Netflix¥·¥êー¥º¡¡¡ÖMy Melody & Kuromi¡×¤¬¡¢Âè8²ó¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ïー¥É2025¡¡ºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
(C)¡Ç25 SANRIO¡¡Ãøºî¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥ê¥ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ÊþË®¡¢°Ê²¼¥µ¥ó¥ê¥ª)¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡ÖMy Melody & Kuromi¡×¤¬¡¢¡ÖÂè8²ó¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ïー¥É2025¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2018Ç¯¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î17¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÎÍ¥½¨¤ÊºîÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¾Þ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»þ´Ö4Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¼ø¾Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸«Î¤Ä«´õ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¡¢¥¯¥í¥ß¤Î¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤¬½»¤à¥Þ¥êー¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬³¹¤Î±¿Ì¿¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢1ÏÃÌó13Ê¬Á´12ÏÃ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤Î¡È¤ª¤½¤í¤¤¡É¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ïº£¸å¤â±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ³µÍ×
Netflix¥·¥êー¥º¡ÖMy Melody & Kuromi¡×
¸¶ºî¡¡¡§¥µ¥ó¥ê¥ª
´ÆÆÄ¡¡¡§¸«Î¤Ä«´õ
µÓËÜ¡¡¡§º¬ËÜ½¡»Ò
¼çÂê²Î¡§LE SSERAFIM¡ÖKawaii (Prod. Gen Hoshino)¡×
À©ºî¡¡¡§TORUKU from WIT STUDIO
¾ÜºÙ¡¡¡§https://www.netflix.com/mymelody&kuromi(https://www.netflix.com/mymelody&kuromi)
¥¹¥Èー¥êー¡§¥Þ¥êー¥é¥ó¥É¤Ç¥±ー¥²°¤ò³«¤¤¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡£¿¹¤Ç¥Ïー¥È¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¼þ¤ê¤Ç¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¤ªÅ¹¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¥¯¥í¥ß¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¬¥é¥¬¥é¡£¥¯¥í¥ß¤Ï¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥±ー¥¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤¬¿³ºº¤ò¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤ë¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¡£¥Þ¥êー¥é¥ó¥É¤Î±¿Ì¿¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤º¤Ëーー
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£
1975Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£
¤¹¤Ê¤ª¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡¢Äï»×¤¤¤Î½÷¤Î¥³¡£ÊõÊª¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤º¤¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¾Æ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡£
¤ªÃÂÀ¸Æü¡§1·î18Æü
X¡§https://x.com/Melody_Mariland
¥¯¥í¥ß
2005Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£
¼«¾Î¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¹õ¤¤¤º¤¤ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¤É¤¯¤í¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢Æüµ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏÎø°¦¾®Àâ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤Ê¿§¤Ï¡¢¹õ¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤¦¡£
¤ªÃÂÀ¸Æü¡§10·î31Æü
X¡§http://£ø.com/kuromi_project(http://%EF%BD%98.com/kuromi_project)
TikTok¡§http://www.tiktok.com/@kuromi_project
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¡¡È¤ª¤½¤í¤¤¡É¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sanrio.co.jp/specialsite/mymelody50kuromi20/