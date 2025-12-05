°õºþ¶È³¦¤ÎDX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¡ª Brushup¤È¤Î»ö¶ÈÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡ÖXMF Remote¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒBrushup¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿åÃ«¹¥¹§¡¢°Ê²¼ Brushup¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¸½¾ì¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBrushup¡×¤¬¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄ¼þ°ìÏº¡¢°Ê²¼ FFGS¡Ë¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëWeb¥Ýー¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖXMF Remote¡×¤ËÂå¤ï¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤È¤Î»ö¶ÈÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢°õºþÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Web¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦Æ°²è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©ºîÊª¤Î´ë²è¿ä¿Ê¡¦¹»Àµ¡¦¿ÊÄ½´ÉÍýÅù¤Î¶ÈÌ³¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ì³ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¹»Àµ¥·¥¹¥Æ¥à R.X¡×¤¬FFGS¤è¤ê2026Ç¯4·îº¢¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
FFGS¤Î¡ÖXMF Remote¡×¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï°ÊÍè¡¢°õºþ¶È³¦¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¦µòÅÀ¡¦À©ºî²ñ¼Ò¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È´Ö¤Ç¤Î¹»Àµ¡¦¸¡ÈÇ¡¦¿ÊÄ½´ÉÍý¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°õºþÊªÀ©ºî¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºòº£¤Î»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ä¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×Ë¾¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢FFGS¤¬¡ÖXMF Remote¡×¤Îºþ¿·¤ò¿Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìó1,000¼Ò¤ÎÀ©ºîDX¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Brushup¤È»ö¶ÈÄó·È¤·¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖBrushup¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢FFGS¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖFujifilm Workflow XMF¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°õºþÊªÀ©ºî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥¦¥É·¿¹»Àµ¡¦¿ÊÄ½´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¹»Àµ¥·¥¹¥Æ¥à R.X¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¶ÈÌ³ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¿Brushup¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö¶ÈÄó·È¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡¢¿·µ¡Ç½¤ò³«È¯¡£°õºþÊªÀ©ºî¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖRIPºÑ¤ß¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹»Àµ¡¦¸¡ÈÇ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡×¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢FFGS¤ÎRIP¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈAPIÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¹¥¿ー½èÍý¤µ¤ì¤¿PDF¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ©ºîDX¡×¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¸úÎ¨²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¹»Àµ¥·¥¹¥Æ¥à R.X¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
Brushup¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ë¡¢°õºþ¶È³¦¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢À©ºî¸½¾ì¤ÎDX¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28456/table/33_1_3e254626d4190dc74100f8f9e2d2d4ad.jpg?v=202512050228 ]
¥í¥°¥¤¥ó²èÌÌ
Áàºî²èÌÌ¤Î¥¤¥áー¥¸