2025-26¥·ー¥º¥ó ÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ #21 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÄÉ²Ã W¥¥ã¥×¥Æ¥óÂÎÀ©¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¡¢°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë#21 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢#3Ä¹Ã«ÀîÄª¡¢#21¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¤Î2Ì¾¤Ë¤è¤ë¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥óÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¹¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï#14µ×²¬¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬°ú¤Â³¤Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¿·¤¿¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿#21 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¤Þ¤¿Íî·Äµ×GM¤è¤ê·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
#21 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó ¥³¥á¥ó¥È
I am grateful for the opportunity given to me by the club. I will continue to do my best to support the team in anyway I can. Excited for the rest of the season! Go Go Robots!
¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢»Ä¤ê¤Î¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Go Go Robots!!
Íî·Äµ×GM ¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯¤Î´ü´Ö¤ò»È¤¤¡¢¥·ー¥º¥óÁ°È¾18»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤«¤¤¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á²¿¤¬É¬Í×¤«¡©²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥·ー¥º¥óÅö½é¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¡¢°ìÂÎ´¶¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Ë¸Â¤é¤º¥Áー¥àÆâ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´Ø·¸À¤Î¸þ¾å¤È±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î#21 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó»Ä¤ê42»î¹ç¤òÀï¤¤ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê#21 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¤Ï¥³ー¥È¾å¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë¥×¥ìー¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥³ー¥È¡¢ÆÃ¤Ë¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Ç¤Ï¾ï¤ËÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤·¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¶¯¤¤¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£#21 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¤ÎW¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¼«¿È¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ìー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥Ã¥É¥³¥ß¥Ë¥å¥±ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤Î¾úÀ®¤È¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Ç¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î42»î¹ç¤ÏÄ¹Ã«ÀîÁª¼ê¤È¶¦¤ËW¥¥ã¥×¥Æ¥óÂÎÀ©¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤¬»Ä¤ê42»î¹ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¡¢¥Áー¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
#3 Ä¹Ã«ÀîÄª(¥¥ã¥×¥Æ¥ó)
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
PG
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
174cm/78kg
À¸Ç¯·îÆü
1996Ç¯12·î21Æü
½Ð¿ÈÃÏ
ºë¶Ì¸©
½Ð¿È¹»
Áá°ðÅÄÂç³Ø
·ÐÎò
2018.2-3¡¡ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä ¢¨ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°
2018-24¡¡ ½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä ¢¨2018-19¥·ー¥º¥ó¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó
2024-¡¡¡¡ °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
#21 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó(¥¥ã¥×¥Æ¥ó) ¢¨ÄÉ²Ã
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
PF/C
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
208cm/116kg
À¸Ç¯·îÆü
1994Ç¯6·î2Æü
½Ð¿ÈÃÏ
¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ
½Ð¿È¹»
¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç³Ø
·ÐÎò
2016-17¡¡¥¢¥Ç¥ìー¥É36ers(¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢NBL)
2017-19¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬
2020.1-21 ÀçÂæ89ERS
2021-¡¡¡¡ °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
#14 µ×²¬¹¬ÂÀÏº(¥Ð¥¤¥¹¥¥ã¥×¥Æ¥ó)
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
PG
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/81kg
À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯1·î4Æü
½Ð¿ÈÃÏ
·²ÇÏ¸©
½Ð¿È¹»
Ãæ±ûÂç³Ø
·ÐÎò
2018-22¡¡¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ ¢¨2018-19¥·ー¥º¥ó¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°
2022-23¡¡¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º
2023¡¡¡¡ ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
2024-¡¡¡¡ °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä