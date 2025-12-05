¡ÖJ-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by ±üÂ¼ÁÈ¡×¤Ë¥Þ¥¯¥»¥ë¤¬3²óÌÜ¤Î¶¨»¿
¡¡¥Þ¥¯¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡¢8Æü(Æü)¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥®¥¿ーÃÆ¤¸ì¤ê¥Õ¥§¥¹¡ÖJ-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by ±üÂ¼ÁÈ¡×¤Ë¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤ÎFM¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE¤¬2013Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡È²»³Ú²Ö¸«¡É¡ÖJ-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE¡×¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥®¥¿ーÃÆ¤¸ì¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÅÚÉ¶¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤òµÒÀÊ¤¬¤°¤ë¤ê¤È°Ï¤àÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¯¥»¥ë¤Ï¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆþ¾ì»þ¤Ë¡¢¼ÒÌ¾¡¢¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿·ü¾ÞËë¤Ç´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¡¡J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by ±üÂ¼ÁÈ
Æü»þ¡§¡¡2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡¢8Æü(Æü)¡¡³«¾ì12¡§30¡¢³«±é14:00
¾ì½ê¡§¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û (ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£ÌÖ1-3-28)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§¡¡º½¤«¤Ö¤êÀÊ \15,000
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥¹ÀÊ(ºÂÉÛÃÄ¡¢4Ì¾¤Þ¤Ç/Âç¿Í2Ì¾¿ä¾©) \25,000
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥¹ÀÊ¡¦Ï¢ÈÖ(ºÂÉÛÃÄ¡¢Ï¢ÈÖ¤Î£²¥Þ¥¹¡¢£±¥Þ¥¹4Ì¾¤Þ¤Ç/Âç¿Í2Ì¾¿ä¾©) \50,000
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2³¬ÀÊ»ØÄê(¥¤¥¹ÀÊ) \7,500
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2ÆüÄÌ¤·¡¦2³¬ÀÊ»ØÄê(¥¤¥¹ÀÊ) \14,000(Àè¹Ô¼õÉÕ¸ÂÄê)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIP¥Þ¥¹ÀÊ(ÆÃÀ½ºÂÉÛÃÄ/2Ì¾¤Þ¤Ç)\80,000
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨VIPÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¡§¡¡https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/
¼çºÅ¡§¡¡J-WAVE(81.3FM)
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¡¡±üÂ¼ÁÈ
¶¨»¿¡§¡¡¥Þ¥¯¥»¥ë¡¢¤Û¤«³Æ¼Ò
´ë²èÀ©ºî¡§¡¡J-WAVE / J-WAVE MUSIC / DISK GARAGE
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¥Þ¥¯¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óËÜÉô¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÉô
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://maxell.tayori.com/f/tayori-07/¡¡
°Ê¾å