½ÐÅµ¡ÛJpn Pharmacol Ther¡ÊÌôÍý¤È¼£ÎÅ¡Ë2022; 50(6): 1031-40.¡¡·ÇºÜ¤ÎÎ×¾²¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®
¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö °ËÅì¶³·Ã¥³¥á¥ó¥È ～¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖÏÂ¤ÎÄ«¿©¡×～¡¡
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ä«¿©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÏÂ¿©¤À¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«·Ú¤ä¤«¤Ë°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ï¥ë¥á¥¯¤â¡¢¤ªÊÆ¡¦Ì£Á¹½Á¡¦ÌîºÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ¤ÎÄ«¿©ÁÇºà¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯ÁÇºà¤òÄ´ºº¤¹¤ëÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åü¤È»éËÃ¤Î¾ÃÈñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡Ê¢¨1¡ËÆâÂ¡»éËÃ¤Î¸º¾¯¤ò½õ¤±¤ëHMPA¤È¤¤¤¦¡¢¶áÇ¯¸¦µæ¤¬¿Ê¤àÁÇºà¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì£Á¹Í³Íè¤ÎÆý»À¶Ý¡¢¹ñ»ºÌîºÚÊ´Ëö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸åÌ£¤ÎÍ®»Ò²Ì½Á¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡È·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢É¬Í×¤ÊÁÇºà¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Ê¤«¤Ë½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥Úー¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅü¤ä»éËÃ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ë¥á¥¯À¤Âå¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇäÉô¿ôNo.1»¨»ï¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿³ÑÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥ë¥á¥¯¥°¥ëー¥×
50Âå¤«¤é¤Î½÷À¤¬Á°¸þ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¡¢ÎÁÍý¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¡¢¤ª¶â¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢»¨»ï¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯¡×¤ÎÄê´ü¹ØÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ËÜ»ï¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¿¥í¥°¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ºà¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Êー¡¦¥³¥¹¥á¡¦ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯ À¸¤¤«¤¿¾å¼ê¸¦µæ½ê¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¡¢È¿±Ç¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥á¥¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÜß· ¹§É×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©162-0825 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä»ÍÃúÌÜ 1 ÈÖ 1 ¹æ
ÀßÎ©¡§2012Ç¯7·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¤Ê¤é¤Ó¤ËÄÌ¿®ÈÎÇä¶È
