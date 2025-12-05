［京都精華大学］マンガ学部とToonMax Expo Co.,Ltd.が提携する上映会「中国人気アニメーション鑑賞週間 2025」を開催

学校法人京都精華大学

このたび京都精華大学（京都市左京区、学長：澤田昌人）では、マンガ学部と、中国のアニメーション企業である上海市荽動汇展文化伝播有限公司（ToonMax Expo Co.,Ltd.）が提携し、Animore株式会社（取締役社長：陳 龑（本学教員））が共催する上映会「中国人気アニメーション鑑賞週間 2025」が、本学キャンパスの明窓館 大ホールにて開催されます。

このイベントは、本学とToonMax Expo Co.,Ltd.との提携により実現したもので、キャラクターデザインやアニメーションを学ぶ学生に、中国で高い評価を受けているアニメーション映画に触れてもらう目的で2023年度より実施している中国アニメーション上映会です。今年度は「奇想天外」をテーマに、中国古典文学や中国式SF、中国現代ファンタジーのカテゴリーから多様な話題作6点を、3日間の鑑賞週間で一挙に上映。中国アニメーションならではのタッチの絵やキャラクターの動き、アニメーション表現を鑑賞できます。

本イベントは学部や研究科を問わず、学外の方もご参加いただける上映会です。アニメーションを学んでいる方や業界をこころざす方だけでなく、海外の作品に興味がある方、アニメーション映画が好きな方にもおすすめのイベントとなっています。人気作品が一堂に揃うこの機会に、ぜひお越しください。

上映会「中国人気アニメーション鑑賞週間 2025」

会 期：2025年12月15日（月）～12月16日（火）、12月18日（木）

上映時間：上映アニメーションによって異なります。詳細は下記プログラムを参照ください。

会 場：京都精華大学 明窓館2階 大ホール （京都市左京区岩倉木野町137）

対 象：学内外問わず、どなたでも参加可能

料 金：無料

予 約：不要

主 催：京都精華大学マンガ学部、上海市荽動汇展文化伝播有限公司（ToonMax Expo Co.,Ltd.）

共 催： Animore株式会社

大学Webサイト：https://www.kyoto-seika.ac.jp/news/2025/1205_1.html

プログラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/11014/table/206_1_97cacdcfce5ab9e4ed20e388de0efa57.jpg?v=202512050228 ]

作品情報

『聊斎：蘭若寺』（2025 / 112分)

中国の清代前期の短編小説集『聊斎志異』（りょうさいしい）がもととなる、2025年の最新3Dアニメ映画です。

若い書生の蒲松齢（ほ しょうれい）が、やむなく荒れ果てた蘭若寺に一夜の宿を求める。ところが誤って寺の古井戸に迷い込み、そこで蛙と亀の二匹の妖怪が「物語比べ」をしている場面に出くわしてしまう。書生は二匹に強いられ、その物語合戦の審判を務めることに。妖怪たちの語りによって、見物客らは井戸のほとりで繰り広げられる古今未来のさまざまな物語を体験する。そして最後に、書生自身も一つの物語を語り始める--。

『荒神録・玲瓏山（The Ruins of KunLun LingLong）』（2025 / 90分）

古代中国のモンスター図鑑と呼ばれる『山海経』（せんがいきょう）の世界観がもととなる作品。『山海経』は戦国時代から秦朝・漢代にかけて徐々に付加執筆されて成立したものと考えられており、最古の地理書とされる。

とある老婆は娘を亡くした悲しみから現実を受け入れられず、「借屍還魂（しゃくしかんこん、屍を借りて魂を還す）」の機能を持つ魔法の植物を植えてしまう。数年後、あの植物が巨大な「玲瓏山」へと成長し、その周囲数十里の生き物は呪いによって変異してしまいます。若い道士の小宇は師匠を探す途中で偶然玲瓏山に迷い込み、その秘密を知る。そして玲瓏山がいよいよ成熟し、あの死んだ娘が山の力で「魂を還す」ことができるのか…

『深潜Deep Dive・上 安明祖編』（2025 / 68分）

『深潜Deep Dive・下 李海拉編』（2025 / 60分）

2025年に公開された人気SFアニメシリーズ。

月暦1967年、人類連盟は月の裏側で古代文明の遺跡を発見し、「Mind-reading-writing」という技術を手に入れた。月探査から戻った博士は、人類連盟の一部高官と共に「月神会社」を設立し、この技術を用いてすべての人類を支配しようと企む。同じく月探査から帰還した調査局の要員安明祖は、この技術は異星文明が人類を奴隷化するための手段だと確信し、連盟を離脱して「海客組織」を創立し、博士の計画を阻止しようとする。両者の争いの鍵となるのは、「零号実験体」--李海拉。人類の運命は、彼女次第…

『孤雄Lone Hero』（2025 / 23分）

アクション満載の2Dアニメシリーズ。遺伝子改造されたスーパー戦士の乾武は、国際戦争組織「S」から逃れた後、数々の冒険を経て、偶然に「家族」が出来たことにより、「殺人機」という身分から本当の自分を取り戻し、心身ともに「救われた」物語である。

『猫と桃花源（リトル・キャッツ 空飛ぶねこの大冒険）』(2018 / 105分)

大都会のマンションに住むパパねこのブランケットと、こねこのケープ。ブランケットは幼い頃に家の外に出て、恐ろしい目に遭って以来、一歩も家を出ずに過ごしていた。しかし、息子のケープは成長するにつれ外の世界に興味津々。生き別れたママがいると聞かされていた、ねこの国ピーチトピアに行ってみたくなったケープは、ペットボトルを使って自家製ロケットを作成。そして、なんとひとりで高層階の窓から外の世界に飛び立ってしまったのだ! !久々に外の世界へ旅立つことになって、途中たくさんの動物仲間に出会い助けられながらケープの行方を追っていくが、ずっと遠くに辿り着いたケープは、不良アライグマのグループに囚われ、さらに、動物たちをないがしろにする人間たちによって、命の危険にさらされていた-! !

